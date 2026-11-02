2 mila euro in più per i salari degli Under 35 calabresi: lanciata a Reggio Calabria la Zona Fiscale Protetta per il Sud. Numeri, dati e domande frequenti: come funziona

I giovani calabresi hanno i redditi più bassi d’Italia e, quando lavorano a intermittenza, pagano più tasse di chi ha un contratto continuo a parità di reddito. Dall’osservazione di questo fenomeno distorsivo la UIL Calabria ha costruito una proposta che arriva a coinvolgere tutte le regioni del Mezzogiorno, dando forma a una misura di equità sociale che ha lo scopo di ridurre il divario con le regioni a reddito medio pro capite più elevato e alzando i salari netti, cioè lo stipendio che ogni lavoratore riceve ogni mese. Questa è la Zona Fiscale Protetta: una misura nazionale e strutturale che riduce le tasse sul lavoro degli under 35 residenti nelle regioni del Sud con i redditi più bassi. La proposta è stata presentata oggi dalla segretaria generale Mariaelena Senese durante l’incontro “Ora basta! Meno pressione fiscale sui salari, più risorse per una sanità efficiente” promosso a Reggio Calabria dal sindacato calabrese e dalla UIL nazionale.

“Il carico fiscale e i recenti incrementi al costo dell’energia, dei carburanti e quindi dei prezzi al dettaglio di molti beni di consumo hanno un impatto molto più elevato proprio dove i redditi medi pro capite sono più bassi. Da questi presupposti siamo partiti per costruire una proposta di sistema, che guardi al Mezzogiorno come un’unica realtà in cui i lavoratori – spina dorsale dell’economia – vivono difficoltà quotidiane comuni. Così, accanto alle misure per le imprese, è nata l’idea di dare vita a una misura per gli under 35 che risiedono e lavorano nel Mezzogiorno, che hanno i redditi più bassi d’Italia e pagano per servizi che altrove sono erogati dal pubblico. La Zona Fiscale Protetta è un vero incremento dei salari, non è assistenzialismo, ma premia l’impegno e la volontà dei giovani del Sud e mette in mano alle imprese uno strumento in più per attrarre giovani capaci. È un’inversione di paradigma sociale che richiede solo la volontà politica di azzerare sul serio, come chiede la nostra Costituzione, le differenze territoriali che rallentano la crescita del nostro Paese e lasciano sempre più indietro il Mezzogiorno”, ha detto la segretaria generale della UIL Calabria.

In sintesi:

2.010 euro in più l’anno per un lavoratore calabrese di 20-34 anni, in media: il 15,2% del suo reddito lordo.

8 regioni e 1,7 milioni di lavoratori coinvolti: Calabria, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia con la misura piena; Campania, Sardegna e Abruzzo in modo graduale.

3,3 miliardi l’anno il costo per lo Stato, l’1,7% dell’imposta netta dichiarata in Italia. Nessun costo per la Regione Calabria.

Strutturale: a differenza dell’articolo 44 della manovra 2027, che vale solo per un anno, non è legata a un aumento di stipendio.

Come funziona

La Zona Fiscale Protetta si compone di cinque interventi:

La ZFP è pienamente applicata nelle regioni in cui il reddito medio pro capite dichiarato da lavoratori (pubblici, privati e autonomi) è inferiore all’80% del reddito medio pro capite nazionale; per le regioni in cui tale importo equivale a una cifra compresa tra l’80 e il 90% del reddito medio pro capite nazionale, la ZPF è applicata in una percentuale regressiva;

