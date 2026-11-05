A Reggio Calabria arrivano Magnini, Sakara e Allegranti: il Trofeo Anassilao diventa internazionale, presentata la V edizione e svelati i 4 premiati

Filippo Magnini, Alessio Sakara e Raoul Allegranti saranno a Reggio Calabria per la quinta edizione del Trofeo Anassilao, la manifestazione multidisciplinare organizzata da Italica Sport con il supporto della Regione Calabria, che quest’anno amplia ulteriormente la propria dimensione nazionale e internazionale. L’evento è stato presentato mercoledì pomeriggio a Palazzo San Giorgio, nel Salone dei Lampadari, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e dell’organizzazione. Quattro giornate dedicate allo sport, alla cultura, all’inclusione e alla valorizzazione del territorio, con competizioni di nuoto e pattinaggio artistico e una manifestazione internazionale di arti marziali miste. Il programma prevede inoltre incontri con le scuole, convegni, attività aperte al pubblico e iniziative turistiche per far conoscere ai partecipanti le bellezze della città e dell’Aspromonte. Una manifestazione che punta a coinvolgere non soltanto gli atleti, ma anche le famiglie, gli studenti e l’intera comunità reggina.

Magnini, Sakara e Allegranti protagonisti del Trofeo Anassilao

Il principale elemento di richiamo della quinta edizione sarà la presenza di tre sportivi di livello internazionale. Per il nuoto arriverà Filippo Magnini, due volte campione del mondo e medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Atene 2004. Il mondo delle arti marziali miste sarà rappresentato da Alessio Sakara, campione del mondo BKFC, mentre per il pattinaggio artistico sarà presente Raoul Allegranti, campione europeo e vicecampione del mondo. Tutti e tre parteciperanno alle giornate della manifestazione e hanno già inviato un videomessaggio di saluto e invito al pubblico. La loro presenza rappresenterà un’occasione di incontro soprattutto per i giovani atleti, che potranno conoscere da vicino protagonisti capaci di raggiungere importanti risultati nelle rispettive discipline. A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente di Italica Sport, Marco Francesco Polimeni: “Per Reggio – ha detto il presidente di Italica Sport Polimeni – sarà un’occasione unica. Vogliamo che i nostri giovani li guardino da vicino e capiscano che i risultati arrivano con l’impegno e il rispetto per i valori che lo sport insegna”.

Quattro giornate di sport, cultura e territorio: il programma

Il Trofeo Anassilao non sarà soltanto una competizione sportiva, ma anche un’occasione per promuovere il patrimonio turistico e culturale di Reggio Calabria. Il programma prenderà il via giovedì 19 novembre con una serie di iniziative dedicate alla scoperta del territorio, attraverso escursioni e visite guidate che accompagneranno atleti, delegazioni e famiglie dall’Aspromonte al centro cittadino, con tappe al Museo e al Lungomare. Le attività saranno offerte gratuitamente ai partecipanti provenienti da altre località, con l’obiettivo di far conoscere le bellezze naturali e culturali del territorio reggino. Venerdì 20 novembre sarà invece la giornata della cerimonia inaugurale riservata alle scuole, ospitata al Cine Teatro Odeon. Nella stessa sede si svolgerà il convegno dedicato al bullismo, dal titolo “Il coraggio di dire no”, che vedrà il coinvolgimento di Alessio Sakara, da tempo impegnato nelle campagne di sensibilizzazione su questo tema. Sempre venerdì sono previsti un convegno sulla nutrizione sportiva e una particolare lezione di acquafitness con musica subacquea ascoltata attraverso apposite cuffie.

Premi Anassilao, riconoscimenti a Marcello Fonte, Capua 1880, Antonella Del Core e Roberto Di Palma

Durante la cerimonia inaugurale saranno consegnati anche i Premi Anassilao, i cui destinatari sono stati annunciati dal presidente Polimeni nel corso della conferenza stampa. Per la categoria Cultura il riconoscimento andrà all’attore Marcello Fonte, mentre per l’Impresa sarà premiata l’azienda Capua 1880. Il premio dedicato allo Sport sarà assegnato all’ex pallavolista Antonella Del Core, mentre quello per il Sociale sarà conferito al magistrato Roberto Di Palma. Quattro riconoscimenti che affiancano alle competizioni sportive un momento dedicato alla valorizzazione di personalità e realtà distintesi in ambiti differenti. La consegna dei premi si inserisce nella giornata inaugurale del Trofeo, che coinvolgerà anche gli studenti attraverso iniziative finalizzate a promuovere i valori educativi dello sport, il rispetto degli altri e la sensibilizzazione contro il bullismo. L’obiettivo dell’organizzazione è infatti costruire un appuntamento capace di andare oltre l’aspetto agonistico, favorendo il confronto tra esperienze sportive, culturali e sociali.

