Nuovi collegamenti e un secondo aeromobile per l’aeroporto di Comiso. La compagnia aerea Aeroitalia ha annunciato il rafforzamento della propria presenza nello scalo del Sud-Est siciliano, con l’attivazione di quattro nuove rotte verso Napoli, Pisa, Venezia Marco Polo e Malta. L’avvio dei collegamenti è previsto a partire dal 15 dicembre 2026. La novità riguarda anche la programmazione dei servizi, che saranno operativi durante tutto l’anno, con l’obiettivo di garantire maggiore continuità nei collegamenti e rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, dei turisti e dei viaggiatori per motivi di lavoro. Il potenziamento prevede inoltre il posizionamento di un secondo aeromobile presso lo scalo di Comiso, ampliando così la presenza operativa della compagnia nell’aeroporto siciliano.

Intrieri: “collegamenti stabili e continui per il Sud-Est siciliano”

L’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha sottolineato gli obiettivi del rafforzamento operativo presso lo scalo di Comiso, evidenziando l’importanza di assicurare servizi capaci di rispondere alle esigenze del territorio. “Il nostro obiettivo è offrire collegamenti stabili, continui e sempre più rispondenti alle esigenze di mobilità del territorio, dei passeggeri leisure e business contribuendo, al tempo stesso, alla crescita dell’accessibilità del Sud-Est siciliano”, ha dichiarato Intrieri. La compagnia punta quindi a consolidare la propria presenza nell’aeroporto attraverso un ampliamento delle destinazioni e una programmazione continuativa, rivolta sia al traffico turistico sia a quello legato agli spostamenti professionali.

La Regione Siciliana punta sul rilancio di Comiso: “superare la logica della stagionalità”

Il rafforzamento dei collegamenti è stato commentato anche dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, che ha ribadito il ruolo attribuito dal Governo siciliano allo sviluppo dell’aeroporto di Comiso. Per l’assessore, il potenziamento dei servizi si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento del sistema aeroportuale regionale, con particolare attenzione alla necessità di migliorare la mobilità dei cittadini e ridurre gli svantaggi legati alla condizione insulare della Sicilia. “Il governo regionale, guidato dal presidente Renato Schifani, considera strategico il rilancio dello scalo di Comiso nell’ambito di una più ampia politica di rafforzamento del sistema aeroportuale siciliano, finalizzata a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e a contrastare gli svantaggi derivanti dall’insularità. Particolarmente significativa è la scelta di assicurare collegamenti durante tutto l’anno, superando la logica della stagionalità”, ha dichiarato Aricò.

Sac: “Comiso e Catania in un sistema aeroportuale integrato”

Soddisfazione per l’annuncio è stata espressa anche dai vertici della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Il presidente Anna Quattrone e l’amministratore delegato Nico Torrisi hanno richiamato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e compagnie aeree per sviluppare nuove opportunità di collegamento e valorizzare il ruolo dello scalo ragusano. “Sac continuerà a lavorare con le istituzioni e i vettori per intercettare nuove opportunità e valorizzare il ruolo di Comiso, in sinergia con Catania, all’interno di un sistema aeroportuale integrato al servizio della Sicilia”, hanno affermato Quattrone e Torrisi.