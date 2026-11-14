A Reggio Calabria si festeggia il compleanno di A.N.D.E, “80 anni di democrazia ed emancipazione”: “le donne tornino a lottare, i divari ci sono ancora” | INTERVISTE

Una mattinata dedicata alla storia delle donne, alla partecipazione politica e ai valori della democrazia, ma anche alle disuguaglianze che ancora oggi ostacolano una piena parità di genere. Si è svolto questa mattina, sabato 14 novembre, nella Sala Federica Monteleone di Palazzo Tommaso Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria a Reggio Calabria, l’incontro “A.N.D.E. 1946-2026. Una storia al femminile di impegno politico, partecipazione e coraggio. Dalle pioniere alle giovani chiamate a raccoglierne il testimone”, organizzato per celebrare gli 80 anni dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici.

L’iniziativa ha riunito le rappresentanti delle sezioni ANDE di Gioia Tauro, Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Soverato, in un appuntamento dedicato al percorso di emancipazione femminile e al contributo delle donne alla costruzione della Repubblica italiana. Al centro dell’incontro, il ricordo delle protagoniste della storia democratica del Paese, dal riconoscimento del diritto di voto nel 1946 all’impegno delle donne nell’Assemblea Costituente, fino alle sfide che attendono le nuove generazioni. Il programma ha previsto anche la proiezione del docufilm “80 anni di storia dell’A.N.D.E.”, a cura di Pino Nano e Vittore Ferrara, e diversi contributi dedicati al ruolo femminile nella politica e nelle istituzioni.

Giusi Princi: “80 anni di battaglie, ma la piena parità non è stata ancora raggiunta”

A margine dell’evento, StrettoWeb ha intervistato l’europarlamentare Giusi Princi, che ha richiamato l’attenzione sulle disuguaglianze ancora esistenti tra uomini e donne, soffermandosi in particolare sulle differenze retributive e occupazionali e sul lavoro che sta portando avanti in sede europea.

“Questo evento va a ricordare 80 anni di democrazia ed emancipazione, 80 anni di battaglia rispetto a un diritto conquistato sulla carta ma ahinoi mai pienamente raggiunto. Non sono stati rimossi pienamente quegli ostacoli sociali ed economici, basti pensare che in Europa ancora c’è un divario di carattere retributivo tra uomini e donne. Una donna percepisce all’ora l’11,1% in meno rispetto all’uomo. In Calabria abbiamo 26 punti in meno delle donne rispetto agli uomini. Io sono stata relatrice della strategia europea per la parità di genere 26-30, sto redigendo i file, il rapporto che andrà ad essere recepito e poi presenterò all’Onu, a New York, a marzo”.

Marisa Fagà: “Le donne devono essere protagoniste come lo furono le nostre Costituenti”

Ai microfoni di StrettoWeb è intervenuta anche Marisa Fagà, Presidente nazionale dell’ANDE, che ha sottolineato il valore della memoria storica e la necessità di rilanciare la partecipazione femminile in una fase di profondi cambiamenti sociali e politici. “Oggi siamo in un momento difficilissimo, di transizione, non direi di rivoluzione, e le donne che vogliono partecipare devono essere protagoniste così come lo sono state le nostre costituenti, che hanno scritto una pagina di storia luminosa. Hanno concorso a scrivere la nostra Costituzione. Senza memoria noi non abbiamo un patrimonio genetico”.

Miriam Costa: “Per la prima volta tutte le ANDE calabresi festeggiano insieme”

Particolarmente significativo anche il valore regionale dell’appuntamento, sottolineato da Miriam Costa, Presidente dell’A.N.D.E. di Gioia Tauro, che ha evidenziato l’importanza della celebrazione condivisa tra le diverse realtà associative della Calabria. “È un momento importante per la nostra Regione, perché è la prima volta che tutte le Associazioni A.N.D.E. della Regione festeggiamo insieme questi 80 anni”. La celebrazione ha rappresentato dunque anche un’occasione di incontro e confronto tra le sezioni calabresi dell’associazione, unite nel ricordo di otto decenni di impegno per la partecipazione delle donne alla vita democratica del Paese.

Daniele Cananzi: “Il voto alle donne ha affermato che un cittadino è tutti i cittadini”

Sul significato storico e costituzionale del suffragio femminile si è soffermato invece Daniele Cananzi, professore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha evidenziato come il riconoscimento del diritto di voto alle donne abbia rappresentato molto più di una conquista legata alla sola parità di genere. “Il voto delle donne ha cambiato tanto, perché ammettendo loro non si fa solo un servizio di parità di genere, ma si afferma un principio. Che un cittadino è tutti i cittadini”. Una riflessione che restituisce la portata universale di quella conquista, fondamentale per il pieno riconoscimento della cittadinanza democratica e per l’affermazione del principio di uguaglianza.