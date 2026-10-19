Youngtimer, sportive anni ’70 e Supercar: grande successo per le auto storiche sulla salita Santo-Gambarie

Un importante riconoscimento nazionale per il mondo delle auto storiche calabresi arriva dall’ASI, che ha ammesso il Festival Autoretrò al prestigioso Circuito Tricolore 2027, riservato alle manifestazioni di eccellenza del settore. La notizia è stata annunciata dal presidente dell’Associazione Reggina Mezzi Storici (AReMeS), Natale Romeo, nel corso della manifestazione che si è conclusa domenica 18 ottobre a Gambarie d’Aspromonte, al termine di una giornata dedicata alla passione per i motori, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio. Un risultato particolarmente significativo, considerando che per il prossimo anno sono state selezionate soltanto 16 manifestazioni in tutta Italia, delle quali 11 dedicate alle automobili. L’annuncio ha impreziosito un appuntamento che ha visto protagoniste 50 vetture accuratamente selezionate dal comitato organizzatore, capaci di richiamare appassionati e turisti lungo la storica salita Santo Stefano–Gambarie. Una giornata che ha unito il fascino delle automobili d’epoca alla bellezza del paesaggio aspromontano, confermando la capacità dell’associazione reggina di promuovere iniziative di richiamo anche oltre i confini regionali.

Cinquanta auto storiche e sportive lungo la salita Santo Stefano–Gambarie

La manifestazione ha portato sulle strade dell’Aspromonte un parterre automobilistico di grande interesse, composto da 50 vetture tra auto storiche, youngtimer e supercar. Gli equipaggi, provenienti da diverse località della provincia di Reggio Calabria e dalla vicina Sicilia, si sono ritrovati nel piazzale Enzo Ferrari, punto di partenza di un percorso che ha attraversato la suggestiva e storica salita Santo Stefano–Gambarie, fino a raggiungere quota 1.350 metri. Tra le vetture presenti figuravano alcune Ferrari e Porsche, affiancate da una Lotus, ma a catturare particolarmente l’attenzione sono state soprattutto le sportive degli anni Settanta. Gli appassionati hanno potuto ammirare diverse Lancia Fulvia Coupé nelle versioni Rallye e una rara Sport Zagato, tre Fiat 128 Rally, due Fiat 124 Sport nelle versioni Coupé e Spider, un’Autobianchi A112 Abarth, diverse Alfa Romeo e due particolari modelli Opel, una GT 1900 e una spettacolare Commodore. Un insieme di automobili che ha offerto ai presenti l’opportunità di ripercorrere alcune delle stagioni più affascinanti della storia motoristica, tra modelli sportivi e vetture che continuano a suscitare grande interesse tra i collezionisti.

Non meno significativa la presenza delle youngtimer, con modelli capaci di richiamare generazioni differenti di appassionati. Tra questi una Peugeot 205 Rallye, una Toyota Celica, una Maserati 222 e due esemplari della Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, autentica icona del panorama automobilistico sportivo. Dopo aver percorso la strada che conduce a Gambarie, le vetture sono state protagoniste di un’esposizione allestita in piazza Mangeruca, dove numerosi visitatori hanno potuto osservarle da vicino. L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per promuovere le bellezze naturalistiche dell’Aspromonte, consentendo ai partecipanti di abbinare la passione per i motori alla scoperta del patrimonio paesaggistico e del bosco che caratterizza la località montana. La partecipazione di equipaggi provenienti anche dalla Sicilia ha inoltre confermato la capacità della manifestazione di richiamare un pubblico esterno al territorio reggino, contribuendo alla valorizzazione turistica di Gambarie e delle sue peculiarità ambientali.

