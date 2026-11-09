ACR Messina, l’Under 15 domina a Taormina ma non va oltre l’1-1: tanti rimpianti per i giallorossi

Una prestazione convincente, tante occasioni da gol e il controllo della partita, ma alla fine soltanto un punto. L’Under 15 dell’ACR Messina pareggia 1-1 sul campo del Taormina, al termine di una gara nella quale i giovani giallorossi hanno espresso una netta superiorità sul piano del gioco senza riuscire a concretizzare quanto costruito. Un risultato che lascia inevitabilmente qualche rimpianto alla formazione allenata da Zumbo, protagonista di una prova caratterizzata da personalità, qualità nella manovra e capacità di creare pericoli alla difesa avversaria. Secondo quanto riferito dalla società messinese, l’incontro si è sviluppato prevalentemente sotto il controllo dei peloritani, capaci di prendere l’iniziativa fin dalle prime battute e di mantenerla anche nella seconda frazione. Il Taormina ha invece puntato su una fase difensiva ordinata, riuscendo a contenere gli attacchi degli ospiti e a sfruttare una delle pochissime opportunità offensive costruite nell’arco della partita. Per il Messina resta così la soddisfazione per la qualità della prestazione, accompagnata dalla consapevolezza di aver mancato una vittoria che, per quanto espresso sul terreno di gioco, avrebbe rappresentato un risultato importante nel percorso di crescita della squadra.

Tante occasioni contro il Taormina ma manca il gol della vittoria

La formazione giallorossa ha affrontato la trasferta di Taormina mostrando fin dall’inizio una buona organizzazione e una spiccata propensione offensiva. I ragazzi di Zumbo hanno cercato con continuità la via della rete, proponendo diverse soluzioni di gioco e arrivando ripetutamente nelle zone più pericolose del campo. Le opportunità per segnare non sono mancate né nel primo né nel secondo tempo, ma la squadra non è riuscita a trasformare la superiorità mostrata in un vantaggio decisivo. Il principale motivo di rammarico riguarda proprio la scarsa concretezza negli ultimi metri, dove sono mancate la prontezza e la determinazione necessarie per finalizzare le azioni costruite. Il Taormina, dal canto suo, ha mantenuto un atteggiamento difensivo ordinato, limitando le proprie iniziative offensive e affacciandosi soltanto in due occasioni dalle parti del portiere messinese. Due conclusioni nell’intero arco della gara, secondo la ricostruzione diffusa dal club giallorosso, a conferma di una partita nella quale gli ospiti hanno avuto a lungo il controllo del gioco. Nonostante la pressione esercitata e le numerose opportunità create, il confronto si è concluso sull’1-1, lasciando al Messina la sensazione di aver raccolto meno di quanto prodotto.

Al di là del risultato, la società valuta positivamente i progressi mostrati dalla formazione Under 15, evidenziando il lavoro svolto negli ultimi mesi e la crescita dei giovani calciatori. La capacità di gestire il possesso, costruire azioni offensive e affrontare la partita con personalità viene considerata un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione. Il gruppo sta infatti dimostrando di aver acquisito maggiore consapevolezza delle proprie possibilità, riuscendo a esprimere un gioco propositivo anche lontano da casa. Rimane da migliorare soprattutto la fase di finalizzazione, aspetto che nella trasferta contro il Taormina ha impedito di trasformare una prestazione giudicata ampiamente positiva in una vittoria. Il pareggio rappresenta quindi un risultato dal quale ripartire, con l’obiettivo di dare continuità alla qualità del gioco e rendere più efficace la produzione offensiva. Per i giovani giallorossi, il percorso di crescita passa anche attraverso incontri come questo, nei quali la capacità di costruire occasioni deve accompagnarsi alla precisione necessaria per sfruttarle e conquistare punti importanti.

Oggi in campo l’Under 14 e prossimo turno contro la Nuova Peloro

Archiviata la trasferta dell’Under 15, l’attenzione del settore giovanile dell’ACR Messina si sposta immediatamente sugli altri impegni in programma. Oggi torna infatti in campo l’Under 14, formazione inserita nel progetto sotto categoria riservato ai ragazzi nati nel 2013 e nel 2014. Un’iniziativa che costituisce un ulteriore tassello del percorso di sviluppo dei giovani calciatori giallorossi, con l’obiettivo di accompagnarne la crescita attraverso nuove esperienze competitive. Per quanto riguarda l’Under 15, invece, il prossimo appuntamento è previsto nella settimana successiva, quando la squadra allenata da Zumbo tornerà a giocare in casa contro la Nuova Peloro. Sarà un’altra occasione per confermare i progressi evidenziati nella gara di Taormina e cercare di ottenere un risultato pieno dopo il pareggio esterno. La formazione messinese si prepara così a proseguire un cammino impegnativo, nel quale il lavoro quotidiano, la continuità delle prestazioni e la capacità di migliorare sotto porta rappresenteranno elementi fondamentali. L’obiettivo resta quello di consolidare quanto costruito finora e tradurre la crescita mostrata sul terreno di gioco in risultati sempre più concreti, mantenendo al centro del progetto la formazione tecnica e sportiva dei giovani talenti del vivaio peloritano.