4 Novembre, oggi si celebra San Carlo Borromeo: chi era, la sua storia, i miracoli. IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri

Mercoledì 4 novembre 2026 la Chiesa cattolica celebra San Carlo Borromeo, una delle figure più importanti della storia religiosa italiana, ricordato per il suo impegno nella riforma della Chiesa, per l’assistenza ai malati durante la peste e per la profonda attenzione dedicata alla formazione dei sacerdoti. Arcivescovo di Milano nel XVI secolo, divenne uno dei principali protagonisti dell’applicazione delle decisioni del Concilio di Trento, lasciando un’eredità che continua a essere ricordata a oltre quattro secoli dalla sua morte. San Carlo è patrono dei vescovi, dei catechisti e dei seminaristi ed è tradizionalmente invocato anche come protettore dei direttori spirituali, dei malati di stomaco e dei meleti. La sua memoria liturgica ricorre il 4 novembre, il giorno successivo alla morte, avvenuta a Milano il 3 novembre 1584, quando aveva soltanto 46 anni. La sua storia attraversa alcuni degli avvenimenti più significativi del Cinquecento: dalla vita nelle grandi famiglie nobiliari italiane alla corte pontificia, dalla Controriforma alla terribile epidemia di peste che colpì Milano, fino alla scelta di dedicare gran parte delle proprie energie all’assistenza dei poveri e dei malati.

Chi era San Carlo Borromeo: la nascita ad Arona sul Lago Maggiore

Carlo Borromeo nacque il 2 ottobre 1538 ad Arona, sulle rive del Lago Maggiore, nell’attuale provincia di Novara. Apparteneva a una delle famiglie nobili più influenti dell’Italia settentrionale: suo padre era il conte Gilberto Borromeo, mentre la madre, Margherita de’ Medici, apparteneva alla famiglia del futuro pontefice Pio IV. Fin dall’infanzia Carlo ricevette un’educazione religiosa e culturale particolarmente accurata. La sua famiglia aveva già previsto per lui una carriera ecclesiastica e, all’età di dodici anni, gli venne attribuita la dignità di abate commendatario di un’abbazia benedettina. Nonostante le possibilità economiche garantite dalla sua condizione familiare, il giovane Carlo sviluppò progressivamente una forte attenzione nei confronti delle persone più povere, destinando parte delle proprie risorse alle opere di carità. Dopo i primi studi, proseguì la formazione all’Università di Pavia, dove approfondì il diritto civile e il diritto canonico. Nel 1559, a 21 anni, conseguì il dottorato in entrambe le discipline, acquisendo una preparazione giuridica che avrebbe avuto un ruolo importante nella sua successiva attività di governo ecclesiastico.

Lo zio diventa Papa Pio IV: la rapida ascesa di Carlo Borromeo

Un cambiamento decisivo nella vita di Carlo Borromeo arrivò alla fine del 1559, quando suo zio materno, il cardinale Giovanni Angelo de’ Medici, venne eletto Papa con il nome di Pio IV. Il nuovo pontefice chiamò il giovane nipote a Roma, affidandogli importanti responsabilità all’interno dell’amministrazione pontificia. Nel 1560 Carlo Borromeo venne nominato cardinale e ricevette l’incarico di amministratore dell’Arcidiocesi di Milano. Gli furono inoltre affidati compiti di particolare rilievo nella Segreteria di Stato pontificia, che lo portarono a partecipare direttamente ad alcune delle principali decisioni della Chiesa del tempo. La sua carriera ecclesiastica fu dunque inizialmente favorita dal rapporto familiare con il pontefice, secondo una prassi diffusa nella Roma del Cinquecento. Negli anni successivi, tuttavia, Carlo Borromeo si distinse per l’impegno personale nella riforma della vita religiosa e nell’organizzazione delle istituzioni ecclesiastiche.

