Il linguaggio di genere, il rapporto tra uomo e donna e le contraddizioni di una società in continua trasformazione saranno al centro di “Parole Femmine”, lo spettacolo di e con Annalisa Insardà, per la regia di Andrea Naso, in programma giovedì 26 novembre, alle ore 18:30, al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria. Si tratta del secondo dei sette appuntamenti della terza edizione della rassegna teatrale “Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà”, promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi. Il programma affronta numerose tematiche di rilevanza storica e sociale, dalla memoria a Leonida Repaci e alla Calabria, dal linguaggio di genere alla parità tra uomo e donna, passando per Gaza e la Palestina, l’indifferenza, la persecuzione degli omosessuali, il campo di Ferramonti, i migranti, il razzismo, Falcone e Borsellino e la lotta alla mafia. La rassegna si concluderà con lo spettacolo “Radio Clandestina” di Ascanio Celestini, dedicato alla memoria e all’eccidio delle Fosse Ardeatine. Un percorso attraverso il quale la Fondazione Girolamo Tripodi prosegue e amplia la propria proposta culturale nella città di Reggio Calabria.

“Parole Femmine”, il linguaggio di genere tra comicità e riflessione

Lo spettacolo nasce come una riflessione tragicomica sul lavoro che la società sta compiendo per adeguare il linguaggio di genere a una realtà in costante evoluzione, attraverso un percorso caratterizzato da progressi, battute d’arresto, rivendicazioni legittime e altre più pretestuose, spesso accompagnate da accesi scontri. Con leggerezza, ironia e spirito dissacrante, Annalisa Insardà affronta una serie di tematiche declinate rigorosamente al femminile, interrogandosi sulle ragioni per cui determinate parole siano “necessariamente” femminili. Il confronto tra maschile e femminile, tra differenze, parità e uguaglianza, costituisce il filo conduttore di uno spettacolo che intreccia osservazioni dell’autrice, spunti antropologici ed esperienze autobiografiche. Il registro irriverente lascia spazio, nei passaggi più intensi, a una dimensione fortemente drammatica, quando alcune “parole femmine” si rivelano espressione di ferite che rischiano di essere normalizzate e accettate dalla società. La regia di Andrea Naso sviluppa tre piani narrativi che si intrecciano e si sostengono reciprocamente: il dialogo diretto e quasi colloquiale dell’attrice con il pubblico, la dimensione audiovisiva e musicale attraverso videoclip che vedono protagonista la stessa autrice e i momenti più propriamente teatrali, nei quali la parola diventa uno strumento espressivo e un invito alla riflessione collettiva.