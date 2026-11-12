A Roccella Jonica va in scena “Alfa e Omega”, noir esistenziale al femminile

Approda all’Ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica, stasera 12 novembre alle ore 19:30, lo spettacolo teatrale “Alfa e Omega”, nuova produzione firmata dalla compagnia teatrale reggina Officine Jonike Arti. Scritta a quattro mani da Maria Milasi e Domenico Loddo, la pièce, con la regia di Americo Melchionda, vede protagoniste sulla scena le due attrici Maria Milasi e Kristina Mravcova, interpreti che vestono con fini annotazioni psicologiche e complessità espressiva i due personaggi trasportando gli spettatori dentro l’alba rivelatrice del capolinea di Alfa e Omega.

L’opera, della durata di 60 minuti, si muove lungo il crinale sottile tra thriller psicologico e dramma intimista. Al centro della vicenda l’incontro apparentemente accidentale tra due donne che finiscono per rivelarsi “portatrici sane di disperazione”: Alfa, elegante e lunatica, sospesa tra farmaci per annullare il dolore, citazioni letterarie e il sogno di una fuga a Lisbona; e Omega, donna dell’est disillusa e pragmatica, costantemente in attesa dell’uomo dal cappotto gessato che potrebbe riscattarne la sorte.

In una stazione d’autobus deserta e senza tempo, le traiettorie delle due protagoniste si scontrano e si fondono, trasformando il dialogo in uno scambio serrato di ruoli, ferite e destini.

Come sottolinea il regista Americo Melchionda, si tratta di «un intreccio dalle caratteristiche noir che si dipana fino a diventare un groviglio esistenziale di solitudini perdute», in cui i personaggi lottano voracemente contro l’inevitabilità della propria rovina. Il testo, spiegano gli autori Domenico Loddo e Maria Milasi, indaga il valore evocativo della parola e il senso profondo del vuoto quotidiano, restituendo sul palco “tragiche eroine archetipo di una parossistica migrazione senza meta“.