Acquedotto Abatemarco, Madeo: “12 milioni per 24 Comuni, ma i lavori a che punto sono?”

“Oltre 12 milioni di euro per 24 comuni per risolvere le perenni perdite registrate dall’acquedotto Abatemarco. Ad oggi però dei lavori svolti si sa davvero poco e, per alcuni centri, praticamente nulla. Depositata un’interrogazione sulla spinta e sulle osservazioni del segretario del circolo Pd di Montalto Francesco Gerundino e della vicesegretaria Bianca Verbeni per capire l’attuale stato di avanzamento dei lavori e per conoscere il reale stato degli interventi svolti presso il Comune di Montalto Uffugo, verso il quale non si conoscono né le cifre destinate né la tipologia di attività previste. Le sorti del più grande e complesso sistema idrico di tutta la regione giacciono nella penombra“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, da Rosellina Madeo, consigliere di opposizione della Regione Calabria.

“L’interrogazione vuole sapere con chiarezza dalla Giunta lo stato di attuazione del “Cantiere Abatemarco” dopo anni di ritardi che vedono una gara aggiudicata nel 2023 e i lavori consegnati a luglio 2024, in relazione ai quali non si trova alcun dato pubblico. OpenCoesione inoltre segnala il progetto come “non più attivo” con pagamenti fermi al 2023. A che punto siamo?

Nello specifico chiediamo inoltre se il Comune di Montalto Uffugo sia ricompreso nell’intervento e, in caso affermativo, quale sia l’importo ad esso destinato, quali attività siano state eseguite, dal rilievo e mappatura delle reti, ricerca perdite, campagne di misura, modellazione idraulica, distrettualizzazione alla fornitura e installazione di contatori, quali lavori siano stati realizzati o programmati e secondo quale cronoprogramma“, conclude Madeo.