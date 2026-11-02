Addio a Erminia Ferrari Manfredi, nata a Taormina: morta la moglie di Nino Manfredi

È morta Erminia Ferrari Manfredi, moglie dell’indimenticabile attore Nino Manfredi, nata a Taormina il 4 novembre 1931. A comunicare la scomparsa è stato il figlio Luca Manfredi, che ha affidato a Facebook un breve e affettuoso messaggio per ricordare la madre, conosciuta in famiglia anche con il soprannome di Minia. “Ciao grande ‘Minia’, moglie, madre e donna straordinaria. Sarai sempre nel nostro cuore”. Con queste parole Luca Manfredi ha dato notizia della perdita della madre, ricordandone le qualità umane e il ruolo centrale nella vita familiare. Erminia Ferrari Manfredi aveva costruito nel corso della sua vita anche un proprio percorso professionale nel mondo dello spettacolo, lavorando come modella, costumista e scenografa.

Erminia Ferrari Manfredi, dalle origini a Taormina al matrimonio con Nino Manfredi

Nata a Taormina, in provincia di Messina, il 4 novembre 1931, Erminia Ferrari aveva sposato Nino Manfredi nel 1955. Un matrimonio durato quasi cinquant’anni, fino alla morte dell’attore, avvenuta nel 2004. Dal loro legame sono nati tre figli, Luca, Roberta e Giovanna. Una lunga storia familiare che ha accompagnato la carriera di uno dei protagonisti più conosciuti del cinema italiano, mantenendo un legame anche con il mondo artistico e cinematografico.

La carriera nel cinema come costumista e scenografa

Accanto alla vita familiare, Erminia Ferrari Manfredi ha svolto diverse attività professionali nel settore dello spettacolo. Dopo l’esperienza come modella, ha lavorato anche come costumista e scenografa, contribuendo alla realizzazione di alcune produzioni cinematografiche. Tra i film ai quali ha preso parte come costumista figurano “Il giocattolo”, “Cafè Express”, “Nudo di donna” e “Spaghetti House”. Un’attività che testimonia il suo coinvolgimento diretto nel mondo del cinema, oltre al rapporto personale e familiare con Nino Manfredi.