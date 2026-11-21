Una ragazza che durante un corso di alfabetizzazione digitale si allontana ripetutamente dall’aula, si chiude in bagno con lo smartphone e chiede all’Intelligenza Artificiale come affrontare una crisi sentimentale con il fidanzatino. È l’episodio raccontato da Emilio De Rango, presidente di Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, per richiamare l’attenzione su un fenomeno che riguarda sempre più da vicino il rapporto tra adolescenti, tecnologie digitali e relazioni umane. Una vicenda che, secondo De Rango, evidenzia la vulnerabilità dei più giovani e il rischio che strumenti tecnologici progettati per simulare conversazioni possano diventare interlocutori privilegiati anche nelle questioni più intime e personali. Il problema, tuttavia, non riguarda soltanto l’utilizzo dell’IA durante l’adolescenza, ma coinvolge direttamente le abitudini familiari e il ruolo educativo degli adulti, spesso i primi a favorire un rapporto precoce e continuativo tra bambini e dispositivi digitali. Da qui nasce una riflessione più ampia sulla sicurezza informatica, sulla tutela dei dati personali e sulla necessità di accompagnare la trasformazione tecnologica attraverso una maggiore consapevolezza, evitando che la rapidità dell’innovazione superi definitivamente la capacità delle famiglie e della società di comprenderne le conseguenze.

La studentessa che chiedeva consigli all’IA: l’episodio raccontato da De Rango

La riflessione del presidente di Polo Digitale Calabria prende avvio da un’esperienza vissuta durante un’attività formativa rivolta a una scolaresca. Un comportamento inizialmente insolito, osservato da una docente, ha portato alla luce il ricorso costante di una studentessa all’Intelligenza Artificiale per affrontare difficoltà personali. Un episodio che De Rango considera emblematico della trasformazione in corso nel modo in cui i ragazzi cercano ascolto, sostegno e indicazioni. “Qualche tempo fa, durante un corso di alfabetizzazione digitale che stavamo tenendo nel nostro centro di formazione per una scolaresca, ci siamo accorti di un dettaglio che ci ha colpito profondamente. Una ragazza si allontanava spesso dall’aula, portando con sé lo smartphone, e si chiudeva in bagno per lunghi minuti. La docente del corso, insospettita e preoccupata, ha provato a capire cosa stesse succedendo chiedendo con discrezione ai compagni di classe. La risposta ci ha lasciato senza parole: quella ragazza stava attraversando un momento difficile con il suo fidanzatino e si chiudeva in bagno per consultarsi continuamente con l’Intelligenza Artificiale, chiedendo all’algoritmo come comportarsi, cosa rispondere, quali scelte fare”. Il racconto diventa il punto di partenza per interrogarsi sul ruolo assunto dagli strumenti digitali nella quotidianità degli adolescenti, soprattutto quando vengono utilizzati per cercare risposte a difficoltà emotive e relazionali che tradizionalmente venivano condivise con familiari e amici.

Il ruolo dei genitori e il rischio di affidare l’educazione al “genitore digitale”

Secondo De Rango, la tendenza a cercare conforto in uno schermo non nasce improvvisamente durante l’adolescenza, ma può essere il risultato di abitudini consolidate fin dall’infanzia. Al centro della sua analisi c’è la responsabilità degli adulti, chiamati a riflettere sull’utilizzo dei dispositivi tecnologici come strumenti ai quali affidare i bambini nei momenti di difficoltà della vita quotidiana. “In quell’istante ho toccato con mano tutta la vulnerabilità dei nostri adolescenti. Invece di confidarsi con l’amica del cuore, con la sorella maggiore, con la zia o con la mamma, come accadeva fino a pochi anni fa, quella ragazza cercava conforto e guida in una macchina priva di sentimenti, di esperienza reale e di valutazione umana.

Ma se vogliamo essere davvero onesti fino in fondo, dobbiamo ammettere che questa abitudine nasce molto prima dell’adolescenza. Siamo noi genitori a consentire ai bambini di utilizzare questi dispositivi fin da quando sono piccoli, abituandoli gradualmente ad accettare un altro interlocutore che non è umano, ma digitale. Diciamolo con franchezza: i primi indisciplinati siamo spesso noi adulti inconsapevoli che, pur di non dedicare tempo, pazienza e attenzione ai nostri figli nei momenti di stanchezza quotidiana, preferiamo affidarli a quello che io chiamo il “genitore digitale”. Così facendo, li educhiamo fin dall’infanzia a cercare nello schermo la risposta ai propri bisogni.

