Un sinistro di Ollie Kragl al 59’ regala all’ACR Messina la vittoria contro l’Acireale. Al Celeste finisce 1-0 nella dodicesima giornata del campionato di Eccellenza Sicilia. A decidere è la giocata del calciatore ex Reggina, che salta Vaccaro e batte Nicolosi con un tiro all’angolo alto. Prima del gol, però, il Messina deve fare i conti con la pressione dei granata e con due occasioni nel finale del primo tempo sulle quali interviene Coco. Le squadre entrano in campo con le divise tradizionali, Messina in bianco e Acireale in granata, tra la coreografia e i fumogeni preparati per l’occasione. La tensione sugli spalti si riflette subito nei primi duelli. Al 5’, dopo un altro intervento duro su Kragl a palla lontana, l’arbitro convoca i due capitani e li invita a riportare la calma. La prima conclusione biancoscudata arriva al 7’. Langone recupera il pallone e Burzio prova il destro, senza trovare lo specchio. Al 13’ l’Acireale risponde con Mokulu, che si fa spazio con il fisico in area e gira fuori. Il Messina replica subito sulla sinistra. Sartore supera Iglio e mette il pallone al centro, Nicolosi esce e Burzio calcia al volo sopra la traversa. L’Acireale si muove con più disinvoltura, mentre il Messina fatica a dare continuità alle proprie azioni. Al 20’ Kragl cerca Sartore con un lancio e Iglio chiude in angolo. Tre minuti più tardi arriva il primo cartellino giallo della partita, mostrato a Ricciulli per un intervento duro su Theodore.

Messina-Acireale, Torrisi espulso e Coco decisivo prima dell’intervallo

Alla mezz’ora l’arbitro si fa male subito dopo aver fischiato una punizione a favore del Messina. I fisioterapisti delle due squadre intervengono insieme e il direttore di gara si rialza, quindi ammonisce Flores. Sugli sviluppi della punizione, il pallone arriva a Langone, il cui tiro viene fermato da Petta. L’arbitro lascia proseguire, Torrisi protesta per l’episodio e viene espulso. Al 38’ un’altra decisione della terna fa discutere. Tayeye si porta il pallone oltre la linea di fondo, ma l’assistente Mirabile assegna un calcio d’angolo all’Acireale. Sul secondo corner, battuto da Etchegoyen dalla sinistra, Petta colpisce al volo e Coco salva il Messina con una grande parata. I granata insistono e al 42’ costruiscono un’altra occasione sulla destra. Iglio crossa per Mokulu, che prova a incrociare. Il tocco di Blondett agevola la parata di Coco. Al 48’ Zerbo si rivolge all’arbitro dopo una protesta dello stesso Blondett e il direttore di gara ammonisce il difensore biancoscudato. È l’ultimo episodio del primo tempo, che si chiude sullo 0-0 dopo quattro minuti di recupero.

Il gol di Kragl al 59’ sblocca ACR Messina-Acireale

Le due squadre tornano in campo con gli stessi uomini, ma il Messina alza il ritmo. Al 47’ Kragl disegna una parabola insidiosa e Nicolosi devia oltre la traversa. Poco dopo Theodore induce Tayeye al fallo. L’arbitro assegna una punizione da posizione simile a quella di un angolo corto e Kragl calcia fuori misura. Al 51’ è Sartore a impegnare ancora Nicolosi, che devia in corner. Foti interviene al 54’ con il primo cambio dell’Acireale, inserendo Lucchese al posto di Flores. Un minuto dopo Guerriero tenta la conclusione, ma spedisce il pallone lontano dalla porta. La partita cambia al 59’. Kragl prende palla, salta Vaccaro e lascia partire un sinistro potente che si infila nell’angolo alto alla destra di Nicolosi. Il Celeste può festeggiare l’1-0 dell’ACR Messina.

L’ACR Messina sfiora il raddoppio, l’Acireale cambia per cercare il pareggio

Foti risponde subito inserendo Cocimano per Ricciulli. Il Messina continua a pressare e sfiora il raddoppio. Burzio recupera il pallone e Sarao gira di sinistro dal limite, mandando fuori di un soffio. Al 65’ i biancoscudati effettuano un doppio cambio. Entrano Bonanno e Palumbo, escono Burzio e Sartore. Al 68’ l’Acireale manda in campo Aguilera al posto di Zerbo. Al 73’, con Torrisi in gradinata dopo l’espulsione, il Messina sostituisce Sarao con Varela. Un minuto più tardi Zampa prende il posto di Langone ed entra subito nell’azione. Serve Palumbo, che mette il pallone al centro dell’area, dove Kragl e Bonanno si ostacolano al momento di concludere. L’Acireale si salva e al 77’ Foti aumenta il peso offensivo dei granata, inserendo Belluso e Zappalà al posto di Mollica e Vaccaro.

Il finale al Celeste, due espulsioni e tre punti per l’ACR Messina

L’Acireale spinge alla ricerca del pareggio. All’85’ il direttore di gara concede un corner ai granata per un rinvio ritardato ed espelle anche i due tecnici, Torre e Foti. Il Messina ha un’ultima occasione in ripartenza. Bonanno serve Tanasa, il cui tiro viene respinto da Nicolosi mentre sopraggiunge Varela. Subito dopo Kragl lascia il campo a Bollino. Al fischio finale il risultato resta 1-0. Le parate di Coco nell’ultima parte del primo tempo e il sinistro di Kragl nella ripresa valgono all’ACR Messina i tre punti contro l’Acireale nella dodicesima giornata di Eccellenza Sicilia.

Risultati Eccellenza Girone B, 12ª Giornata

Domenica 29 novembre

Ore 14:30