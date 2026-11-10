A Gambarie il 1° Trofeo Skiroll Aspromonte: gara nazionale di 9 chilometri in salita sul tracciato della Cronoscalata

Franco Basile Rognetta, in qualità di Consigliere dello “Sky Team Gambarie”, comunica che la stessa Associazione, affiliata alla FISI e rinata grazie alla passione di amanti delle discipline invernali, ha organizzato insieme allo “Sci Club Montenero”, nella giornata di domenica 15 novembre la manifestazione di validità nazionale 1° Trofeo Skiroll Aspromonte.

Questa consisterà nella risalita agonistica dal paese di Santo Stefano in Aspromonte fino alla località di Gambarie, mediante l’utilizzo dello Skiroll che, essendo molto simile ad un pattino, permette all’atleta di percorrere velocemente strade con elevate pendenze.

La gara, che attraversa la nostra montagna ripercorrendo il tracciato della gloriosa cronoscalata automobilistica, partirà dalla piazza del paese di Santo Stefano e arriverà presso la piazza di GAMBARIE, con uno sviluppo di quasi nove chilometri e supererà un dislivello di circa seicento metri.

La competizione fa parte di un insieme di gare similari che si svolgono nelle varie province e la Federazione Sport Invernali ne ha ampiamente supportato l’organizzazione. Lo “Sky Team” è lieto di riportare nella nostra montagna una nuova manifestazione che attirerà tanti atleti provenienti da altre regioni.