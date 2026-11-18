Un misterioso omicidio, un medico tornato in Sicilia dopo anni di lontananza e una comunità nella quale la verità sembra essere sistematicamente rimossa. Sono gli elementi al centro de “Il sale dei morti”, il romanzo noir dello scrittore Salvatore Falzone, pubblicato da Neri Pozza, che sarà presentato domenica 22 novembre, alle ore 17:00, nell’aula multimediale “Ercole Agatino Longo” di Montallegro. L’incontro, organizzato dal Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS, sarà dedicato a un’opera che intreccia il racconto di un delitto con una profonda riflessione sul tempo, sulla memoria e sui segreti che attraversano la vita di una comunità dell’entroterra siciliano. Al centro della vicenda c’è Ernesto Vassallo, un medico ortopedico di 49 anni che torna nella sua terra d’origine dopo un lungo periodo di assenza, ritrovandosi coinvolto in una storia dolorosa, segnata da rivelazioni inattese e da un passato che continua a influenzare il presente.

Il sale dei morti, il mistero dell’omicidio di Youssef nella valle del sale

Il ritorno in Sicilia di Ernesto Vassallo si trasforma presto in un’esperienza struggente, durante la quale ricordi e fantasmi di una vita apparentemente lontana riemergono con forza, mostrando legami inaspettati con il presente. Il protagonista si ritrova a indagare su un delitto avvenuto nella cosiddetta “valle del sale”, un luogo che prende il nome da una miniera ormai dismessa, ridotta a un intreccio di ferraglia arrugginita e calce sbrecciata, che la luce del tramonto illumina sul fianco di una collina bianca. È proprio qui che Vassallo trova il corpo senza vita di Youssef, un giovane marocchino, giardiniere e poeta, conosciuto nel centro per immigrati dove il medico presta servizio. Una scoperta che sconvolge il protagonista e lo spinge a cercare risposte su una morte che, nel paese dell’entroterra siciliano in cui è ambientata la storia, indicato soltanto con l’iniziale T., sembra non suscitare particolare interesse.

La morte di Youssef, infatti, non rappresenta una priorità per il commissariato, per la stampa e neppure per politici e politicanti. Per Ernesto Vassallo, invece, scoprire la verità diventa una questione di sopravvivenza. Inizia così un’indagine che conduce il medico tra i misteri custoditi nelle viscere della vecchia miniera e nei meandri di una comunità abituata a rimuovere ciò che risulta scomodo. Il romanzo assume progressivamente anche una dimensione esistenziale, perché la ricerca della verità sull’omicidio costringe il protagonista a confrontarsi con sé stesso. Scapolo irrequieto e disincantato, Vassallo viene trascinato nelle profondità della propria memoria proprio mentre tenta di ricostruire le circostanze del delitto. Il giallo diventa così anche un viaggio interiore, nel quale il mistero della morte di Youssef si intreccia con quello del tempo e dei ricordi.

A sottolineare il valore letterario dell’opera è anche il critico Massimo Onofri, che ha definito il romanzo “Un giallo sorprendente di atmosfere sciasciane – ha scritto il critico Massimo Onofri -, un innovativo contributo alla storia di un genere letterario sempre più popolare”. Un giudizio che evidenzia il legame del libro con la tradizione del noir siciliano e con una narrativa capace di utilizzare l’indagine su un delitto per raccontare le contraddizioni e i silenzi di una comunità.

La presentazione a Montallegro tra interventi, letture e musica

L’appuntamento di domenica 22 novembre è organizzato dal Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS e sarà moderato dalla giornalista Maria Giuseppina Terrasi. Nel corso della presentazione interverranno Giuseppe Iati, attore, poeta e presidente del Circolo, l’avvocato Diego Guadagnino, studioso e scrittore, e Sara Chianetta, soprano e presidente del Centro Studi “Antonio Russello”. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire i temi del romanzo e il percorso narrativo di Salvatore Falzone, attraverso il confronto tra i relatori e i diversi contributi artistici previsti dal programma. La serata sarà infatti arricchita dagli intermezzi musicali della professoressa Fiammetta Bellanca e del trombettista Raimondo Berrafato, che accompagneranno i momenti dedicati alla presentazione dell’opera.

Spazio anche alle letture, affidate a Tania Cutugno, Maria Pia Mulè Gentiluomo, Vera Di Francesco, Antonino Miceli, Francagioia Iacono e Liliana Arrigo, che contribuiranno a far conoscere al pubblico le atmosfere e i personaggi del romanzo. Durante l’evento sarà inoltre possibile ammirare un’esposizione di modellismo navale realizzata da Alfonso Bonfiglio, ulteriore elemento del programma culturale promosso dal Circolo. La presentazione de “Il sale dei morti” riunirà così letteratura, musica, letture e arte in un appuntamento dedicato a un noir che, attraverso il mistero di un omicidio, affronta i temi della memoria, dell’identità e delle verità nascoste nella società.