è pienamente applicata nelle regioni in cui il reddito medio pro capite dichiarato da lavoratori (pubblici, privati e autonomi) è inferiore all’80% del reddito medio pro capite nazionale; per le regioni in cui tale importo equivale a una cifra compresa tra l’80 e il 90% del reddito medio pro capite nazionale, la ZPF è applicata in una percentuale regressiva; Meno IRPEF: l’imposta si dimezza sulla quota di reddito fino a 20.000 euro, si riduce del 40% tra 20.000 e 28.000 euro, del 30% e del 10% sugli scaglioni successivi;

l’imposta si dimezza sulla quota di reddito fino a 20.000 euro, si riduce del 40% tra 20.000 e 28.000 euro, del 30% e del 10% sugli scaglioni successivi; Stessa detrazione per tutti: lo sconto sul lavoro si calcola sull’anno intero e non sulle settimane lavorate;

lo sconto sul lavoro si calcola sull’anno intero e non sulle settimane lavorate; Addizionale regionale a zero: lo Stato compensa le Regioni con un fondo vincolato alla sanità;

lo Stato compensa le Regioni con un fondo vincolato alla sanità; Contributi ridotti: meno 40% nelle cinque regioni a pacchetto pieno, meno 20% nelle tre in transizione. La differenza è versata dallo Stato all’INPS, così le pensioni non cambiano.

Alcuni esempi concreti, perché serve e a chi si applica

Un dipendente con 20.000 euro lordi l’anno guadagnerebbe 3.040 euro in più, cioè il 15% del suo reddito. Un giovane con 12.500 euro lordi che lavora circa 35 settimane l’anno oggi paga 1.760 euro di IRPEF: con la proposta non ne pagherebbe più e con i contributi ridotti il suo reddito salirebbe di 2.210 euro l’anno.

La Calabria ha il reddito medio dichiarato più basso d’Italia, 19.022 euro contro una media nazionale di 25.816, e più di un contribuente su due dichiara meno di 15.000 euro. Le addizionali locali pesano di più: su 20.000 euro di reddito si pagano 506 euro di addizionali regionale e comunale a Reggio Calabria e 263 a Milano. E i giovani lavorano a singhiozzo: tra i dipendenti privati di 25-29 anni le settimane di contribuzione sono in media 34,9 l’anno su circa 52. Poiché lo sconto fiscale sul lavoro dipendente è proporzionale ai giorni lavorati, chi lavora meno, paga più tasse: con 12.531 euro lordi, 1.760 euro di IRPEF contro 927 di chi lavora tutto l’anno.

Si applica alle persone con meno di 35 anni residenti nelle regioni in cui il reddito medio dichiarato è inferiore all’80% della media italiana. Tra l’80% e il 90% la misura si riduce gradualmente, per non creare un salto netto tra una regione e l’altra.

Il sostegno all’affitto

Accanto alla riduzione delle tasse, la proposta prevede un credito d’imposta per chi vive in affitto: il 30% del canone annuo, calcolato su un massimo di 3.000 euro, quindi fino a 900 euro l’anno. È rivolto agli under 35 delle regioni coinvolte con un ISEE inferiore a 40.000 euro, calcolato sull’intero nucleo familiare: chi ha un reddito più alto, o vive in una famiglia con un patrimonio più elevato, ne resta fuori. Per l’intero perimetro la stima è di 165-280 milioni di euro l’anno (16-28 milioni in Calabria), perché si ipotizza che lo utilizzi tra il 13% e il 22% dei lavoratori. Per evitare abusi, il credito spetta solo con un contratto di locazione regolarmente registrato e a chi risiede e dimora stabilmente nell’immobile affittato, per almeno 183 giorni l’anno, con controlli incrociati tra anagrafe, utenze e flussi INPS; l’ISEE viene verificato sul nucleo familiare per impedire frazionamenti fittizi dei nuclei; chi rende dichiarazioni false decade dal beneficio e restituisce quanto ricevuto, con sanzioni. Per i proprietari è ipotizzata la cedolare agevolata per i contratti a canone concordato, insieme a un fondo di garanzia, così da favorire l’emersione e la stabilità dei contratti.

Quanto costa e chi paga

Circa 3,3 miliardi l’anno nelle otto regioni coinvolte, di cui circa 283 milioni in Calabria. Sono risorse dello Stato, ecco perché per la sua attuazione è necessaria la volontà politica per ridurre davvero il divario socioeconomico nel Paese. Così, nessuna Regione ci rimette: l’addizionale azzerata, circa 8 milioni in Calabria, viene compensata. Per un confronto, la carta da 300 euro per le spese sanitarie dei pensionati over 75, prevista dall’articolo 53 della manovra 2027, stanzia 1.645 milioni per il 2027.