Nel mio lavoro quotidiano accanto agli enti pubblici, alle imprese e alle scuole per diffondere la cultura digitale sul nostro territorio, osservo una dinamica ricorrente: la tecnologia corre sempre molto più veloce della nostra capacità culturale di governarla. Oggi, però, questa distanza non riguarda più soltanto l’efficienza di un ufficio pubblico o la competitività di un’azienda. Sta entrando con forza dentro le nostre case, ridisegnando l’identità stessa delle nuove generazioni, che stanno diventando a tutti gli effetti i figli di internet e dell’Intelligenza Artificiale”.

Intelligenza Artificiale e adolescenti, i rischi per la privacy e la sicurezza digitale

Un altro aspetto centrale della riflessione riguarda la protezione dei dati personali e le possibili conseguenze della condivisione di informazioni intime attraverso le piattaforme di Intelligenza Artificiale generativa. De Rango richiama l’attenzione sulla difficoltà, per molte famiglie, di comprendere il funzionamento dei sistemi informatici e le modalità con cui vengono trattate le informazioni inserite nelle conversazioni digitali. Il presidente di Polo Digitale Calabria affronta la questione nella sezione della propria analisi dedicata a ciò che accade dietro lo schermo: “Chi si occupa di sistemi informatici, sviluppo di piattaforme, Intelligenza Artificiale e cybersecurity sa bene cosa accade “sotto il cofano” di queste tecnologie, ma la maggior parte delle famiglie non ne ha ancora piena percezione. La rete, oggi più che mai, riserva insidie complesse, difficili da controllare e quasi impossibili da verificare in tempo reale.

L’Intelligenza Artificiale generativa si presenta con un’interfaccia rassicurante, amichevole, sempre disponibile e priva di giudizio. Proprio questa sua capacità di simulare il dialogo umano sta producendo un effetto silenzioso ma profondo: molti adolescenti, che già avvertono un forte distacco dai genitori e dal contesto familiare, trovano più semplice confidarsi con un algoritmo piuttosto che affrontare il confronto, a volte faticoso, con un adulto.

È qui che la questione educativa e quella della sicurezza digitale si intrecciano in modo critico. Quando un ragazzo racconta a una chat di IA le proprie fragilità, i disagi scolastici, i conflitti familiari o condivide immagini e informazioni personali, non sta scrivendo su un diario chiuso a chiave. Sta consegnando dati sensibili e frammenti della propria sfera più intima a infrastrutture tecnologiche complesse che elaborano, memorizzano e trattengono quelle informazioni”.

Il rischio di alimentare sistemi tecnologici senza comprenderne le conseguenze

La questione della riservatezza si inserisce, secondo De Rango, in un problema più generale che riguarda la capacità della società di governare l’innovazione tecnologica. L’utilizzo quotidiano delle piattaforme digitali comporta infatti la condivisione di una quantità crescente di informazioni, mentre la conoscenza del funzionamento degli strumenti rimane spesso limitata. Il presidente del Polo Digitale Calabria mette in guardia dalle conseguenze che questa distanza potrebbe determinare sul piano educativo, relazionale e della cybersecurity. “C’è poi una responsabilità collettiva che non possiamo più ignorare. Attraverso la nostra inconsapevolezza, e quella dei nostri figli, stiamo letteralmente imbeccando questi sistemi, nutrendoli ogni giorno con milioni di dati privati, pensieri, abitudini e vulnerabilità umane.

Stiamo addestrando e rendendo sempre più pervasiva una tecnologia potentissima senza aver prima costruito gli strumenti culturali ed educativi per controllarla e dominarla. Se non invertiamo subito questa rotta, questo meccanismo rischia di esploderci tra le mani sotto tutti i punti di vista: sul piano della riservatezza e della sicurezza informatica, su quello psicologico ed emotivo dei più giovani, fino alla tenuta stessa delle relazioni sociali e familiari. Una tecnologia così potente, lasciata in mano a utenti inconsapevoli e a ragazzi lasciati soli, smette di essere un acceleratore di progresso e diventa una bomba a orologeria sociale”.

