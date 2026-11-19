La testimonianza di Maria Antonietta Rositani sarà al centro dell’evento “Dai voce al nostro silenzio”, un’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che si svolgerà a Bova Marina, alle ore 17:00, presso l’Auditorium “Tempio della Musica”. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione socio-culturale Thétis APS, presieduta dalla dottoressa Teresa Carmine Romeo, in collaborazione con Pro Loco Bova Marina APS, Associazione OIKOS ed Etoile Dance ASD, con il patrocinio del Comune di Bova Marina. L’incontro nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere, attraverso un programma che unisce testimonianze, riflessioni culturali ed espressioni artistiche. Al centro dell’iniziativa la volontà di dare spazio alle voci delle donne e promuovere una maggiore consapevolezza su una problematica che riguarda l’intera società.

La testimonianza di Maria Antonietta Rositani e il contributo di Giuseppe Gervasi

A condurre l’evento sarà l’avvocato Carmen Iofrida, mentre sarà lo scrittore, giornalista e avvocato Giuseppe Gervasi a raccogliere la testimonianza di Maria Antonietta Rositani, uno dei momenti centrali dell’incontro. Gervasi offrirà inoltre un contributo artistico dedicato alla figura di Frida Kahlo, inserendo nel programma una riflessione attraverso l’arte e il racconto. La manifestazione proseguirà con l’intervento di Maria Movilia, lettrice espressiva e socia onoraria dell’associazione Thétis, che proporrà un proprio monologo. La sua partecipazione contribuirà ad arricchire l’appuntamento con un momento di espressione artistica e di coinvolgimento emotivo, nel contesto di un’iniziativa pensata per sensibilizzare il pubblico sul rispetto, sulla dignità e sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza contro le donne.

Arte, danza e la mostra “Donne in Rosso”

Il programma comprenderà anche momenti dedicati alla danza e alle arti visive. È prevista un’esibizione a cura della scuola di danza Roby Etoile Dance Falcomatà e di Carmen Legato, che contribuiranno alla manifestazione attraverso il linguaggio della danza. I partecipanti potranno inoltre ammirare la mostra artistica “Donne in Rosso”, curata dall’artista reggino Giuseppe Iaria e dal corso di pittura Colorando. Le diverse espressioni artistiche accompagneranno il percorso di sensibilizzazione proposto dagli organizzatori, offrendo ulteriori occasioni di riflessione sul tema della violenza di genere. L’incontro intende così affiancare alle testimonianze dirette il contributo della cultura, della creatività e delle realtà associative del territorio, coinvolte nella costruzione di un momento di partecipazione e confronto aperto alla comunità.

Un ulteriore contributo culturale e sociale arriverà, attraverso un collegamento da remoto, da Vittoria Altomonte, socia onoraria dell’associazione Thétis, insignita nel 2022 del titolo di Alfiere del lavoro della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua partecipazione arricchirà il programma dell’iniziativa, che riunirà testimonianze, interventi e momenti artistici con una finalità comune: promuovere la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e valorizzare il ruolo della cultura e della partecipazione sociale. “Dai voce al nostro silenzio” rappresenterà dunque un’occasione di incontro per la comunità di Bova Marina, attraverso il contributo delle associazioni coinvolte e degli ospiti chiamati a condividere esperienze, riflessioni e linguaggi espressivi differenti.