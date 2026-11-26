Sui social gira la foto di un lettino sospeso dentro un enorme anello bianco, con una frase che colpisce: «A Pavia c’è un acceleratore di particelle che cura i tumori inoperabili». È vero, ma va spiegato bene, perché una notizia giusta raccontata a metà può creare illusioni o, peggio, far perdere tempo prezioso. Il centro di cui si parla è il CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, una fondazione senza scopo di lucro voluta dal Ministero della Salute, nata a Pavia nel 2001 e operativa dal 2011. Il suo cuore è un sincrotrone: un acceleratore costruito con una tecnologia simile a quella del CERN di Ginevra, ma progettato non per gli esperimenti, bensì per curare i malati. Lo hanno realizzato, insieme al CNAO, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Università di Pavia e lo stesso CERN. I numeri dicono che non si tratta di una sperimentazione da laboratorio: circa 6.000 pazienti trattati finora e circa 600 nuovi pazienti ogni anno, affetti da tumori rari e difficili.

Che cosa fa, in parole semplici

La radioterapia tradizionale usa i raggi X, che attraversano il corpo e lasciano energia lungo tutto il percorso, anche nei tessuti sani davanti e dietro il tumore. L’adroterapia usa invece particelle pesanti, protoni e ioni carbonio, che si comportano in modo diverso: viaggiano quasi “in silenzio” e scaricano la gran parte della loro energia in un punto preciso, alla profondità voluta, poi si fermano. È come un proiettile che esplode solo dentro il bersaglio. Il CNAO è l’unico centro in Italia, e uno dei pochissimi al mondo, capace di usare sia i protoni sia gli ioni carbonio. Questi ultimi sono particolarmente utili contro i tumori che resistono alla radioterapia convenzionale.

“Cura i tumori inoperabili”: attenzione alla parola

Qui serve la prudenza del medico. L’adroterapia non è una bacchetta magica per ogni tumore inoperabile. È indicata per casi selezionati: tumori resistenti ai raggi X oppure non operabili perché situati vicino a organi delicati, come i cordomi e i condrosarcomi della base del cranio, alcuni tumori delle ghiandole salivari, certi sarcomi, tumori dell’occhio e, in casi scelti, di altri distretti. Le indicazioni si sono allargate negli anni, ma la decisione spetta sempre a una valutazione specialistica caso per caso. Tradotto: chi ha una diagnosi difficile non deve partire per Pavia con la valigia, ma chiedere al proprio oncologo o radioterapista se il suo caso rientra tra quelli trattabili e, se sì, far inviare la documentazione clinica al centro per la valutazione.

È a carico del Servizio Sanitario

Un dettaglio che molti ignorano: dal 2017 l’adroterapia è entrata nei Livelli Essenziali di Assistenza. Significa che, per le patologie previste, il trattamento è garantito dal Servizio Sanitario Nazionale. Resta a carico delle famiglie, spesso, il peso del viaggio e della permanenza lontano da casa per tutte le settimane di cura.

E noi, dallo Stretto?

Ecco il punto che riguarda Messina e Reggio. Un paziente del Sud che ha bisogno di adroterapia deve attraversare l’Italia intera e restare fuori casa per settimane, spesso con un familiare accanto. È l’ennesima forma di migrazione sanitaria, che pesa su chi è già fragile. La Sicilia non parte da zero: a Catania, ai Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN, da anni si trattano con i protoni i melanomi dell’occhio. È la prova che competenze e cultura scientifica ci sono. Manca la volontà di farne un servizio stabile e più ampio per tutto il Mezzogiorno.

Il messaggio

La foto che circola sui social racconta una cosa bella e vera: la fisica più avanzata, quella degli acceleratori, oggi entra in corsia e salva vite. Ma l’informazione corretta è l’altra metà della cura. Nessuna promessa facile, nessuna disperazione inutile: parlarne con il proprio specialista, chiedere se il proprio caso è adatto, e pretendere che anche il Sud abbia, un giorno, il suo centro.