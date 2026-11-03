A Reggio Calabria la conferenza atlantica: due giorni di confronto sull’Islam e sulle sue implicazioni culturali e politiche in Europa

Reggio Calabria ospiterà una conferenza di due giorni dedicata all’Islam e alle sue implicazioni culturali, demografiche e politiche in Europa. L’appuntamento è in programma venerdì 6 e sabato 7 novembre presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria e sarà dedicato all’analisi di un tema che coinvolge diversi aspetti della società europea contemporanea. Al centro dell’iniziativa ci saranno il rapporto tra Islam ed Europa, le dinamiche demografiche e culturali e le questioni politiche connesse alle trasformazioni della società occidentale. L’obiettivo annunciato è approfondire le sfide contemporanee attraverso un confronto sui diversi aspetti del fenomeno, dalla dimensione culturale a quella sociale e politica. La conferenza si articolerà in due appuntamenti, offrendo uno spazio di approfondimento su questioni che interessano il dibattito europeo.

Il programma della conferenza al Consiglio regionale della Calabria

La conferenza si svolgerà in due giornate nella sede del Consiglio regionale, a Reggio Calabria. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 novembre alle ore 17:30, mentre la seconda giornata di lavori si terrà sabato 7 novembre alle ore 10:00. Entrambi gli incontri saranno ospitati nella Sala Federica Monteleone. Il programma sarà incentrato sull’analisi dell’Islam nelle sue diverse dimensioni e sulle implicazioni che i fenomeni culturali, demografici e politici possono avere nel contesto europeo. Particolare attenzione sarà riservata alle sfide contemporanee per la società occidentale, nell’ambito di un’iniziativa che porterà a Reggio Calabria un momento di confronto su temi di interesse internazionale.