Dodici milioni di euro per realizzare 26 interventi in 16 Comuni del Versante Tirrenico dell’Aspromonte, con investimenti destinati a migliorare i servizi sanitari, la mobilità, la connettività digitale, l’istruzione e le opportunità di sviluppo economico. È quanto prevede la strategia dell’Area interna denominata “RIZOMA, identità – rigenerazione – futuro”, il cui Accordo di Programma Quadro (APQ) è stato presentato questa mattina nella Sala Oro della Cittadella regionale di Catanzaro. L’intesa, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 21 luglio 2026 e successivamente sottoscritta dalla Regione Calabria, dai Ministeri competenti, dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Varapodio, in qualità di ente capofila, rende pienamente operativa la strategia territoriale. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e creare condizioni più favorevoli per vivere, lavorare e investire nelle comunità dell’entroterra reggino, attraverso un programma che interessa complessivamente oltre 55mila abitanti.

Le risorse disponibili provengono per 4 milioni di euro dai fondi nazionali della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e per altri 8 milioni dal Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027. A illustrare il significato dell’accordo è stato l’assessore regionale con delega alle Aree interne, Gianluca Gallo, che ha sottolineato il lavoro svolto dalla Regione per arrivare alla sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro. “Siamo stati la prima Regione a sottoscrivere gli Accordi di Programma Quadro, completando le istruttorie e rendendo i progetti idonei alla firma con il Ministero: questo su 23 aree giudicate idonee il 14 aprile scorso. Ancora una volta questa Regione, grazie a tante professionalità e capacità, si distingue rispetto ad altre. Quella che presentiamo oggi è stata, infatti, una delle due aree finanziate anche dal dipartimento per le Politiche di coesione, oltre che dalla Regione stessa”.

Gallo: “Abbiamo scelto di investire soprattutto in servizi per le comunità”

Nel corso della presentazione, l’assessore ha evidenziato la scelta della Giunta regionale di affiancare alle risorse nazionali ulteriori finanziamenti regionali, destinandoli soprattutto a interventi capaci di incidere sulla qualità della vita e sull’accessibilità dei servizi nei piccoli centri. “Avremmo potuto destinare queste somme ad altro – ha sottolineato l’assessore – ma abbiamo voluto accompagnare il percorso disegnato a livello nazionale, affiancando ai 4 milioni di euro ulteriori 8 milioni di risorse regionali. Una decisione che si inserisce pienamente nella visione strategica del presidente Roberto Occhiuto, che ha posto il sostegno alle aree interne tra le priorità dell’azione di governo regionale, nella consapevolezza che il futuro della Calabria passa anche, e soprattutto, dalla capacità di restituire centralità a territori troppo a lungo marginalizzati. Abbiamo scelto, per questo motivo, di investire soprattutto in azioni immateriali e servizi a vantaggio di queste comunità”.

Gallo ha quindi richiamato il patrimonio storico, culturale e naturale dei centri dell’entroterra, sottolineando la necessità di valorizzarne anche le potenzialità economiche e produttive. “Investire nelle aree interne – ha evidenziato – significa creare le condizioni affinché restare possa diventare una scelta sostenibile, sostenendo non soltanto i servizi ma anche le opportunità di impresa, la valorizzazione delle risorse locali e il senso di appartenenza delle comunità”. La strategia si propone così di affrontare le difficoltà legate al progressivo spopolamento attraverso una programmazione che unisce il potenziamento dei servizi essenziali alla promozione delle attività economiche e delle risorse territoriali.

Come saranno utilizzati i 12 milioni di euro: gli interventi previsti

Il programma comprende 26 interventi, suddivisi tra servizi essenziali di cittadinanza e sviluppo locale sostenibile. Circa 6,93 milioni di euro sono destinati ai servizi essenziali, mentre 4,87 milioni riguardano lo sviluppo locale. Nel dettaglio, sono previsti 11 progetti di sviluppo locale sostenibile per 4.874.000 euro, 9 interventi per la salute e l’inclusione sociale per 4.010.581,40 euro, 2 progetti dedicati alla mobilità per 1.041.000 euro, 2 interventi per i servizi digitali per 1.576.000 euro, un progetto per l’istruzione da 300.000 euro e un intervento di assistenza tecnica da 198.418 euro. Le diverse linee di finanziamento mirano a intervenire su alcune delle principali criticità delle aree interne, migliorando l’accessibilità ai servizi, le opportunità per i giovani e le condizioni necessarie allo sviluppo delle comunità locali.

