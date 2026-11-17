La questione meridionale, il progressivo spopolamento dei territori, le carenze infrastrutturali, le disuguaglianze del sistema sanitario e la necessità di riaffermare i principi della Costituzione. Sono stati questi i temi al centro dell’intervento del delegato della Sezione Ugo La Malfa di Bovalino, Rosario Sergi, al 51° Congresso Nazionale del Partito Repubblicano Italiano, svoltosi a Roma il 14 e 15 novembre. Nel suo intervento, Rosario Sergi ha innanzitutto portato il saluto della Comunità Repubblicana rappresentata, sottolineando l’impegno avviato dalla Sezione Ugo La Malfa di Bovalino per ricostruire e rafforzare la presenza del PRI nell’intero comprensorio.

“Mi onoro di rappresentare nella qualità di Delegato al Congresso, la Sezione Ugo La Malfa di Bovalino, che sta riorganizzando la presenza repubblicana nella Locride meridionale ed aspromontana, un territorio che ha dato i natali a figure come Emanuele Terrana e Francesco Antonio Perri e che, storicamente, ha avuto una forte identità repubblicana“.

Un percorso di rilancio che coinvolge diversi centri del territorio, da Benestare a Bovalino, Brancaleone, Gerace, Platì, San Luca e Sant’Ilario, con il contributo dei gruppi di Africo e Bianco. Un segnale di rinnovato impegno politico e organizzativo, fondato sulla volontà di ricostruire una presenza repubblicana radicata nelle Comunità locali.

La questione meridionale e l’emigrazione giovanile

Particolare attenzione è stata dedicata alla questione meridionale, definita una ferita ancora aperta del Paese. “I nostri giovani continuano ad andare via perché esiste una carenza infrastrutturale che non lascia spazio a concrete prospettive di sviluppo nel breve periodo”.

Un fenomeno che colpisce soprattutto le aree interne e i territori periferici della Calabria, dove la mancanza di collegamenti efficienti e di adeguate opportunità occupazionali alimenta una continua emorragia di risorse umane e professionali.

Da qui l’appello a riportare la questione meridionale al centro dell’agenda politica nazionale, affinché il Mezzogiorno non continui a essere considerato una periferia del Paese, ma diventi parte integrante di una strategia nazionale di sviluppo e crescita.

Infrastrutture e mobilità: collegare la Calabria per fermarne l’isolamento

Sul tema delle infrastrutture, Rosario Sergi ha evidenziato come l’insufficienza dei collegamenti rappresenti uno dei principali ostacoli allo sviluppo della Calabria e, in particolare, della fascia ionica.

“In questo quadro, è da sottolineare che nei prossimi giorni avanzeremo delle richiesta precise a Trenitalia e alla Regione Calabria, ovvero rendere stabile un collegamento ferroviario diretto tra Reggio Calabria e Lamezia Terme, via Roccella Jonica e Catanzaro Lido, senza obbligare i viaggiatori a lunghe attese nell’effettuare i cambi di treno in coincidenza per il proseguo delle tratte, il servizio ferroviario diretto e continuativo rappresenterebbe un passo importante per contrastare l’isolamento infrastrutturale della Locride e dell’intera fascia ionica calabrese, faremo pressing su MIT, ANAS e Città Metropolitana di Reggio Calabria, al fine di riaprire il confronto sulla Bovalino -Bagnara e sulla vecchia Statale 112 ora SP2 per addivenire rispettivamente al proseguo del lavori della prima e per la messa in sicurezza della seconda, unitamente al completamento della 106 dir , ovvero collegare la Locride, in sicurezza attraverso il completamento di queste arterie, all’Autostrada del Mediterraneo , alla Sicilia ,alla Basilicata ed alla Puglia.

Queste rappresentano le proposte concrete per migliorare la mobilità regionale, agevolare studenti, lavoratori , pendolari, imprese e garantire alla costa ionica un collegamento funzionale con il resto della regione e con i principali snodi ferroviari portuali ed aeroportuali“.

Sanità e autonomia differenziata: non possono esistere cittadini di serie A e di serie B

Altro passaggio significativo ha riguardato il regionalismo sanitario, che Rosario Sergi ha definito un modello fallimentare, incapace di garantire uniformità di servizi e opportunità tra le diverse regioni italiane.

Nel suo intervento ha richiamato le profonde disparità che interessano il personale sanitario, evidenziando le difficoltà della Calabria nel trattenere i giovani medici, anche a causa delle peggiori condizioni organizzative economiche professionali ed infrastrutturali offerte, rispetto alle regioni del Centro e del Nord Italia.

“Quali prospettive possiamo offrire ai nostri giovani medici e alle famiglie che hanno investito anni di sacrifici nella loro formazione, se non siamo in grado di creare le condizioni affinché rimangano a lavorare nelle nostre regioni?”.

Una riflessione che si accompagna alla preoccupazione per l’autonomia differenziata, che, anziché ridurre le disuguaglianze territoriali, rischia di ampliare ulteriormente il divario tra Nord e Sud, soprattutto in un settore fondamentale come quello della sanità.

La Costituzione come presidio di libertà e garanzia dei diritti

Nel corso del suo intervento ha inoltre richiamato il valore della Costituzione Italiana Repubblicana, con particolare riferimento all’articolo 27, che sancisce il principio della responsabilità penale personale.

Un richiamo alla memoria storica e giuridica del Paese, attraverso il riferimento alla legge Pica e al superamento di quelle logiche di responsabilità collettiva incompatibili con i principi dello Stato di diritto.

“La nostra Costituzione è la migliore del mondo, ma dobbiamo applicarla. Come Repubblicani abbiamo il dovere di impedire che venga dimenticata o svuotata nella sua sostanza da una proliferazione di leggi e disposizioni che rischiano di renderne vani i principi”.

Un messaggio che richiama direttamente la tradizione politica e culturale del repubblicanesimo italiano: difesa delle libertà individuali, rispetto delle istituzioni, uguaglianza dei cittadini e piena attuazione dei principi costituzionali.

L’unità repubblicana, una nuova stagione per il PRI

In conclusione, Rosario Sergi ha espresso soddisfazione per il percorso di riunificazione dei Repubblicani emerso dal Congresso, con la prospettiva di ritrovarsi sotto un unico simbolo, quello storico dell’edera. Un passaggio considerato fondamentale per rilanciare il Partito Repubblicano Italiano, recuperandone il patrimonio di idee, valori e tradizioni.

L’auspicio è quello di tornare a una presenza politica significativa, guardando anche alla stagione dei grandi successi repubblicani e all’esperienza di Giovanni Spadolini. “Oggi ci portiamo a casa la ritrovata unità dei repubblicani. Le idee repubblicane non passeranno mai. Dobbiamo avere la consapevolezza della nostra storia e la capacità di guardare al futuro, senza montarci la testa, ma con la determinazione di tornare a essere una forza politica riconoscibile e incisiva”.

Rosario Sergi ha concluso il proprio intervento con un saluto rivolto ai presenti e un messaggio di fiducia nel futuro del partito: “viva il Partito Repubblicano Italiano!”. Un impegno che dalla Locride guarda a tutta la Calabria e al Paese, nella convinzione che il rilancio del Mezzogiorno, la difesa dei diritti e la ricostruzione di una forte identità repubblicana debbano tornare a essere priorità dell’iniziativa politica nazionale.