Che cosa prevede oggi la manovra

L’articolo 44 del disegno di legge di Bilancio 2027 introduce un’imposta all’1% sull’eventuale aumento di stipendio deciso dal datore di lavoro, fino a 2.500 euro lordi. Vale solo per i dipendenti privati nati dal 1998 con reddito fino a 28.000 euro e solo per il 2027. Non è una somma erogata dallo Stato, ma è legata alla volontà del datore di lavoro di erogare un aumento di stipendio che verrebbe quindi tassato solo all’1%. La proposta UIL riguarda invece tutti gli under 35 delle regioni individuate, non dipende da un aumento e non ha scadenza.

Che cosa chiede la UIL Calabria

Di valutare la misura, d’intesa con le Regioni, per portarla, dopo un percorso di sperimentazione di almeno 3 anni, a diventare stabile. La misura è tanto più efficace quanto più il Governo sceglierà di accompagnarla con interventi per le imprese, il lavoro e la qualità della vit: alcuni sono già attivi, come la ZES Unica, altri da attivare, come il sostegno agli affitti (per under 35, entro limiti di reddito specifici) e al trasporto pubblico locale.

I numeri

Quanto guadagnerebbero in più i lavoratori, regione per regione: una stima.

Beneficio fiscale medio annuo per lavoratore di 20-34 anni (IRPEF, addizionale regionale e contributi del lavoratore) e peso sul reddito lordo medio.

Calabria: fascia piena; 140.464 lavoratori tra 20 e 34 anni; reddito lordo medio di 13.233 euro; beneficio medio di 2.010 euro all’anno, pari al 15,2% del reddito.

fascia piena; 140.464 lavoratori tra 20 e 34 anni; reddito lordo medio di 13.233 euro; beneficio medio di 2.010 euro all’anno, pari al 15,2% del reddito. Basilicata: fascia piena; 45.513 lavoratori; reddito lordo medio di 15.057 euro; beneficio medio di 2.560 euro all’anno, pari al 17,0%.

fascia piena; 45.513 lavoratori; reddito lordo medio di 15.057 euro; beneficio medio di 2.560 euro all’anno, pari al 17,0%. Molise: fascia piena; 22.622 lavoratori; reddito lordo medio di 15.547 euro; beneficio medio di 2.650 euro all’anno, pari al 17,0%.

fascia piena; 22.622 lavoratori; reddito lordo medio di 15.547 euro; beneficio medio di 2.650 euro all’anno, pari al 17,0%. Puglia: fascia piena; 362.433 lavoratori; reddito lordo medio di 14.633 euro; beneficio medio di 2.340 euro all’anno, pari al 16,0%.

fascia piena; 362.433 lavoratori; reddito lordo medio di 14.633 euro; beneficio medio di 2.340 euro all’anno, pari al 16,0%. Sicilia: fascia piena; 374.835 lavoratori; reddito lordo medio di 14.324 euro; beneficio medio di 2.290 euro all’anno, pari al 16,0%.

fascia piena; 374.835 lavoratori; reddito lordo medio di 14.324 euro; beneficio medio di 2.290 euro all’anno, pari al 16,0%. Campania: fascia di transizione al 73%; 508.267 lavoratori; reddito lordo medio di 14.807 euro; beneficio medio di 1.680 euro all’anno, pari all’11,3%.

fascia di transizione al 73%; 508.267 lavoratori; reddito lordo medio di 14.807 euro; beneficio medio di 1.680 euro all’anno, pari all’11,3%. Sardegna: fascia di transizione al 48%; 138.315 lavoratori; reddito lordo medio di 15.103 euro; beneficio medio di 1.180 euro all’anno, pari al 7,8%.

fascia di transizione al 48%; 138.315 lavoratori; reddito lordo medio di 15.103 euro; beneficio medio di 1.180 euro all’anno, pari al 7,8%. Abruzzo: fascia di transizione al 22%; 124.521 lavoratori; reddito lordo medio di 16.577 euro; beneficio medio di 780 euro all’anno, pari al 4,7%.

fascia di transizione al 22%; 124.521 lavoratori; reddito lordo medio di 16.577 euro; beneficio medio di 780 euro all’anno, pari al 4,7%. Totale delle otto regioni: 1.716.970 lavoratori; reddito lordo medio di 14.705 euro; beneficio medio annuo di 1.910 euro, pari al 13,0% del reddito.