Nuoto e inclusione: in vasca anche gli atleti Special Olympics e paralimpici

Una parte centrale del Trofeo Anassilao sarà dedicata alle gare di nuoto, illustrate durante la presentazione da Antonino Rossi, direttore generale e organizzativo di Italica Sport. Le competizioni coinvolgeranno atleti appartenenti a diverse categorie, dagli Esordienti agli Assoluti, con la partecipazione anche degli atleti Special Olympics dell’Associazione Andromeda e degli atleti paralimpici della FINP. L’inclusione rappresenta infatti uno dei principali valori promossi dall’iniziativa, che intende favorire la partecipazione e la condivisione attraverso la pratica sportiva. Sul piano agonistico, il Trofeo Anassilao di nuoto sarà assegnato alla società che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto attraverso la somma dei punti FINA. Il Trofeo del Tiranno sarà invece destinato all’allenatore della squadra vincitrice, mentre le Coppe dell’Olimpo premieranno le migliori prestazioni tecniche maschile e femminile. È previsto inoltre un premio speciale messo a disposizione dallo sponsor Swim Lab, a completamento dei riconoscimenti riservati alle competizioni in vasca.

Pattinaggio artistico nazionale e Mma internazionale: le novità della quinta edizione

Tra le novità più significative di quest’anno figura la crescita della competizione di pattinaggio artistico, che per la prima volta assumerà una dimensione nazionale. A spiegarlo durante la conferenza stampa è stata Emilia Labate, responsabile organizzativa del settore, sottolineando come nelle precedenti edizioni la manifestazione avesse coinvolto esclusivamente società provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia. Quest’anno, invece, arriveranno a Reggio Calabria società da tutta Italia, ampliando il livello di partecipazione e la portata dell’evento. Una crescita importante anche per il settore delle arti marziali miste, illustrato da Giuseppe Chirico, responsabile organizzativo e rappresentante regionale di Federkombat. Chirico ha ringraziato la federazione nazionale per aver sostenuto il progetto voluto da Polimeni, contribuendo a portare a Reggio una manifestazione internazionale dedicata all’Mma. Le competizioni si svolgeranno al Pianeta Viola “Massimo Mazzetto”, che ospiterà gli incontri previsti dal programma.

Parco Caserta diventa un villaggio dello sport aperto alla città

Il cuore della manifestazione sarà il Parco Caserta Sport Village, struttura gestita da Italica Sport, che durante il Trofeo Anassilao si trasformerà in un vero e proprio villaggio dedicato allo sport. Oltre alle competizioni, saranno organizzate attività fitness aperte a tutti coloro che effettueranno la prenotazione, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente cittadini e appassionati. Il programma vuole così affiancare alle gare ufficiali momenti di partecipazione e avvicinamento alla pratica sportiva, rendendo il Trofeo un appuntamento rivolto a un pubblico ampio e non soltanto agli atleti impegnati nelle diverse discipline. La manifestazione unirà quindi l’aspetto agonistico a quello educativo e sociale, con iniziative che spaziano dalla sensibilizzazione sul bullismo alla nutrizione sportiva, fino alla scoperta del territorio e alle attività motorie accessibili al pubblico.

La presentazione a Palazzo San Giorgio e il sostegno delle istituzioni

La quinta edizione del Trofeo Anassilao è stata presentata nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Lucia Fio, del vice capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale Sabina Cannizzaro, del delegato del CONI Calabria e presidente ASC Antonio Eraclini e del presidente di Italica Sport Marco Francesco Polimeni. L’iniziativa è organizzata con il supporto della Regione Calabria e si propone di valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita, inclusione e promozione territoriale. In conclusione della conferenza stampa, Polimeni ha rivolto un ringraziamento anche al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e alle istituzioni presenti per il sostegno alla manifestazione. Tutte le informazioni relative al programma, alle competizioni e alle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.italicasport.it.