Come educare i figli all’uso dell’IA: vicinanza, spirito critico e ascolto

La risposta ai rischi evidenziati non consiste, secondo De Rango, nel proibire indiscriminatamente l’utilizzo degli strumenti digitali, ma nel modificare profondamente l’approccio educativo delle famiglie. La proposta si fonda su tre principi: sostituire la sorveglianza a distanza con una presenza più consapevole, insegnare ai ragazzi a proteggere le proprie informazioni e recuperare il valore delle relazioni personali. Una trasformazione che non richiede necessariamente competenze informatiche specialistiche, ma disponibilità al confronto e volontà di comprendere insieme ai figli le opportunità e i limiti delle nuove tecnologie. “Davanti a una rivoluzione così irruenta, i vecchi schemi non reggono più. Non funziona il divieto, che produce solo chiusura, ma non è più sostenibile nemmeno l’atteggiamento di chi abdica al proprio ruolo educativo pensando di non avere sufficienti competenze tecniche.

Non serve essere ingegneri informatici per proteggere i propri figli; serve entrare in un’ottica educativa completamente diversa, capace di colmare quel distacco generazionale che oggi spinge i giovani a rifugiarsi nel virtuale: Passare dal controllo alla vicinanza: i ragazzi non hanno bisogno di genitori che li sorveglino a distanza, ma di adulti che si siedano accanto a loro con curiosità autentica, chiedendo come usano questi strumenti e provandoli insieme. Educare alla tutela dei dati e allo spirito critico: così come negli enti e nelle imprese lavoriamo per far comprendere che la sicurezza informatica parte dai comportamenti quotidiani, in famiglia dobbiamo insegnare che dietro un algoritmo non c’è empatia ma calcolo statistico, e che la riservatezza è un bene prezioso da non svendere mai.

Ricostruire lo spazio dell’ascolto reale: nessuna tecnologia potrà mai sostituire lo sguardo, il tempo e la presenza di un genitore. Se un giovane preferisce dialogare con una macchina, la prima risposta non è tecnologica ma relazionale. La trasformazione digitale è una straordinaria opportunità di crescita per la nostra collettività e per il futuro professionale dei nostri giovani, a patto che sia guidata dalla conoscenza e non subita passivamente. Come Polo Digitale Calabria continuiamo a lavorare ogni giorno per portare alfabetizzazione digitale, consapevolezza sull’Intelligenza Artificiale e cultura della cybersecurity nelle istituzioni, tra i professionisti e tra i cittadini. Ma la prima, insostituibile scuola di consapevolezza resta la famiglia: è lì che dobbiamo tornare a esserci, prima che la distanza diventi incolmabile.”

La proposta del Polo Digitale Calabria: formazione continua per famiglie, scuole e cittadini

La riflessione si conclude con un richiamo alla necessità di investire nella formazione digitale continua, considerata lo strumento principale per ridurre la distanza tra l’evoluzione tecnologica e la capacità delle persone di utilizzarla responsabilmente. Per De Rango, il cambiamento non può essere fermato, ma deve essere accompagnato attraverso percorsi semplici e accessibili, capaci di coinvolgere non soltanto gli studenti, ma anche genitori, insegnanti, professionisti e cittadini. L’obiettivo è diffondere una conoscenza progressiva dell’Intelligenza Artificiale e della sicurezza informatica, superando il senso di inadeguatezza che spesso caratterizza gli adulti di fronte alle nuove tecnologie. “Sia chiaro: indietro non si torna. Continuare a muoverci nell’inconsapevolezza significa, di fatto, fare gli interessi dei grandi colossi digitali, che stanno addestrando e perfezionando i loro sistemi proprio attraverso le informazioni, le abitudini e le fragilità che apprendono quotidianamente da noi e dai nostri figli. Del resto l’evoluzione tecnologica non si arresta e non possiamo pensare di fermare il futuro chiudendo gli occhi. Ma proprio perché il cambiamento corre così veloce, è fondamentale correre ai ripari con tutte le forze consentite, anche se partiamo in ritardo.

La vera ricetta per abbattere quell’inconsapevolezza digitale che oggi genera negli adulti un pericoloso senso di inadeguatezza personale è la formazione continua. Non servono percorsi accademici complessi, ma pillole formative semplici, costanti e accessibili, da diffondere capillarmente nelle scuole, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e attraverso i canali di informazione, per accompagnare tutti — genitori, docenti e cittadini — a comprendere l’evoluzione della tecnologia passo dopo passo”.

Il messaggio del presidente di Polo Digitale Calabria è dunque quello di affrontare la diffusione dell’Intelligenza Artificiale attraverso una maggiore responsabilità educativa e una conoscenza più approfondita degli strumenti. Una sfida che coinvolge istituzioni, scuole, imprese e famiglie, chiamate a costruire un rapporto con la tecnologia nel quale l’innovazione possa rappresentare un’opportunità di crescita senza compromettere la centralità delle relazioni umane.