Redditi lordi INPS 2024: imponibile previdenziale, al lordo dei contributi e dell’IRPEF. Media su tutti i lavoratori 20-34 anni, compresi forfettari e redditi sotto la no tax area. Per Basilicata e Molise i dati INPS sono a cella unica per età e vanno letti con cautela.

Tre esempi per un lavoratore dipendente, nella zona piena

12.500 euro lordi, tutto l’anno: reddito in più di 1.380 euro all’anno, pari all’11,0% del reddito lordo, di cui 460 euro di contributi.

reddito in più di 1.380 euro all’anno, pari all’11,0% del reddito lordo, di cui 460 euro di contributi. 12.500 euro lordi, circa 35 settimane: reddito in più di 2.210 euro all’anno, pari al 17,7% del reddito lordo, di cui 460 euro di contributi.

reddito in più di 2.210 euro all’anno, pari al 17,7% del reddito lordo, di cui 460 euro di contributi. 20.000 euro lordi, tutto l’anno: reddito in più di 3.040 euro all’anno, pari al 15,2% del reddito lordo, di cui 740 euro di contributi.

reddito in più di 3.040 euro all’anno, pari al 15,2% del reddito lordo, di cui 740 euro di contributi. 26.000 euro lordi, tutto l’anno: reddito in più di 4.260 euro all’anno, pari al 16,4% del reddito lordo, di cui 960 euro di contributi.

Aliquote IRPEF 2027, abbattimento del 50% fino a 20.000 euro e del 40% fino a 28.000 euro, detrazione su base annua, addizionale calabrese e contributi ridotti del 40%. Valori arrotondati alle decine.

Quanto costa

Stima del costo delle misure, espressa in milioni di euro all’anno, con distinzione tra zona piena, zona di transizione, totale nazionale e quota relativa alla Calabria.

IRPEF: circa 1.650 milioni di euro per la zona piena, 860 milioni per la zona di transizione, per un totale di circa 2.510 milioni, di cui 218 milioni in Calabria.

circa 1.650 milioni di euro per la zona piena, 860 milioni per la zona di transizione, per un totale di circa 2.510 milioni, di cui 218 milioni in Calabria. Addizionale regionale compensata: circa 90 milioni per la zona piena, 70 milioni per la transizione, per un totale di circa 160 milioni, di cui 8 milioni in Calabria.

circa 90 milioni per la zona piena, 70 milioni per la transizione, per un totale di circa 160 milioni, di cui 8 milioni in Calabria. Contributi del lavoratore: circa 425 milioni per la zona piena, 185 milioni per la transizione, per un totale di circa 610 milioni, di cui 57 milioni in Calabria.

circa 425 milioni per la zona piena, 185 milioni per la transizione, per un totale di circa 610 milioni, di cui 57 milioni in Calabria. Totale misure fiscali: circa 2.165 milioni per la zona piena, 1.115 milioni per la transizione, per un totale di 3.280 milioni di euro, di cui circa 283 milioni in Calabria.

circa 2.165 milioni per la zona piena, 1.115 milioni per la transizione, per un totale di 3.280 milioni di euro, di cui circa 283 milioni in Calabria. Crediti affitto per ISEE sotto i 40.000 euro: da 110 a 190 milioni per la zona piena, da 55 a 90 milioni per la transizione, per un totale compreso tra 165 e 280 milioni, di cui tra 16 e 28 milioni in Calabria.

da 110 a 190 milioni per la zona piena, da 55 a 90 milioni per la transizione, per un totale compreso tra 165 e 280 milioni, di cui tra 16 e 28 milioni in Calabria. Totale comprensivo dei crediti affitto: tra 2.275 e 2.355 milioni per la zona piena, tra 1.170 e 1.205 milioni per la transizione, per un totale complessivo tra 3.445 e 3.560 milioni di euro, di cui tra 300 e 310 milioni in Calabria.

