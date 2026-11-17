La magia delle fiabe incontra le nuove tecnologie e il teatro si trasforma in un’esperienza capace di coinvolgere, emozionare e far riflettere le nuove generazioni. Prosegue il percorso della compagnia Porta Cenere che, con “Il pesciolino d’oro“, porta sul palcoscenico una rilettura originale della celebre fiaba di Aleksandr Sergeevič Puškin, trasformandola in un viaggio immersivo tra immagini, recitazione e suggestioni visive. Dopo il primo appuntamento al Palacultura di Rende, il 16 novembre il progetto ha fatto tappa al Teatro comunale di Mendicino e proseguirà il 17 novembre nella stessa città e il 25 novembre a San Giovanni in Fiore, con nuove matinée riservate agli studenti.

Un percorso pensato per avvicinare i più giovani al linguaggio teatrale attraverso uno spettacolo che unisce intrattenimento, ricerca artistica e contenuti educativi. In scena Mirko Iaquinta ed Elisa Ianni Palarchio, protagonisti di una storia senza tempo che trova una veste narrativa contemporanea. La regia e le scene sono firmate da Natale Filice, gli elementi scenici da Eros Leale, mentre Gianpaolo Palumbo e Valerio Massimo Filice curano il videomapping, elemento centrale di una messinscena nella quale immagini, recitazione e scenografia dialogano continuamente.

Protagonista della storia è un povero pescatore che, dopo aver liberato un pesciolino magico, riceve la possibilità di esprimere un desiderio. Ma quella che sembra una semplice fiaba si trasforma presto in una riflessione sulla natura umana. Se il pescatore dimostra di sapersi accontentare, la sorella, al contrario, si lascia sopraffare da un’avidità senza limiti e continua a pretendere sempre di più, fino a perdere ogni cosa e ritrovarsi nella condizione iniziale.

È proprio in questo contrasto che la fiaba di Puškin rivela tutta la sua attualità: il desiderio, quando si trasforma in brama incontrollata e dimentica la gratitudine e il rispetto, può diventare una forza distruttiva. Una morale che raggiunge i piccoli spettatori attraverso il linguaggio fantastico della fiaba, invitandoli a interrogarsi sul valore di ciò che possiedono e sull’importanza di saper riconoscere il limite. Il racconto, tuttavia, va oltre il tema dell’avidità e si apre a una riflessione più ampia sul rapporto tra uomo e natura, sul rispetto del mare, delle creature marine e sulla salvaguardia dell’ecosistema. Un messaggio che la compagnia Porta Cenere affida al linguaggio teatrale, trasformando una storia della tradizione in un’occasione di sensibilizzazione e crescita per le nuove generazioni.

“Lo spettacolo rientra nell’offerta della compagnia Porta Cenere per le nuove generazioni. È molto particolare da un punto di vista scenografico grazie all’uso del videomapping“, spiega il direttore artistico Mario Massaro. La tecnologia diventa parte integrante della narrazione. Le immagini costruiscono ambienti, accompagnano i personaggi e amplificano le suggestioni della storia, trasformando il palcoscenico in uno spazio dinamico nel quale il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più sottile.

Sulla stessa linea il regista Natale Filice, che racconta il lavoro di riscrittura e ricerca alla base della produzione: “il testo è stato riscritto da noi, con una tecnica di drammaturgia a braccio. Partiamo dalla tradizione di Puškin, ma abbiamo esplorato anche le trascrizioni germaniche e l’intero patrimonio folklorico eurasiatico. Lo spettacolo affronta temi importanti: il rispetto del mare, delle creature marine e dell’ecosistema. Abbiamo lavorato per mantenere un equilibrio nella storia, evitando interpretazioni univoche. Abbiamo incluso anche elementi esoterici. L’aspetto visuale ha richiesto un notevole sforzo pittorico“. Con “Il pesciolino d’oro“, Porta Cenere dimostra come anche una fiaba apparentemente semplice possa diventare occasione di confronto su temi complessi, senza rinunciare alla meraviglia.

Il percorso della compagnia darà appuntamento al pubblico nel clima delle festività natalizie il 13 dicembre, alle ore 17, al Palacultura di Rende, con uno spettacolo aperto a tutta la cittadinanza: “Canto di Natale“, il celebre capolavoro di Charles Dickens, proposto nella rilettura scenica di Porta Cenere. Un classico senza tempo che, attraverso la magia del racconto, invita a riscoprire il valore della gentilezza e dell’umanità. A quasi due secoli dalla pubblicazione, Ebenezer Scrooge continua a essere uno specchio nel quale la società contemporanea è chiamata a riconoscersi. Il suo gelo emotivo, l’ossessione per il denaro, il disprezzo per chi vive in condizioni di difficoltà e la convinzione che il valore di una persona si misuri soltanto attraverso ciò che produce non appartengono soltanto alla Londra vittoriana. Sono questioni che attraversano ancora il nostro presente.

Pubblicata nel 1843, la novella di Dickens nacque in un’epoca segnata da profonde disuguaglianze sociali e da condizioni di lavoro durissime. Attraverso la vicenda di Scrooge, dell’impiegato Bob Cratchit e del piccolo Tim, lo scrittore britannico costruì un racconto capace di denunciare l’indifferenza verso la povertà e di rivendicare il valore della solidarietà. La versione di Porta Cenere sceglie di andare oltre l’immagine rassicurante del Natale, recuperando la dimensione più profonda e politica dell’opera: la possibilità di cambiare è una responsabilità individuale, ma anche una necessità collettiva.

La regia di Nat Filice accompagna lo spettatore in un percorso emotivo scandito dai tre spiriti del Natale Passato, Presente e Futuro. Tre incontri che diventano altrettante tappe di una presa di coscienza: il confronto con le ferite dell’infanzia, lo sguardo sulle ingiustizie del presente e, infine, la paura di un futuro nel quale potrebbe non esserci più spazio per rimediare ai propri errori.

La scenografia digitale e il videomapping di Gianpaolo Palumbo assumono anche in questa produzione un ruolo drammaturgico fondamentale. «L’impatto visivo diventa parte integrante della storia. Gli interventi degli spiriti e gli altri elementi visivi non si limitano a decorare, ma influenzano e dialogano con la recitazione stessa. In questo progetto abbiamo cercato di offrire una cifra stilistica coerente con la regia di Nat Filice, rileggendo il racconto di Dickens e trasponendolo nelle scene in cui Scrooge incontra il suo passato, presente e futuro, interagendo con essi in modo diretto e immersivo», anticipa Gianpaolo Palumbo.

A dare corpo alla storia saranno Mario Massaro, Elisa Ianni Palarchio, Mirko Iaquinta, Valerio Massimo Filice, Maria Noemi Gervasi e Alessandro Leale. Il racconto si arricchirà inoltre delle presenze video di Jacopo Aiello, Deva Sindona, Cinzia Deleo, Andrea Sivini, Francesco Lapo Chiodo, Gabriella Clarizio, Patrizia De Luca, Paolo Gigliotti, Elisabetta Mendicelli, Francesca Palmieri, Christian Russo e Francesco Silani. I costumi sono firmati da Antonella Carbone.

Dalla fiaba di Puškin al capolavoro di Dickens, il filo conduttore resta lo stesso: il teatro come strumento per riscoprire l’importanza delle relazioni, della responsabilità e dei sentimenti che ci rendono profondamente umani. La vera magia non è ottenere tutto ciò che si desidera, ma imparare a riconoscere ciò che conta davvero.