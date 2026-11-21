“Questa mattina, nella Chiesa Matrice Maria SS. delle Grazie di Taurianova, il Sindaco, la giunta e l’Amministrazione comunale tutta hanno preso parte alla celebrazione della Patrona dell’Arma dei Carabinieri, Maria Virgo Fidelis, per rinnovare la vicinanza istituzionale e la stima verso chi opera ogni giorno al servizio delle istituzioni e della collettività“. È quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall’Amministrazione di Taurianova guidata dal sindaco Domenico Romeo.

“Ciò che lega l’Arma alla sua Patrona è un profondo legame fondato su un modello di umiltà, dedizione e perseveranza, che accompagna generazioni di donne e uomini in divisa lungo un percorso segnato da alte responsabilità e da uno spiccato senso del dovere. Sul nostro territorio, ogni intervento, presidio e gesto di prossimità rivolto alla tutela dei cittadini e al sostegno di chi versa in difficoltà rafforza il patto di fiducia tra comunità e Stato, preservando la coesione e la sicurezza collettiva. Ai Carabinieri di Taurianova e a tutta l’Arma giungano la più sincera riconoscenza, a nome dell’intera cittadinanza, per il silente e quotidiano lavoro svolto e i più sentiti auguri in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis“, si legge in conclusione nella nota.