Il trasporto pubblico locale non è incluso: dipende dalle norme regionali e dalle agevolazioni già esistenti. A titolo di confronto, l’articolo 53 del disegno di legge di Bilancio 2027 stanzia 1.645 milioni per la carta da 300 euro agli over 75.

La proposta: la Zona Fiscale Protetta

Una misura nazionale per i residenti under 35 delle regioni del Mezzogiorno con reddito medio dichiarato inferiore all’80% della media italiana. Obiettivo: favorire contratti più stabili e dare ai giovani un reddito disponibile più alto nella fase in cui costruiscono il proprio futuro.

Chi rientra

Calabria: reddito medio dichiarato di 19.022 euro, pari al 73,7% della media nazionale. Intensità della misura: 100%.

reddito medio dichiarato di 19.022 euro, pari al 73,7% della media nazionale. Intensità della misura: 100%. Molise: reddito medio dichiarato di 20.455 euro, pari al 79,2% della media nazionale. Intensità: 100%.

reddito medio dichiarato di 20.455 euro, pari al 79,2% della media nazionale. Intensità: 100%. Puglia: reddito medio dichiarato di 20.468 euro, pari al 79,3% della media nazionale. Intensità: 100%.

reddito medio dichiarato di 20.468 euro, pari al 79,3% della media nazionale. Intensità: 100%. Sicilia: reddito medio dichiarato di 20.565 euro, pari al 79,7% della media nazionale. Intensità: 100%.

reddito medio dichiarato di 20.565 euro, pari al 79,7% della media nazionale. Intensità: 100%. Basilicata: reddito medio dichiarato di 20.603 euro, pari al 79,8% della media nazionale. Intensità: 100%.

reddito medio dichiarato di 20.603 euro, pari al 79,8% della media nazionale. Intensità: 100%. Campania: reddito medio dichiarato di 21.355 euro, pari all’82,7% della media nazionale. Intensità: 73%.

reddito medio dichiarato di 21.355 euro, pari all’82,7% della media nazionale. Intensità: 73%. Sardegna: reddito medio dichiarato di 21.994 euro, pari all’85,2% della media nazionale. Intensità: 48%.

reddito medio dichiarato di 21.994 euro, pari all’85,2% della media nazionale. Intensità: 48%. Abruzzo: reddito medio dichiarato di 22.670 euro, pari all’87,8% della media nazionale. Intensità: 22%.

Reddito complessivo medio per contribuente, dichiarazioni 2025 (anno d’imposta 2024); media nazionale 25.816 euro. Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. Elaborazione UIL Calabria. Tra l’80% e il 90% della media l’intensità del pacchetto scende gradualmente, per evitare un salto netto al confine.

Che cosa prevede

IRPEF ridotta: abbattimento dell’imposta per scaglione: 50% sulla quota di reddito fino a 20.000 euro, 40% da 20.000,01 a 28.000 euro, 30% da 28.000 a 55.000 euro e 10% oltre, secondo l’ipotesi di lavoro.

abbattimento dell’imposta per scaglione: 50% sulla quota di reddito fino a 20.000 euro, 40% da 20.000,01 a 28.000 euro, 30% da 28.000 a 55.000 euro e 10% oltre, secondo l’ipotesi di lavoro. Detrazione su base annua: la detrazione da lavoro non dipende più dalle settimane lavorate. Chi ha contratti brevi o stagionali non paga più di chi lavora tutto l’anno.

la detrazione da lavoro non dipende più dalle settimane lavorate. Chi ha contratti brevi o stagionali non paga più di chi lavora tutto l’anno. Addizionale regionale a zero: azzerata per gli under 35, con un fondo statale che compensa le Regioni, vincolato alla sanità.

