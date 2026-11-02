ACR Messina, Nino Zumbo punto di riferimento del settore giovanile: al centro la crescita dei piccoli calciatori

La crescita dei giovani calciatori, la formazione dentro e fuori dal campo e il senso di appartenenza ai colori giallorossi. Sono questi gli elementi su cui si sviluppa il lavoro di Nino Zumbo, allenatore e punto di riferimento delle giovanili dell’ACR Messina e della Scuola Calcio Sicilia – ACR Messina Academy. Il tecnico è tra i protagonisti di una stagione dedicata al rafforzamento del settore giovanile, con particolare attenzione ai gruppi Pulcini e Primi Calci Rosso, che rappresentano una componente fondamentale del progetto formativo. Un percorso che punta a coniugare l’apprendimento delle basi del calcio con la crescita personale dei bambini, valorizzando il divertimento, la disciplina e il gioco di squadra. Zumbo, classe 1984, porta avanti un’attività quotidiana che non si limita agli allenamenti, ma comprende anche il rapporto con le famiglie e la trasmissione dei valori sportivi. La sua presenza costante e l’attenzione riservata ai più piccoli ne fanno una figura importante per la costruzione di un ambiente nel quale impegno e rispetto costituiscono i principi fondamentali.

Il lavoro di Zumbo e gli obiettivi dell’Academy

Al centro dell’attività del tecnico c’è la volontà di accompagnare i bambini nelle prime esperienze calcistiche, offrendo loro gli strumenti necessari per migliorare progressivamente e sviluppare un legame con la realtà giallorossa. Un’impostazione che attribuisce all’allenatore anche un ruolo educativo, attraverso il confronto quotidiano e l’esempio personale, sia durante le sedute di allenamento sia nelle occasioni di aggregazione. “Stiamo lavorando per i piccoli, perché sono loro il nostro futuro – racconta Mister Zumbo – Questa è un’annata speciale, in cui stiamo cercando di dare a tutti gli strumenti per crescere. La maglia dell’ACR Messina è una responsabilità e un orgoglio”. Le parole dell’allenatore sintetizzano gli obiettivi di una stagione nella quale la Scuola Calcio Sicilia – ACR Messina Academy intende consolidare il proprio percorso di formazione, mettendo al centro le esigenze dei giovani tesserati. L’attenzione non è rivolta esclusivamente agli aspetti tecnici, ma anche alla capacità di stare in gruppo, rispettare le regole e vivere l’attività sportiva come un’occasione di crescita e condivisione.

Il progetto proseguirà anche attraverso iniziative che coinvolgeranno i giovani calciatori e le loro famiglie. Nel programma della stagione sono infatti previsti tornei a livello regionale e incontri dedicati ai genitori, appuntamenti pensati per ampliare le opportunità di confronto e rafforzare il rapporto tra la scuola calcio e le famiglie. L’obiettivo è dare continuità a un’attività che considera la partecipazione e il dialogo elementi essenziali del percorso educativo. In questo contesto si inserisce il contributo di Nino Zumbo, chiamato a seguire da vicino la formazione dei più piccoli e a trasmettere il valore della maglia dell’ACR Messina. Un impegno che guarda al presente dei gruppi Pulcini e Primi Calci Rosso, ma anche alla costruzione del futuro del vivaio giallorosso.