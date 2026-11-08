Acr Messina da urlo! Espugnato il campo della capolista Niscemi: decide Sarao, i giallorossi sono più forti della penalizzazione

Il Messina non si ferma davanti a nulla. Neppure ai 20 punti di penalizzazione che hanno pesantemente condizionato la sua classifica. La squadra allenata da Alfio Torrisi continua a rispondere sul campo, conquistando una vittoria di grande valore sul terreno della capolista Niscemi. Allo stadio Pontelongo finisce 0-1 per i giallorossi, grazie al calcio di rigore trasformato da Manuel Sarao al 27′ del primo tempo. È un successo che conferma la forza di un Messina capace di imporsi anche contro la prima della classe, alimentando la convinzione di poter competere con le migliori formazioni del Girone B di Eccellenza siciliana. La pesantissima penalizzazione continua a rappresentare un ostacolo nella graduatoria, ma sul terreno di gioco i giallorossi stanno dimostrando di avere qualità e determinazione per confrontarsi con qualsiasi avversario.

Niscemi-Messina 0-1: Sarao sblocca la partita su rigore

La sfida del Pontelongo comincia con grande intensità, ma senza particolari occasioni da rete. Nei primi minuti sono soprattutto le due tifoserie presenti sugli spalti a regalare spettacolo, mentre le squadre faticano a trovare spazi e opportunità per rendersi pericolose. L’episodio decisivo arriva al 25′, quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Della Guardia trattiene un avversario e il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Messina. Sul dischetto si presenta Manuel Sarao, che al 27′ incrocia la conclusione e supera Florulli, portando in vantaggio gli ospiti. Il Niscemi prova a reagire e al 35′ costruisce un’opportunità con Currò, bravo a inserirsi nell’area avversaria ma impreciso nella conclusione indirizzata verso il secondo palo. Il pallone termina fuori e il Messina riesce a conservare il vantaggio fino all’intervallo.

Il Messina sfiora il raddoppio, Florulli salva su Bonanno

Nella ripresa la formazione di Torrisi continua a cercare le occasioni per consolidare il risultato. Al 53′ il gioco viene momentaneamente interrotto dopo un intervento in scivolata di Vincenzi su Langone. Il calciatore del Niscemi viene ammonito, mentre il centrocampista giallorosso accusa un problema alla caviglia. Al 68′ il Messina trova nuovamente la via della rete con Sarao, ma la gioia per il possibile raddoppio dura pochi istanti: il guardalinee alza la bandierina e il gol viene annullato. Due minuti più tardi è Bonanno a rendersi pericoloso su calcio di punizione. La conclusione è indirizzata verso l’incrocio dei pali, ma Florulli interviene e impedisce ai giallorossi di portarsi sul doppio vantaggio. All’84’ un’altra opportunità per gli ospiti: Sartore disegna un pallone per Blondett, che cerca una sponda al centro dell’area, ma Dalla Valle interviene e allontana il pericolo. Al 90′ il Niscemi rimane anche in inferiorità numerica. Valenca, già ammonito, commette un altro fallo e riceve il secondo cartellino giallo, con conseguente espulsione. Il Messina conserva il prezioso vantaggio e conquista tre punti sul campo della capolista.

Messina più forte dei 20 punti di penalizzazione: un altro successo per Torrisi

La vittoria di Niscemi assume un significato particolare per l’ACR Messina, costretto a convivere con una penalizzazione di 20 punti che ha stravolto la sua situazione di classifica. Eppure la squadra di Torrisi continua a vincere e a dimostrare il proprio valore attraverso i risultati. Espugnare il campo della capolista rappresenta un segnale importante per tutto il campionato. I giallorossi hanno superato un avversario di vertice, trovando il gol decisivo nel primo tempo e sfiorando più volte il raddoppio nella ripresa. Il successo del Pontelongo rafforza l’immagine di un Messina tra le formazioni più competitive del Girone B di Eccellenza, una squadra che, al di là della classifica condizionata dalle sanzioni, continua a dimostrare sul terreno di gioco di poter recitare un ruolo da protagonista.

Risultati Eccellenza Girone B, 9ª Giornata

7 Novembre

Ore 15:00

Athletic Gioiosa – Melilli 1-1

8 Novembre

Vittoria – ATL CT 1994 Viagrande 1-1

Acireale FC – Leonzio 1909 3-1

Augusta FC – Nebros 0-0

Jonica F.C. – Mazzarrone Calcio 1-2

Niscemi F.C. – Acr Messina 0-1