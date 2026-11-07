Acr Messina, Torrisi lancia la sfida alla capolista Niscemi: “Abbiamo un punto in più sul campo”

Alla vigilia della sfida contro il Niscemi, in programma domani 8 novembre alle ore 15:00 presso lo stadio Pontelongo, il mister Alfio Torrisi, nella consueta conferenza stampa pre-match, si esprime sulla difficoltà di affrontare la squadra attualmente prima in classifica: “Niscemi, assieme ad Acireale, è una delle nostre antagoniste principali. Una delle tre candidate per la lotta alla vittoria finale del campionato. Nutriamo grande rispetto per l’avversario che in questo momento ha dimostrato di aver fatto un percorso molto simile al nostro. Noi, a differenza loro, in questo momento abbiamo un punto in più sul campo e un pass per la semifinale di Coppa”. Sulla coesione del gruppo dimostrata a seguito della pesante settimana, il mister sottolinea che “noi non avevamo bisogno di un eventuale scoop, detto con il termine con cui chiamano questa penalizzazione che abbiamo subito in questo momento, per dimostrare il nostro grande affiatamento. Questa è una squadra che sin dal primo giorno ha dimostrato la voglia di vincere sul campo. E non parlo solo di risultato sportivo, ma dell’atteggiamento e della ferocia”.

Il mister si sofferma, inoltre, sulla responsabilità di indossare la maglia giallorossa: “Sin dal primo giorno la squadra ha compreso le responsabilità nei confronti di un popolo, di una grande tifoseria e di un club. Giocare per il Messina è un altro mestiere, a prescindere dalla categoria. Ma soprattutto abbiamo ben chiaro il valore degli investimenti di una proprietà che sta dimostrando con i fatti di voler portare il Messina nella categoria che merita”. Per la gara di domani resta in dubbio Noah, ancora alle prese con il dolore alla spalla. Varela invece, dopo la sostituzione nella partita di mercoledì, non si è allenato regolarmente e questa mattina ha svolto un lavoro differenziato. Assente anche Burzio, che dovrà scontare la prima delle due giornate di squalifica e Guerriero.