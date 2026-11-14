A Reggio Calabria c’è una scuola che forma professionisti subito pronti ad entrare nel mondo del lavoro. La giornata speciale di 25 corsisti: “qui una grande famiglia” | INTERVISTE

Non soltanto una qualifica professionale, ma un percorso di crescita, sacrifici, soddisfazioni e rapporti umani destinati a durare nel tempo. È una giornata di grande festa quella vissuta venerdì 13 novembre nella sede del Consorzio CO.ME.S di Reggio Calabria, dove si è ufficialmente concluso il 14° corso di formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS). Un nuovo importante traguardo per una realtà consolidata nel panorama della formazione professionale calabrese, che da anni e anni accompagna tante persone nell’acquisizione di competenze e qualifiche utili per costruire il proprio futuro lavorativo.

Venticinque nuovi operatori socio-sanitari hanno portato a termine il proprio percorso, superando l’esame finale e conseguendo una qualifica che apre prospettive concrete di inserimento nel mondo del lavoro. Una soddisfazione importante, soprattutto in un periodo in cui trovare un’occupazione stabile rappresenta una delle principali sfide per giovani e adulti. Quella dell’OSS, infatti, è una figura professionale particolarmente richiesta nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, con opportunità occupazionali che, in molti casi, possono concretizzarsi anche in tempi brevi dopo il conseguimento della certificazione.

Ma a rendere speciale la giornata non sono stati soltanto i risultati formativi. A colpire, soprattutto, sono state le parole dei corsisti, che davanti ai microfoni di StrettoWeb hanno voluto ringraziare pubblicamente docenti e tutor per la professionalità, la competenza, la disponibilità e l’attenzione umana dimostrate durante l’intero percorso. Testimonianze spontanee e cariche di emozione, che raccontano una scuola capace di diventare qualcosa di più di un semplice luogo di formazione: una vera e propria famiglia.

CO.ME.S, una realtà storica della formazione a Reggio Calabria: il 14° corso OSS si chiude con 25 qualificati

Il Consorzio CO.ME.S, con sede in Via Ciccarello 77, a Reggio Calabria, rappresenta una realtà conosciuta nel territorio per l’attività di formazione e qualificazione professionale. Accreditato dalla Regione Calabria dal 2003, il consorzio ha costruito nel tempo un’esperienza importante nell’organizzazione di percorsi formativi rivolti a chi desidera acquisire nuove competenze, riqualificarsi professionalmente o migliorare le proprie possibilità di accesso al mercato del lavoro.

Il completamento del 14° corso OSS costituisce un risultato significativo di questa attività. Non si tratta, infatti, di un’iniziativa isolata, ma di un percorso consolidato, che continua a richiamare l’interesse di quanti desiderano intraprendere una professione nel mondo sanitario e assistenziale.

La continuità dell’offerta formativa è confermata anche dalle nuove attività: il 15° corso per Operatore Socio Sanitario è già stato avviato e un ulteriore percorso è previsto a breve. Un segnale dell’interesse che questa qualifica continua a suscitare e della volontà del consorzio di proseguire nell’attività di formazione.

Alla base del progetto c’è una filosofia precisa: formare persone realmente preparate, consapevoli delle responsabilità professionali e capaci di affrontare il lavoro con competenza e sensibilità. Un principio che assume un’importanza ancora maggiore quando la professione è chiamata a confrontarsi quotidianamente con la salute, la fragilità e i bisogni delle persone.

La professionalità dei docenti e dei tutor: il valore di una formazione seria, competente e attenta alle persone

Uno degli aspetti più significativi emersi al termine del corso riguarda proprio il rapporto tra gli allievi, i docenti e i tutor del Consorzio CO.ME.S. Un rapporto costruito attraverso le lezioni, l’impegno quotidiano, il confronto e il sostegno reciproco, che ha permesso ai corsisti di affrontare un percorso impegnativo sentendosi accompagnati da professionisti competenti e disponibili.

La serietà della preparazione, la puntualità nell’attività formativa e la qualità dell’insegnamento rappresentano elementi centrali nell’esperienza raccontata dagli allievi. A questi si aggiunge una componente umana che, dalle testimonianze raccolte da StrettoWeb, emerge con particolare forza.