San Carlo Borromeo e il Concilio di Trento: il protagonista della riforma cattolica

Uno dei capitoli centrali della biografia di San Carlo Borromeo riguarda il suo contributo al Concilio di Trento, l’assemblea ecclesiastica convocata nel XVI secolo per affrontare la crisi religiosa provocata dalla Riforma protestante e promuovere un profondo rinnovamento della Chiesa cattolica. Carlo ebbe un ruolo importante nella ripresa e nella conclusione dei lavori conciliari, terminati nel 1563, e soprattutto nella successiva applicazione delle decisioni adottate. Tra le questioni considerate fondamentali figuravano la preparazione dei sacerdoti, la disciplina del clero, la formazione religiosa dei fedeli e la necessità che i vescovi esercitassero direttamente le proprie responsabilità pastorali. In questo contesto, Borromeo contribuì a promuovere una concezione del ministero episcopale fondata sulla presenza costante sul territorio, sulla formazione e sull’attenzione alle necessità spirituali e materiali delle comunità. La sua attività fece di lui una delle personalità più rappresentative della Controriforma cattolica, tanto da essere ricordato tra i principali artefici del rinnovamento ecclesiastico successivo al Concilio di Trento.

L’arrivo a Milano e la riforma dell’Arcidiocesi

Dopo aver ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1563 ed essere stato consacrato vescovo, Carlo Borromeo concentrò progressivamente la propria attività sulla guida dell’Arcidiocesi di Milano. Nel 1565 prese possesso della sede arcivescovile e avviò un vasto programma di riforme che interessò la formazione del clero, l’organizzazione delle parrocchie e l’assistenza religiosa alla popolazione. Promosse l’istituzione di seminari, favorì la nascita di scuole e collegi e dedicò particolare attenzione alla preparazione dei sacerdoti. Convinto che il ruolo dei vescovi non dovesse limitarsi alle funzioni amministrative, effettuò numerose visite pastorali per conoscere direttamente le condizioni delle comunità. La sua azione riformatrice incontrò anche resistenze e opposizioni. I cambiamenti introdotti nella disciplina ecclesiastica provocarono contrasti con alcuni ambienti religiosi e con le autorità civili che esercitavano il proprio potere sul territorio milanese. Nel 1569 fu persino vittima di un attentato: un colpo di archibugio venne esploso contro di lui mentre si trovava in preghiera. Borromeo sopravvisse all’episodio, successivamente ricordato anche nella tradizione religiosa legata alla sua figura.

La peste di Milano del 1576: San Carlo accanto ai malati

Tra gli episodi più conosciuti della vita del santo figura il suo comportamento durante la peste che colpì Milano nel 1576 e nel 1577, un’epidemia entrata nella storia anche con il nome di peste di San Carlo. In un periodo caratterizzato da una grave emergenza sanitaria, dalla diffusione della malattia e dalle difficoltà della popolazione, l’arcivescovo si impegnò personalmente nell’organizzazione dell’assistenza ai malati e nel sostegno alle persone più vulnerabili. Promosse iniziative caritative, contribuì alla distribuzione di aiuti e si adoperò per garantire assistenza religiosa a chi si trovava in condizioni di sofferenza e isolamento. La sua presenza durante l’epidemia divenne uno degli elementi più importanti della memoria legata alla sua figura, contribuendo a consolidarne la fama di pastore attento alle necessità concrete della popolazione. Il nome di San Carlo Borromeo è rimasto così strettamente associato alla storia sanitaria e religiosa di Milano e alle grandi epidemie che hanno segnato l’Italia nei secoli passati.

Gli ultimi giorni al Sacro Monte di Varallo e la morte a Milano

Nel 1584, dopo anni di intensa attività pastorale, Carlo Borromeo si ritirò per un periodo di preghiera e meditazione al Sacro Monte di Varallo, in Piemonte. Le sue condizioni di salute peggiorarono progressivamente, anche a causa delle fatiche affrontate durante gli anni di servizio ecclesiastico e delle severe pratiche di penitenza che caratterizzavano la sua vita religiosa. Dopo il soggiorno a Varallo, rientrò a Milano, dove morì la sera del 3 novembre 1584, all’età di 46 anni. La sua scomparsa suscitò una profonda partecipazione nella comunità milanese, che già durante la sua vita aveva riconosciuto il valore della sua attività pastorale e assistenziale. Le sue spoglie sono tuttora custodite nel Duomo di Milano, all’interno dello Scurolo di San Carlo, uno dei luoghi più significativi legati alla memoria del santo.

