A Reggio Calabria la conferenza della Farnesina: torna in città il Ministro Tajani | INFO

Tre Ministri protagonisti della Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli Esperti agricoli a Reggio Calabria, che da oggi, martedì 3 novembre, fino a giovedì 5 novembre ospiterà uno degli appuntamenti di maggiore rilievo della Farnesina. La presenza più importante sarà quella del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, atteso in città giovedì 5 novembre per la sessione istituzionale conclusiva al Teatro comunale “F. Cilea”. Al programma prenderanno parte anche il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che interverranno attraverso videomessaggi. Per tre giorni la città dello Stretto riunirà rappresentanti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico, della ricerca e dell’innovazione tecnologica, diventando sede del confronto sulle strategie italiane per la crescita e il rafforzamento delle relazioni scientifiche internazionali.

La Conferenza della Farnesina tra ricerca, tecnologia e sviluppo economico

La Conferenza, intitolata “Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell’Italia”, rappresenta uno dei principali momenti di elaborazione e coordinamento della strategia internazionale della Farnesina per sostenere la competitività del sistema produttivo italiano. L’edizione ospitata a Reggio Calabria è la prima successiva alla riforma del Ministero degli Affari Esteri, che ha rafforzato il ruolo della diplomazia scientifica come strumento di crescita economica, sviluppo dell’innovazione e consolidamento delle collaborazioni internazionali. La scelta della città calabrese come sede dell’iniziativa assume un particolare significato istituzionale, collocandola al centro del confronto tra competenze scientifiche, nuove tecnologie e opportunità di cooperazione. Un’occasione per valorizzare anche la posizione geografica di Reggio Calabria, crocevia tra il Mediterraneo e l’Europa, insieme alle sue competenze universitarie, alle eccellenze produttive e al patrimonio storico e culturale.

Il programma dei tre giorni: da Palazzo Alvaro all’Università Mediterranea

I lavori prenderanno il via oggi, martedì 3 novembre, a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con approfondimenti dedicati alla diplomazia scientifica, all’intelligenza artificiale e alle prospettive dell’industria spaziale. La giornata comprenderà anche visite ad alcune eccellenze produttive del territorio, nell’ambito di un programma che punta a collegare le attività di ricerca alle opportunità di sviluppo e innovazione. Domani, mercoledì 4 novembre, la Conferenza si sposterà all’Università Mediterranea, dove il confronto sarà incentrato sull’innovazione scientifica e tecnologica applicata all’agricoltura, alla sostenibilità e allo sviluppo. Le diverse sessioni consentiranno di approfondire il contributo della ricerca e delle tecnologie di frontiera alla crescita del sistema produttivo nazionale, con particolare attenzione alle collaborazioni internazionali e al trasferimento delle conoscenze dal mondo scientifico a quello economico.

Giovedì arriva Tajani: al Teatro Cilea la firma del Protocollo tra Farnesina e CNR

Il momento istituzionale più importante è previsto per giovedì 5 novembre, alle ore 12:00, al Teatro comunale “F. Cilea”, dove si svolgerà la sessione conclusiva della Conferenza con la partecipazione del Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Tra gli interventi in programma figurano anche quelli del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, e del Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. La sessione si concluderà con la firma del Protocollo tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, uno degli atti istituzionali previsti nell’ambito dell’iniziativa. La Conferenza offrirà così a Reggio Calabria tre giornate di confronto tra rappresentanti governativi, istituzioni e comunità scientifica, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra ricerca, innovazione, competitività economica e cooperazione internazionale, valorizzando allo stesso tempo le potenzialità del territorio e la sua proiezione nazionale e internazionale.