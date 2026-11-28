Si è tenuta a Lamezia Terme, presso il COPS, Centro Operativo Polizia Stradale, la presentazione di SARC3, il nuovo strumento che rafforzerà ulteriormente il presidio dell’infrastruttura e contribuirà a garantire ancora più sicurezza e legalità lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. All’iniziativa hanno preso parte il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese, i Dirigenti dei Compartimenti della Polizia Stradale della Campania e Basilicata, la Dott,ssa Rosanna Ferranti Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Calabria, il Direttore Tutela Aziendale di Anas Riccardo Di Bernardini, il Responsabile della Struttura Anas Calabria Ing. Luigi Mupo e il Responsabile Area Gestione Rete A2 Del Mediterraneo Ing. Sandro Assunto.

La nuova sala operativa unificata che riunisce le funzioni delle precedenti Sale Operative C.O.C. e C.O.A, punto di coordinamento operativo per la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ e per la viabilità ordinaria di competenza. Dalla sala vengono coordinate le pattuglie, la gestione della viabilità, la gestione degli eventi in autostrada e sulla viabilità ordinaria, la gestione dei transiti dei trasporti eccezionali, la gestione di incidenti e soccorsi, con il supporto di strumenti operativi come Geoweb, radio e SDI. La sala è attiva h24 per ricevere le segnalazioni, smistare le pattuglie, coordinarsi con Anas e con gli altri attori del soccorso e seguire in tempo reale l’evoluzione di incidenti, code, chiusure, esodi e situazioni critiche. È il luogo dove l’informazione che arriva dalla strada diventa decisione operativa: chi deve intervenire, dove, con quali mezzi e con quali provvedimenti sulla viabilità.

Il COPS di Lamezia Terme è stato individuato per l’implementazione di questa nuova tecnologia sull’Autostrada del Mediterraneo, infrastruttura strategica della rete stradale nazionale. Il sistema si basa su sensori e telecamere dislocati lungo l’autostrada e nelle aree sensibili, con telecamere fisse e brandeggiabili, anche in condizioni di bassa illuminazione, e sistemi di lettura targhe. Le immagini e i dati viaggiano su rete in fibra ottica verso il centro di elaborazione e poi verso le sale operative.

La piattaforma di analisi delle scene rileva in automatico una situazione di allarme tra le casistiche per cui è stata addestrata, attiva la notifica alla postazione operativa e predispone una scheda allarme da archiviare. Per la parte di lettura targhe, il sistema effettua il monitoraggio del traffico veicolare su tutta la dorsale autostradale, per consentire una pronta reazione alle situazioni più critiche, dai picchi di traffico alle ricerche di veicoli o persone sospette.

Anas e Polizia Stradale lavorano quotidianamente fianco a fianco, intervenendo tempestivamente sugli eventi che interessano l’autostrada e operando insieme per prevenire e gestire ogni criticità che possa compromettere la sicurezza e la regolare percorribilità dell’infrastruttura. I numeri danno la misura di questo impegno: ogni anno vengono gestiti mediamente circa 1.300 eventi incidentali, oltre 13.000 soccorsi meccanici e più di 3.500 trasporti eccezionali. Circa 440 chilometri di autostrada, che attraversano territori montani e costieri particolarmente complessi, con circa 100 gallerie e oltre 200 fornici. Di queste, 52 appartengono alla rete TEN-T e sono soggette agli obblighi previsti con elevati standard di sicurezza e monitoraggio.

Anas ha investito, non soltanto in termini di manutenzione e qualità della percorribilità, ma anche di innovazione: monitoraggio continuo della viabilità, controllo da remoto degli impianti tecnologici delle gallerie e sistemi avanzati per il monitoraggio strutturale di ponti e viadotti. Per la sicurezza delle gallerie, Anas ha definito e avviato il programma STIG, Sistema di Telecontrollo Impianti Gallerie, basato sul controllo da remoto degli impianti per la supervisione delle condizioni di traffico e la gestione automatizzata degli scenari di rischio, con integrazione nel sistema centralizzato Road Management Tool. Le 52 gallerie della A2 sono interessate da queste tecnologie.

“È proprio attraverso la collaborazione tra Anas e Polizia di Stato, unendo uomini, competenze e tecnologia, che possiamo rendere ogni giorno le nostre strade più sicure“, ha sottolineato il Direttore Tutela Aziendale di Anas Riccardo Di Bernardini.