azzerata per gli under 35, con un fondo statale che compensa le Regioni, vincolato alla sanità. Contributi del lavoratore ridotti: riduzione del 40% della porzione a carico del lavoratore nelle cinque regioni a pacchetto pieno e del 20% in meno della porzione a carico del lavoratore nelle tre in transizione. I contributi ridotti vengono versati dallo Stato con contribuzione figurativa, senza modificare le pensioni.

riduzione del 40% della porzione a carico del lavoratore nelle cinque regioni a pacchetto pieno e del 20% in meno della porzione a carico del lavoratore nelle tre in transizione. I contributi ridotti vengono versati dallo Stato con contribuzione figurativa, senza modificare le pensioni. Credito affitto facoltativo: 30% del canone fino a 3.000 euro, per un massimo di 900 euro all’anno, soltanto con ISEE inferiore a 40.000 euro, calcolato sul nucleo familiare e con contratto di locazione registrato.

30% del canone fino a 3.000 euro, per un massimo di 900 euro all’anno, soltanto con ISEE inferiore a 40.000 euro, calcolato sul nucleo familiare e con contratto di locazione registrato. Lavoro e imprese: ZES Unica, apprendistato e incentivi alle assunzioni stabili. È la parte che riguarda i costi a carico del datore di lavoro. Le misure non vengono abolite, ma costituiscono un pilastro per l’incremento della produttività e della crescita sociale ed economica delle regioni interessate.

Rispetto alla manovra di bilancio 2027

Il confronto è tra la proposta della Zona Fiscale Protetta e la flat tax all’1% prevista dall’articolo 44 della manovra.

Destinatari: la Zona Fiscale Protetta riguarda tutti gli under 35 delle regioni sotto l’80% della media nazionale, compresi autonomi e dipendenti pubblici. La flat tax all’1% riguarda i dipendenti privati nati dal 1998 con reddito fino a 28.000 euro.

la Zona Fiscale Protetta riguarda tutti gli under 35 delle regioni sotto l’80% della media nazionale, compresi autonomi e dipendenti pubblici. La flat tax all’1% riguarda i dipendenti privati nati dal 1998 con reddito fino a 28.000 euro. Misure: la Zona Fiscale Protetta prevede IRPEF ridotta, addizionale azzerata, contributi ridotti e credito affitto. La flat tax all’1% prevede un’imposta all’1% su un eventuale aumento di stipendio fino a 2.500 euro lordi e non rappresenta una somma erogata dallo Stato.

la Zona Fiscale Protetta prevede IRPEF ridotta, addizionale azzerata, contributi ridotti e credito affitto. La flat tax all’1% prevede un’imposta all’1% su un eventuale aumento di stipendio fino a 2.500 euro lordi e non rappresenta una somma erogata dallo Stato. Beneficio economico: la Zona Fiscale Protetta garantirebbe in Calabria una media di 2.010 euro all’anno. La flat tax all’1% comporterebbe un beneficio massimo stimato dalla UIL tra 550 e 600 euro, soltanto in presenza di un aumento dello stipendio.

la Zona Fiscale Protetta garantirebbe in Calabria una media di 2.010 euro all’anno. La flat tax all’1% comporterebbe un beneficio massimo stimato dalla UIL tra 550 e 600 euro, soltanto in presenza di un aumento dello stipendio. Durata: la Zona Fiscale Protetta sarebbe strutturale, mentre la flat tax all’1% è prevista soltanto per il 2027.

Il contesto

19.022 euro: reddito medio dichiarato in Calabria, il più basso d’Italia.

reddito medio dichiarato in Calabria, il più basso d’Italia. 51,8%: percentuale dei contribuenti calabresi che dichiara fino a 15.000 euro.

percentuale dei contribuenti calabresi che dichiara fino a 15.000 euro. 506 euro: ammontare delle addizionali regionale e comunale su 20.000 euro di reddito a Reggio Calabria.

ammontare delle addizionali regionale e comunale su 20.000 euro di reddito a Reggio Calabria. 34,9 settimane: periodo medio di contribuzione annua tra i dipendenti privati di età compresa tra 25 e 29 anni.