Per chi deve conciliare lo studio con il lavoro, gli impegni familiari e le responsabilità quotidiane, poter contare su un ambiente accogliente e su figure di riferimento attente alle esigenze degli studenti può fare una differenza importante. E quando arriva il momento dell’esame finale, la soddisfazione non riguarda soltanto il conseguimento di un titolo, ma anche la consapevolezza di aver condiviso un’esperienza significativa.

È proprio questo il filo conduttore delle interviste realizzate da StrettoWeb a margine della conclusione del corso: la CO.ME.S non è stata vissuta soltanto come una scuola, ma come un luogo di crescita personale, professionale e umana.

Demetrio Calluso: “Il nostro consorzio si occupa di formazione e progettazione”

A raccontare l’attività del consorzio è Demetrio Calluso, direttore e docente di CO.ME.S, che ai microfoni di StrettoWeb ha illustrato il lavoro svolto dalla struttura e le diverse attività che ne caratterizzano l’impegno sul territorio.

“CO.ME.S è un consorzio mediterraneo stabile che si occupa prettamente di corsi di formazione. E’ un ente accreditato alla regione Calabria e ci occupiamo anche di progettazione per quello che concerne le manifestazioni culturali e non, con gli enti pubblici. In questa sede, ci occupiamo di corsi di formazione. Ci troviamo a Reggio Calabria, nella zona sud, a pochi metri dallo storico campo di Ciccarello”.

La missione dei docenti: “Formare i giovani per la vita e portare l’assistenza ai massimi livelli”

Il completamento di un corso OSS rappresenta una soddisfazione anche per chi, giorno dopo giorno, ha il compito di trasmettere competenze, conoscenze e valori professionali. Un docente del percorso, Roberto Cetina, ha spiegato a StrettoWeb il significato di questo nuovo traguardo, soffermandosi soprattutto sulla missione educativa che accompagna la preparazione degli operatori socio-sanitari.

“La conclusione di un corso è sempre bellissima perché ci rende, a noi docenti, soddisfatti di aver portato a termine ancora una volta un altro corso e di aver formato dei giovani innanzitutto per la vita. L’obiettivo che tutti noi ci prefiggiamo è quello di far rispettare l’utente paziente e di portare quell’assistenza vera nelle strutture ospedaliere. In particolare voglio dire che questa scuola nasce con questa mission, è quello di portare l’assistenza ai massimi livelli. La CO.ME.S ha sempre registrato il massimo dei partecipanti, anzi qualche volta ha dovuto lasciare fuori alcuni allievi promettendogli ‘al prossimo corso ci sarete’, proprio perché si accostano tutti, perché conoscono i docenti, perché poi il docente negli anni, stando a contatto con i pazienti, si fa un certo nome, per così dire, e allora le nuove leve si accostano ai veri professionisti. Poi altra cosa che dobbiamo dire è che dal punto di vista professionale oggi la figura dell’operatore socio-sanitario è diventata molto importante, perché è andata a concorvare tutte quelle figure dell’arte ausiliaria, vedi per esempio il vecchio portantino di una volta, l’ausiliario, l’infermiere generico e li ha portati solo in una figura ed è l’unica figura dell’arte ausiliaria che è rimasta”.

Paolo Colonnetti: “Un percorso bellissimo che ci ha regalato tanto, soprattutto a livello umano”

Tra i protagonisti della giornata c’è Paolo Colonnetti, uno dei nuovi operatori socio-sanitari qualificati. La sua testimonianza mette in luce quanto il corso sia stato importante non soltanto per acquisire conoscenze tecniche, ma anche per comprendere la complessità del mondo dell’assistenza e il valore del rapporto con il paziente.

