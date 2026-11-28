Prosegue il momento positivo dell’ACR Messina Under 15, che conquista la terza vittoria consecutiva imponendosi per 3-1 contro la Robur Letojanni sul campo di Santa Teresa. La formazione allenata da mister Nino Zumbo ha ottenuto tre punti importanti al termine di una partita combattuta fino all’ultimo minuto, dimostrando carattere e capacità di gestire anche le fasi più complicate dell’incontro. A decidere la sfida sono stati Buda, autore di una doppietta, e La Spada, che ha firmato la rete con cui i giallorossi hanno messo il sigillo sulla vittoria. Il successo rappresenta un’ulteriore testimonianza della crescita di un gruppo sempre più solido e consapevole delle proprie qualità, grazie al lavoro svolto durante la settimana e allo spirito di sacrificio dei giovani calciatori. Nonostante le difficoltà incontrate contro la formazione avversaria, il Messina ha saputo mantenere la propria compattezza, reagendo con determinazione e portando a casa il massimo risultato.

ACR Messina Under 15, la soddisfazione di mister Zumbo

Grande soddisfazione al termine dell’incontro per il tecnico Nino Zumbo, che ha voluto sottolineare soprattutto l’atteggiamento dei suoi ragazzi: “Sono orgoglioso, immensamente orgoglioso di questi ragazzi”, commenta l’allenatore. “Abbiamo vinto 1-3 una partita difficile, su un campo difficile, contro un avversario che ci ha messo in difficoltà. Ma è proprio in queste partite che si vede la forza di un gruppo. Abbiamo sofferto da squadra, abbiamo vinto da squadra. Tre vittorie di fila non sono da tutti, e sono il premio per il lavoro che questi ragazzi fanno ogni giorno. Bravi Buda e La Spada per i gol, ma brava tutta la squadra per l’atteggiamento. Non ci fermiamo, noi dobbiamo continuare così: con umiltà, con grinta, con la voglia di migliorarci sempre.” Il risultato maturato contro la Robur Letojanni alimenta la fiducia di tutto l’ambiente giallorosso, dai giovani calciatori allo staff, senza dimenticare il contributo dei genitori, sempre presenti e vicini alla squadra anche in occasione delle trasferte. L’obiettivo è adesso dare continuità al percorso intrapreso, puntando sul lavoro quotidiano, sull’umiltà e sullo spirito di gruppo per continuare a raccogliere soddisfazioni.