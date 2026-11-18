Il ricordo dell’attentato di Nassiriya, la memoria del questore calabrese Angelo De Fiore e il valore del servizio quotidiano delle Forze dell’Ordine sono stati al centro del convegno “Coraggio e Fede”, che si è svolto ieri, 17 novembre, nella biblioteca diocesana “Monsignor Giovanni Mele” di Lungro. L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni civili, militari ed ecclesiastiche per una riflessione dedicata al coraggio, alla fede, alla memoria storica e alla responsabilità verso le nuove generazioni. Particolarmente significativa la partecipazione di Umile Groccia, sopravvissuto all’attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya, la cui testimonianza ha contribuito a richiamare l’attenzione sul sacrificio e sull’impegno di chi serve lo Stato. All’appuntamento è arrivato anche il messaggio della deputata Simona Loizzo, che ha espresso riconoscenza alle Forze dell’Ordine e ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai giovani il valore delle istituzioni e del servizio alla comunità.

Il convegno “Coraggio e Fede” e gli interventi a Lungro

L’incontro, moderato da Gianfranco Bonofiglio, direttore de “La Voce Romana”, ha visto gli interventi di monsignor Donato Oliverio, vescovo dell’Eparchia di Lungro, di Umile Groccia, sopravvissuto all’attentato di Nassiriya, di Lucia De Fiore, presidente dell’Associazione “Un giusto tra le Nazioni Angelo De Fiore”, dell’avvocato Emilio Greco, del maresciallo ordinario Antonio R. Coppola, comandante della Stazione Carabinieri di Lungro, e della poetessa Annalina Paradiso. Un confronto che ha intrecciato la dimensione storica e culturale con quella spirituale e istituzionale, valorizzando la memoria di figure che hanno testimoniato attraverso il proprio operato il significato del coraggio e della responsabilità civile.

All’iniziativa ha partecipato anche l’avvocato Filomena Falsetta, responsabile dei Rapporti con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine della deputata Simona Loizzo, che ha portato il saluto istituzionale della parlamentare alle autorità civili, militari ed ecclesiastiche presenti. Il saluto è stato rivolto al vescovo di Lungro, monsignor Donato Oliverio, all’Arma dei Carabinieri di Lungro e al comandante della Stazione, maresciallo ordinario Antonio Coppola, alla Questura di Cosenza e alla dottoressa Tiziana Scarpelli, intervenuta in rappresentanza del questore Antonio Borelli, oltre che ai rappresentanti della Guardia di Finanza, al Reggimento Bersaglieri di Cosenza e al pubblico presente. A nome della deputata, Falsetta ha ringraziato le Forze dell’Ordine per il servizio svolto quotidianamente a favore della comunità con coraggio e dedizione, esprimendo la vicinanza di Loizzo a un appuntamento dal significato non soltanto storico e culturale, ma anche profondamente contemporaneo. La parlamentare ha inoltre rivolto il proprio plauso ai promotori del convegno e all’Associazione “Angelo De Fiore – Un Giusto tra le Nazioni”, fondata dalla presidente Lucia De Fiore per tramandare la memoria storica e civile del questore calabrese.

Simona Loizzo: “Coraggio e Fede, un binomio indissolubile per chi serve lo Stato”

In una nota diffusa a margine del convegno, la deputata Simona Loizzo ha evidenziato il significato dell’iniziativa e il valore della testimonianza offerta da Lungro, sottolineando il rapporto tra fede, impegno civile e servizio delle istituzioni.

“Coraggio e Fede, è un binomio indissolubile, una bussola indispensabile per chi serve lo Stato e per l’intera comunità in una società sempre più complessa e attraversata da tensioni sociali, ed è bello che oggi questa bussola ci venga offerta proprio qui a Lungro, cuore pulsante della cultura e della spiritualità arbëreshe, così ben rappresentata dalla guida di Monsignor Oliverio, la cui presenza testimonia che la fede non è mai un’entità astratta, ma un criterio vivo che ispira l’impegno civile, illumina il servizio delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine e restituisce dignità al nostro territorio.

Mi preme ringraziare, ancora, la Presidente dell’Associazione “Un Giusto tra le Nazioni” Lucia De Fiore, per la sua dedizione nel custodire una memoria familiare che vive nell’esempio del Questore Angelo De Fiore, offrendo alle nuove generazioni un modello concreto di leadership etica.

Ringrazio, infine, il Presidente della sezione ANSI di Cosenza, il Sergente Maggiore Umile Groccia, il cui nobile gesto compiuto durante l’attentato di Nassiriya ci richiama ogni giorno ad una responsabilità collettiva ed educativa non più rimandabile verso i nostri giovani, ai quali dobbiamo far comprendere che chi indossa una divisa non è una controparte, ma è la parte che integra e completa la loro stessa statura di cittadini liberi, democratici, coraggiosi e saldi nella fede”, conclude Loizzo.