A Reggio Calabria una mostra filatelica sulla storia dell’Europa cristiana: annullo speciale dedicato a San Paolo

Un viaggio attraverso i francobolli per raccontare le radici culturali e religiose dell’Europa, con un omaggio particolare a San Paolo e al suo legame con Reggio Calabria. Dal 14 al 21 novembre il Transatlantico di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, ospiterà la mostra filatelica “Civitas Europae/Europa Cristiana”, promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos nell’ambito del 38° Premio Anassilaos, con il patrocinio e la collaborazione dello stesso Consiglio regionale. L’esposizione, organizzata attraverso il circolo filatelico “Corrado Mezzana”, affiliato alla Federazione fra le Società Filateliche Italiane (FSFI), sarà inaugurata sabato 14 novembre alle ore 11 e resterà allestita fino a sabato 21 novembre. Per l’occasione, Poste Italiane ha concesso uno speciale annullo filatelico che raffigura l’Apostolo delle Genti, figura centrale nella diffusione del Cristianesimo e strettamente legata alla storia della città dello Stretto.

Un viaggio nella storia dell’Europa attraverso i francobolli

La mostra rappresenta il primo appuntamento di un progetto culturale più ampio che l’Associazione Anassilaos intende sviluppare a partire da quest’anno, attraverso una serie di esposizioni filateliche di carattere storico e didattico dedicate alla civiltà europea. L’obiettivo è ripercorrere, attraverso i francobolli, le principali tappe della storia del continente, valorizzandone il patrimonio artistico, culturale e scientifico. Il percorso prende le mosse dalle radici della civiltà occidentale, sviluppatasi attraverso l’eredità della Grecia antica, di Roma e del Cristianesimo, tre componenti fondamentali dell’identità storica europea. Un patrimonio culturale e spirituale il cui ruolo è stato ricordato recentemente anche da Papa Leone XIV. Attraverso la filatelia, l’associazione intende proporre una lettura della storia che unisca il valore documentale dei francobolli alla possibilità di approfondire eventi, personaggi e trasformazioni che hanno contribuito alla formazione dell’Europa.

La scelta di dedicare questa prima esposizione al tema “Civitas Europae/Europa Cristiana” assume un significato particolare nell’anno dell’VIII centenario della scomparsa di San Francesco d’Assisi. La ricorrenza ha infatti orientato l’Associazione Anassilaos verso un approfondimento sul ruolo esercitato dal Cristianesimo nella storia del continente europeo, dalla sua diffusione nei primi secoli dell’era volgare fino alla sua influenza sulla cultura e sulla civiltà occidentale. La mostra si propone così di ricostruire, attraverso il linguaggio filatelico, alcuni degli aspetti fondamentali di questo percorso storico, mettendo in relazione la dimensione religiosa con quella culturale e sociale. Un’iniziativa che intende offrire ai visitatori non soltanto l’opportunità di osservare materiali filatelici, ma anche di riflettere sulle radici comuni della storia europea.

San Paolo e il legame con Reggio Calabria nello speciale annullo filatelico

Un elemento distintivo dell’iniziativa è rappresentato dallo speciale annullo filatelico dedicato a San Paolo, concesso da Poste Italiane per celebrare la manifestazione. La scelta dell’Apostolo delle Genti richiama il ruolo di primo piano che Paolo svolse nella diffusione del Cristianesimo durante i primi secoli dell’era volgare, ma assume anche un significato legato alla storia di Reggio Calabria. Secondo quanto riportato nelle Sacre Scritture, infatti, la figura dell’apostolo è strettamente connessa alla città dello Stretto. Proprio questo legame storico e religioso ha orientato l’Associazione Anassilaos nella scelta di inserirne l’immagine nell’annullo commemorativo, creando un collegamento diretto tra il tema europeo dell’esposizione e la memoria religiosa e culturale del territorio reggino. La presenza di San Paolo diventa così un elemento simbolico capace di congiungere la dimensione locale con quella più ampia della storia del Cristianesimo in Europa.

L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato 14 novembre alle ore 11, negli spazi del Transatlantico di Palazzo Campanella. Durante la manifestazione sarà presente uno stand di Poste Italiane, che consentirà ai visitatori e agli appassionati di filatelia di utilizzare lo speciale annullo sulle cartoline omaggio realizzate dall’Associazione Anassilaos per l’occasione. Un’opportunità particolarmente significativa per i collezionisti, che potranno conservare un ricordo filatelico dell’evento, ma anche per quanti desiderano avvicinarsi a questo particolare strumento di conoscenza e divulgazione storica. L’esposizione, inserita nel programma del 38° Premio Anassilaos, resterà ospitata nella sede del Consiglio regionale della Calabria fino a sabato 21 novembre, dando avvio al percorso di mostre con cui l’associazione intende raccontare, attraverso i francobolli, la storia, l’arte, la cultura e la scienza dell’Europa.