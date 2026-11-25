“Sarà forse una voce fuori dal coro, ma qualcuno deve pur dirlo: non basta gridare al patriarcato per essere convinti di aver combattuto la violenza sulle donne! E soprattutto non possiamo permettere che una battaglia sacrosanta contro gli abusi diventi il pretesto per alimentare altro odio, questa volta contro gli uomini, contro i padri e contro il valore stesso della famiglia“, esordisce così il Presidente del Gruppo Civico “Noi Siamo Arghillà – La Rinascita”, Patrizia D’Aguì in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“In una giornata così delicata, dedicata alla memoria delle donne alle quali è stata strappata la vita, di quelle che hanno subito violenze e di quelle che ancora oggi vivono nella paura, voglio essere estremamente chiara: aborriamo la violenza in qualsiasi sua forma, senza attenuanti e senza giustificazioni! Ma proprio per rispetto delle vittime dobbiamo avere il coraggio di andare oltre le parole, oltre gli slogan e oltre le contrapposizioni ideologiche“, prosegue D’Aguì. “Il termine “patriarcato” viene spesso esibito come se bastasse pronunciarlo per aver individuato il nemico e trovato la soluzione. Ma la violenza non scompare attraverso un’etichetta. Si combatte con la prevenzione, con l’educazione, con la giustizia, con la protezione delle vittime e con un cambiamento profondo delle coscienze“.

“E soprattutto, non si può condannare una forma di odio per poi legittimarne un’altra! Non tutti gli uomini sono violenti, non tutti i padri sono oppressori e non possiamo trasformare la figura maschile nel bersaglio di una condanna collettiva. Troppo spesso passiamo da un eccesso all’altro, perdendo di vista ciò che dovrebbe unirci: la difesa della dignità umana“, puntualizza il presidente. “E allora da cristiana non posso non richiamare alle coscienze un insegnamento che considero molto più potente di qualsiasi slogan: ‘E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Gesu’ Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei’ (Efesini 5:25). Questo dovrebbe essere il modello a cui ispirarsi: quello di un uomo chiamato non a esercitare il proprio potere sulla donna, ma ad amarla fino a dare la propria vita per lei. Non a pretendere sacrifici, ma a essere disposto a sacrificarsi“.

“Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio, ha ribaltato le convenzioni di un’epoca nella quale le donne venivano spesso emarginate e sottomesse. Ha restituito loro dignità, ha fermato la condanna della donna adultera quando tutti erano pronti a scagliarsi contro di lei e, dopo la Resurrezione, sono state proprio le donne le prime a ricevere l’annuncio della sua vittoria sulla morte. Come si può allora accusare (come troppo spesso accade), il messaggio cristiano di essere espressione di una cultura della sopraffazione, quando Gesu’ Cristo stesso ha mostrato un amore così profondo per le donne?“.

“Non confondiamo gli abusi commessi dagli uomini, anche quando qualcuno ha deviatamente cercato di giustificarli attraverso la religione, con gli insegnamenti di Gesù Cristo. La violenza non è un valore cristiano. La sottomissione imposta con la paura non è amore. E la figura del padre non può essere ridotta a un simbolo di dominio. L’unico e vero Dio, Gesu’ Cristo in cui crediamo è un Padre amorevole, che guida i propri figli con saggezza, misericordia e rispetto della loro dignità. Non un tiranno che schiaccia, ma un Padre che ama al punto di farsi uomo e sacrificarsi per la salvezza dell’umanità“.

“Vogliamo parlare di violenza? Facciamolo! Vogliamo parlare di abusi, femminicidi, prevenzione e tutela delle vittime? È nostro preciso dovere! Ma smettiamola di pensare che per difendere le donne sia necessario attaccare indiscriminatamente gli uomini o rinnegare i valori cristiani. Le donne non hanno bisogno di una guerra contro gli uomini. Hanno bisogno di sicurezza, libertà, rispetto, giustizia e della certezza di non essere lasciate sole quando chiedono aiuto“.

“Come presidente del gruppo civico “Noi siamo Arghillà – La Rinascita”, credo che la rinascita della nostra società debba partire proprio da qui: dalla capacità di educare i nostri figli a riconoscere la violenza, a rifiutarla e a costruire relazioni fondate sul rispetto reciproco. Non abbiamo bisogno di sostituire un odio con un altro. Abbiamo bisogno di tornare ad amare“.

“E se oggi qualcuno considera queste parole una voce fuori dal coro, poco importa. Perché il 25 novembre non deve diventare una giornata di divisione tra uomini e donne, ma un richiamo alla responsabilità di tutti. La violenza non si sconfigge gridando più forte degli altri. Si sconfigge impedendo che accada ancora. E Gesù Cristo ci ha già indicato da duemila anni la strada: amare, rispettare e donarsi, mai dominare“.