Quando San Carlo Borromeo è stato proclamato santo?

Il riconoscimento ufficiale della santità di Carlo Borromeo arrivò nei decenni successivi alla sua morte. Nel 1602 venne beatificato da Papa Clemente VIII, mentre il 1° novembre 1610 fu canonizzato da Papa Paolo V. La canonizzazione riconobbe ufficialmente il culto di una figura che aveva già acquisito una notevole importanza nella vita religiosa italiana. La memoria liturgica venne fissata al 4 novembre, giorno successivo a quello della morte, secondo la tradizione che ricorda i santi in prossimità della data della loro scomparsa.

Di chi è protettore San Carlo Borromeo?

San Carlo Borromeo è considerato patrono dei vescovi, dei catechisti e dei seminaristi, in ragione del suo impegno nella formazione religiosa e nella riorganizzazione delle strutture ecclesiastiche. La devozione popolare lo indica inoltre come protettore dei direttori spirituali, dei malati di stomaco e dei meleti, secondo tradizioni che si sono sviluppate nel corso dei secoli. È anche compatrono dell’Arcidiocesi di Milano, città alla quale dedicò gran parte della propria vita. Il suo patronato nei confronti dei seminaristi e dei catechisti è particolarmente legato alla convinzione che la formazione religiosa dovesse essere uno degli elementi centrali dell’attività della Chiesa.

Il Colosso di San Carlo ad Arona: la grande statua sul Lago Maggiore

Uno dei monumenti più conosciuti dedicati al santo è il Colosso di San Carlo Borromeo, chiamato anche Sancarlone, che sorge ad Arona, sua città natale, sulle rive del Lago Maggiore. La monumentale statua, realizzata nel XVII secolo, raggiunge un’altezza complessiva di circa 35 metri, compreso il basamento, e raffigura il santo nell’atto di benedire. L’opera presenta una caratteristica particolare: la struttura è visitabile anche internamente e consente di osservare il panorama attraverso alcune aperture ricavate nella figura. Il monumento rappresenta una delle testimonianze più visibili della devozione verso Carlo Borromeo e costituisce un simbolo della città di Arona.

Perché San Carlo Borromeo viene ricordato ancora oggi

La figura di San Carlo Borromeo continua a occupare un posto importante nella tradizione cattolica per il ruolo svolto durante una fase decisiva della storia della Chiesa. La sua attività si sviluppò attorno a tre grandi ambiti: la riforma delle istituzioni ecclesiastiche, la formazione dei sacerdoti e l’assistenza alle persone in difficoltà. Il suo nome rimane associato anche alla capacità di intervenire concretamente durante le emergenze, come dimostrato dal lavoro svolto durante la peste di Milano. La celebrazione del 4 novembre rappresenta dunque un’occasione per ricordare non soltanto la biografia dell’arcivescovo, ma anche il suo contributo alla storia religiosa, sociale e culturale italiana. A oltre quattrocento anni dalla morte, San Carlo Borromeo resta una delle personalità più conosciute del cattolicesimo italiano, ricordato per l’impegno pastorale, l’attenzione ai poveri e il ruolo determinante nell’applicazione delle riforme del Concilio di Trento.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Carlo e Carla.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Buon onomastico Carla, ti auguro tanta felicità ed una giornata ricca di allegria.

Carlo un nome che rispecchia la bontà d’animo e generosità proprio come te. Auguri

Auguri buon onomastico. Pensavi mi fossi dimenticato? Impossibile dimenticare un giorno così importante proprio come te

Il tuo nome è sinonimo di fierezza e felicità. Buon onomastico Carlo

Buongiorno Carla oggi la tua festa voglio cantarla, perchè è un evento fantastico quello del tuo onomastico

Gli auguri più belli per un sereno onomastico ma anche per un giorno per te fantastico Carletta!

Buon onomastico amore mio, sei speciale per me

Felice onomastico Carla, ti auguro una giornata splendente con un sole cocente e con ogni suo raggio per te avvolgente

Ti auguro un onomastico strepitoso, unico e meraviglioso come te amica mia!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: