Acri, la gentilezza contro il bullismo: tanti studenti protagonisti dell’iniziativa del Kiwanis con il luogotenente Fabiano

Grande partecipazione a Palazzo Sanseverino-Falcone, ad Acri, per l’iniziativa promossa da Delly Fabiano, luogotenente della Divisione 12 Calabria Magna Grecia del Kiwanis International, Distretto Italia-San Marino, in collaborazione con il Comune di Acri, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza. Al centro dell’evento la presentazione del libro “Le tredici farfalle” di Mario Franchi, un’opera che, attraverso tredici racconti, propone un inno alla gioia di vivere, alla gentilezza e al rispetto, lanciando un messaggio forte contro il bullismo.

Presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari, dirigenti scolastici e, soprattutto, tantissimi studenti, protagonisti di una mattinata dedicata ai valori dell’educazione e della convivenza civile.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del sindaco Pino Capalbo, del presidente del Kiwanis Club Acri Natale Corina, del comandante della Stazione dei Carabinieri Antonio Zaccaria, dell’ispettore della Polizia Postale Fabio Ferraro e dei dirigenti scolastici Franca Tortorella e Maria Assunta Lattuca.

Particolarmente significativo l’intervento di Delly Fabiano, luogotenente della Divisione 12 Calabria Magna Grecia, che ha sottolineato il ruolo fondamentale dei giovani e la necessità di investire nella loro formazione umana e culturale.

“Ci sono soprattutto magnifici studenti, tantissimi. È un piacere guardarli: trasmettono serenità e speranza. Loro – sottolinea Delly Fabiano – sono il futuro della nostra nazione e su di loro dobbiamo investire molto. Siamo qui in una giornata importante, quella della gentilezza, per ricordare che viviamo in una società che sembra aver perso di vista il significato dei veri valori, inseguendo continuamente la tecnologia e l’intelligenza artificiale. Siamo qui anche con lo scrittore Mario Franchi, autore di un libro fantastico, “Le tredici farfalle”, che contiene tredici racconti, un inno alla gioia di vivere e alla gentilezza. A mio parere, rappresentano una vera arma contro il bullismo. Combattere il bullismo non significa soltanto mostrare le scene di violenza che purtroppo accadono quotidianamente, ma significa soprattutto far comprendere la bellezza della vita e insegnare che il bullismo si può evitare“.

L’autore del libro Mario Franchi, ha illustrato il significato del volume e il messaggio educativo racchiuso nelle sue pagine. A moderare l’iniziativa Maria Francesca Spezzano, chair Kiwanis Divisione 12 per i rapporti con la scuola.

Una mattinata di confronto e partecipazione che ha coinvolto il mondo delle istituzioni, dell’associazionismo e della scuola, ribadendo un messaggio fondamentale: la gentilezza non è debolezza, ma una forza capace di prevenire il bullismo, favorire il rispetto reciproco e costruire una società più umana.