Addizionali: la fiscalità locale pesa di più dove i redditi sono più bassi

Confronto delle addizionali regionale e comunale applicate a un reddito di 20.000 euro:

Milano: 263 euro di addizionali, valore di riferimento per il confronto.

263 euro di addizionali, valore di riferimento per il confronto. Veneto (capoluoghi): 406 euro di addizionali, il 54% in più rispetto a Milano.

406 euro di addizionali, il 54% in più rispetto a Milano. Reggio Calabria: 506 euro di addizionali, il 92% in più rispetto a Milano.

506 euro di addizionali, il 92% in più rispetto a Milano. Roma: 606 euro di addizionali, il 130% in più rispetto a Milano.

Addizionale regionale e comunale su 20.000 euro di reddito. Fonte: UIL, studio sulle addizionali, maggio 2026.

Il lavoro discontinuo costa di più in tasse

La detrazione da lavoro dipendente, la cosiddetta no tax area (circa 8.500 euro per dipendenti e pensionati, 5.500 euro per gli autonomi), è proporzionale ai giorni lavorati. Un giovane che lavora poche settimane l’anno perde quindi parte della detrazione e paga di più, a parità di reddito.

Per un dipendente privato con un reddito lordo di 12.531 euro, il confronto evidenzia:

Lavoro per tutto l’anno (52 settimane): IRPEF netta di 927 euro, con aliquota effettiva del 7,4%.

IRPEF netta di 927 euro, con aliquota effettiva del 7,4%. Lavoro discontinuo (34,9 settimane): IRPEF netta di 1.760 euro, con aliquota effettiva del 14,0%.

Calcolo UIL Calabria con scaglione al 23% e detrazione proporzionata ai giorni lavorati (settimane × 6).

Domande e risposte

Chi ne beneficia?

Gli under 35 residenti nelle cinque regioni a pacchetto pieno (Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia) e, in forma graduale, in Campania, Sardegna e Abruzzo. Le riduzioni di IRPEF e addizionale riguardano tutti i redditi da lavoro; quella dei contributi riguarda i lavoratori dipendenti.

Chi paga?

Lo Stato. Paga la minore IRPEF, versa all’INPS i contributi ridotti al lavoratore e compensa le Regioni per l’addizionale azzerata, con un fondo vincolato alla sanità. Per la Regione Calabria e per le altre Regioni coinvolte non ci sono costi.

Perché solo alcune regioni e perché la soglia dell’80%?

La misura è pensata per le aree con i redditi dichiarati più bassi. Sotto l’80% della media nazionale il pacchetto è pieno; tra l’80% e il 90% scende gradualmente, così non c’è un salto netto al confine tra una regione e l’altra.

Perché il limite dei 35 anni?

Perché lo scopo è favorire la stabilizzazione dei contratti e un reddito disponibile più alto nella fase in cui si costruisce il proprio futuro. Il limite è una scelta di disegno, da motivare nella legge e da monitorare.

E il trasporto pubblico locale?

Non è nel pacchetto fiscale di base: è competenza delle Regioni, che in alcuni casi hanno già agevolazioni o gratuità per studenti, giovani, disoccupati o NEET. La UIL ipotizza un intervento aggiuntivo, da costruire con le Regioni, valido per gli spostamenti entro i confini comunali.

È costituzionale?

Una valutazione preliminare ritiene la misura fattibile. I punti più delicati sono l’azzeramento dell’addizionale con legge statale senza compensazione, risolto con la compensazione integrale, e la copertura finanziaria permanente.

Come si evitano gli abusi?

Il beneficio spetta solo con residenza effettiva e dimora abituale nell’area per almeno 183 giorni l’anno, con controlli incrociati tra anagrafe, utenze e flussi INPS. La detrazione piena spetta una sola volta per persona e per anno, anche in presenza di più contratti a termine per medesimo lavoratore.

Quanto sono affidabili le cifre?

Sono stime di massima su dati INPS 2024 e MEF 2025, calcolate per regione e per fascia di età. I redditi INPS sono lordi. I principali margini di errore riguardano la quota di autonomi in regime forfettario, le aliquote dell’addizionale nelle singole regioni e i dati di Basilicata e Molise.