Tra gli obiettivi illustrati durante la presentazione figurano il miglioramento della connettività digitale, con la previsione di garantire l’accesso al Wi-Fi nei 16 Comuni coinvolti, e il rafforzamento dei collegamenti tra i centri dell’entroterra e le principali infrastrutture di trasporto, comprese autostrade, porti e aeroporti. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai servizi sociosanitari, attraverso la collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria, e al settore dell’istruzione, con iniziative rivolte alla formazione e alle nuove generazioni. Il programma punta inoltre a valorizzare il patrimonio locale, creando connessioni tra agricoltura, turismo, innovazione e partecipazione sociale.

Iiritano: “Progetti concreti per incentivare chi sceglie di restare”

All’incontro hanno partecipato il direttore generale del dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale, Giuseppe Iiritano, la dirigente del Settore Aree interne, Comunità rurali e Minoranze linguistiche, Anna Prenestini, la responsabile del procedimento, Rosa Alessi, il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, e alcuni rappresentanti dei Comuni interessati. Nel corso dei lavori è stato ricostruito il percorso tecnico e amministrativo che ha portato alla definizione dell’accordo, attraverso il confronto tra i diversi livelli istituzionali e il coordinamento dei dipartimenti regionali, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni tra finanziamenti e valorizzare le progettualità dei territori.

“Questa attività – ha sottolineato il direttore generale del dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale della Regione, Giuseppe Iiritano – è il frutto di una lunga concertazione, anche all’interno dei diversi dipartimenti regionali, per coordinare le attività dei vari settori: dai trasporti all’istruzione, fino alla sanità, che sono i principali temi che cerchiamo di affrontare con questa strategia. L’obiettivo è realizzare progetti concreti per incentivare chi sceglie di restare, preservando così il tessuto sociale di queste aree colpite dallo spopolamento”. Il modello di sviluppo alla base di “RIZOMA” richiama l’idea di una rete diffusa di comunità, servizi e opportunità, costruita attorno a tre concetti fondamentali: identità, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale; rigenerazione, mediante nuove connessioni tra settori produttivi e partecipazione sociale; futuro, inteso come prospettiva di un territorio più accessibile e attrattivo per le nuove generazioni.

Fazzolari: “Wi-Fi nei 16 Comuni e collegamenti più efficienti con porti, aeroporti e autostrade”

A soffermarsi sulle ricadute concrete degli investimenti è stato il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, il cui Comune svolge il ruolo di ente capofila della strategia. “Con questa strategia – ha spiegato il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari – abbiamo una grande opportunità: affrontare e superare molte delle criticità che da anni penalizzano il nostro territorio, migliorando concretamente la qualità della vita dei cittadini. Grazie a queste importanti risorse potremo intervenire su settori fondamentali, a partire dalla connettività, garantendo l’accesso al Wi-Fi nei 16 Comuni coinvolti, fino alla mobilità, con collegamenti più efficienti tra le aree interne e le principali infrastrutture di trasporto, come autostrade, porti e aeroporti. Particolare attenzione sarà riservata anche ai servizi sociosanitari, attraverso la collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria, e al mondo della scuola, con interventi rivolti ai giovani e alla formazione. Si tratta, dunque, di un programma integrato che interesserà l’intero comprensorio preaspromontano, da Sant’Eufemia d’Aspromonte a Cinquefrondi”.

I 16 Comuni coinvolti nella strategia RIZOMA

L’Area interna del Versante Tirrenico dell’Aspromonte comprende i Comuni di Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Giffone, Molochio, Oppido Mamertina, San Giorgio Morgeto, San Procopio, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scido, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio. Il Comune di Varapodio è stato individuato come soggetto capofila, mentre il GAL BaTiR svolgerà il ruolo di assistenza tecnica e agenzia di sviluppo locale, garantendo il coordinamento tecnico e organizzativo delle attività. Con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro, la strategia entra nella fase operativa, con l’obiettivo di tradurre le risorse disponibili in interventi destinati a migliorare i servizi e le prospettive di sviluppo delle comunità del comprensorio preaspromontano.