“Finalmente ce l’abbiamo fatta, a seguito di un percorso bellissimo che ci ha regalato tanto, perché abbiamo iniziato alcuni con più esperienza, altri con meno esperienza, ma alla fine tutti siamo arrivati a comprendere tutto il mondo che c’è dietro, il mondo di professionisti, di malati e familiari dei malati, che tutti assieme lottano per raggiungere il massimo livello di benessere e autonomia dei pazienti stessi. Cosa mi ha lasciato l’esperienza? Soprattutto a livello umano mi ha lasciato tantissimo. Dal punto di vista professionale poi la gestione nella presa in cura del malato, perché non si tratta della presa in cura che noi abbiamo in contesti familiari, ma è una questione professionalizzante, quindi ovviamente che va ad incastrarsi bene con un’equipe medica e quindi con una terapia che va a soddisfare tutti i parametri necessari per raggiungere la salute del paziente. Anche perché il ruolo dell’OSS è importantissimo e può fare tanto, ma se fatto male può fare anche tanti danni, come in un trattamento errato del paziente”.

Teresa Cozzupoli, l’emozione di una mamma di tre bambine: “La CO.ME.S per me è diventata un pezzo di casa, una grande famiglia”

Quella di Teresa Cozzupoli, neoqualificata OSS, è la storia di una donna che ha scelto di investire sulla propria formazione professionale dovendo contemporaneamente affrontare gli impegni quotidiani di una famiglia con tre bambine. Un percorso non semplice, fatto di sacrifici, organizzazione e determinazione, che si è concluso con una grande soddisfazione. Ma nella sua esperienza c’è anche qualcosa di più: il rapporto speciale costruito con le persone incontrate durante il corso.

“Per me il corso CO.ME.S è stato, all’inizio, una opportunità a livello lavorativo, quindi è stato un percorso che ho scelto per avere una prospettiva lavorativa, poi, conoscendo tutti i docenti, i colleghi, per me ora è un pezzo di casa propria, sono stati sempre gentilissimi dal primo all’ultimo. E’ stata una grande famiglia. Per me è stata la scuola migliore“.

Marisella Surfaro: “Ho realizzato parte del mio sogno. Docenti eccellenti e un tutor eccezionale”

Altrettanto intensa è la testimonianza di Marisella Surfaro, che attraverso il corso OSS del Consorzio CO.ME.S ha compiuto un passo importante verso un obiettivo personale: lavorare nell’ambito sanitario. La sua intervista è un concentrato di entusiasmo e gratitudine. Al centro delle sue parole ci sono i sacrifici affrontati, la passione per la professione scelta e soprattutto il riconoscimento del lavoro svolto dai docenti e dal tutor durante il percorso.

“Dopo tanti sacrifici, fatti veramente con molta passione, ho realizzato parte del mio sogno, ovvero lavorare nell’ambito sanitario, e grazie a questo corso, grazie alla CO.ME.S, sono riuscita a realizzare il mio sogno. Sono veramente felicissima, mi sono trovata bene, docenti eccellenti e un tutor eccezionale, che ci ha dato tanto e mi ha dato molta carica per affrontare tutto questo percorso. Consiglierei i corsi CO.ME.S a tutti perché veramente è il consorzio numero uno. Io ne sono soddisfatta, ho raccolto i frutti completando il mio percorso di OSS e ne sono fiera”.

Non soltanto OSS: i corsi CO.ME.S per assistente educativo, operatore di segreteria e organizzazione di eventi

La formazione per Operatore Socio Sanitario costituisce una delle attività più conosciute del Consorzio CO.ME.S, ma non è l’unica. L’ente reggino propone infatti percorsi di formazione in diversi ambiti professionali, con l’obiettivo di offrire opportunità anche a persone interessate a settori differenti da quello sanitario.

Tra le proposte figurano i corsi per assistente educativo e quelli per operatore di segreteria, di interesse anche per quanti intendono costruire un percorso finalizzato alla partecipazione alle procedure di selezione per il personale ATA nel mondo scolastico, nel rispetto dei requisiti e dei titoli riconosciuti dai relativi bandi. Di recente il consorzio ha inoltre realizzato un corso per tecnico di organizzazione di eventi, ampliando ulteriormente la propria offerta verso il settore della progettazione e della gestione delle manifestazioni.

Un insieme di attività che testimonia la volontà di rispondere a esigenze formative diverse, offrendo percorsi utili tanto a chi è alla ricerca della prima occupazione quanto a chi desidera ampliare il proprio bagaglio di competenze o intraprendere una nuova strada professionale.

Il Consorzio CO.ME.S si trova in Via Ciccarello 77, 89134 Reggio Calabria (RC).

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