Il Festival Autoretro’ tra le 16 manifestazioni selezionate dall’ASI per il 2027

Tra i momenti più importanti della giornata è arrivato l’annuncio ufficiale dell’ingresso del Festival Autoretro’ nel Circuito Tricolore ASI 2027, comunicato dal presidente dell’AReMeS Natale Romeo. Il Circuito Tricolore rappresenta un contenitore nazionale dedicato agli eventi di eccellenza nel panorama dei veicoli storici e per il 2027 comprenderà soltanto 16 manifestazioni selezionate sull’intero territorio italiano, delle quali 11 riservate al settore automobilistico. Un riconoscimento che premia il lavoro organizzativo svolto dall’associazione reggina, l’attenzione ai dettagli e l’impegno nella promozione della cultura motoristica e dei territori. L’annuncio è arrivato durante una giornata caratterizzata anche dalla consegna della prima tranche delle targhe oro, relative alla sessione di omologazione svoltasi il 25 luglio scorso. Dopo l’esposizione delle vetture, gli equipaggi e gli organizzatori si sono ritrovati per un pranzo conviviale dedicato ai sapori tipici della tradizione gastronomica locale, prima di vivere uno dei momenti più significativi dell’iniziativa, proprio con la comunicazione del prestigioso risultato ottenuto dal club.

Natale Romeo: “L’ingresso nel Circuito Tricolore ci riempie d’orgoglio”

Il presidente dell’Associazione Reggina Mezzi Storici, Natale Romeo, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando il lavoro svolto negli ultimi anni e l’impegno profuso per garantire un livello organizzativo sempre più elevato alle iniziative promosse dal club. “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento”, ha dichiarato Romeo. “Per noi è stato un anno caratterizzato da un calendario di eventi particolarmente intensi: abbiamo festeggiato i 30 anni del club ei 60 anni dell’ASI. L’edizione 2025 del Festival Autoretro’ era stata pianificata nei minimi dettagli e il successo ottenuto ci ha ripagato di tutte le fatiche”. Il presidente ha quindi voluto condividere il risultato con le persone che contribuiscono quotidianamente alle attività dell’associazione, evidenziando il valore del lavoro di squadra. “L’ingresso nel Circuito Tricolore ci riempie d’orgoglio, perché è il risultato di un lavoro incessante, portato avanti con determinazione e infinita passione. Desidero ringraziare il direttivo e tutti i ragazzi della nostra squadra, che mi affiancano da sempre con entusiasmo e dedizione”. Romeo ha inoltre sottolineato come il riconoscimento rappresenti non soltanto un obiettivo raggiunto, ma anche una responsabilità in vista dei prossimi appuntamenti, rafforzando il legame con l’ASI e l’impegno dell’AReMeS a mantenere elevati standard organizzativi e qualitativi.

Festival Autoretro’ 2027, ufficializzate le date: appuntamento dal 16 al 19 settembre

Il riconoscimento nazionale apre una nuova fase per l’associazione reggina, che guarda già alla prossima edizione della sua manifestazione più rappresentativa. Natale Romeo ha infatti ufficializzato le date dell’XI edizione del Calabria Festival Autoretro’ – Borghi, Boschi, Mare, che si svolgerà dal 16 al 19 settembre 2027. L’appuntamento entrerà dunque nel calendario del Circuito Tricolore ASI, consolidando il ruolo del festival nel panorama nazionale degli eventi dedicati ai veicoli storici. La manifestazione sarà inoltre presentata alla Fiera di Bologna, nel corso della settimana dal 22 al 25 ottobre, con la partecipazione del presidente Romeo e dell’ingegnere Fabrizio Chinè. Un’occasione importante per promuovere l’evento e il territorio calabrese davanti a un pubblico nazionale composto da appassionati, collezionisti e operatori del settore. L’inserimento nel prestigioso circuito rappresenta così un’opportunità per accrescere la visibilità del Festival Autoretro’ e valorizzare ulteriormente il legame tra il patrimonio motoristico, i borghi, i paesaggi naturali e le località della Calabria coinvolte nel progetto.

Il ricordo di Lillo Cavallo, fondatore dell’AReMeS, nel giorno del suo 80° compleanno

La manifestazione di Gambarie si è conclusa con un momento particolarmente emozionante, dedicato alla memoria di Lillo Cavallo, fondatore dell’Associazione Reggina Mezzi Storici. Durante il tradizionale taglio della torta, partecipanti e organizzatori hanno rivolto un pensiero commosso a una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia del club e che continua a essere ricordata per il suo impegno nello sport e nella promozione dei valori morali e sportivi. Proprio lunedì 19 ottobre Cavallo avrebbe compiuto 80 anni, una ricorrenza che ha conferito alla conclusione della manifestazione un significato ancora più intenso. Il ricordo del fondatore si è intrecciato con la soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dall’associazione, che da trent’anni porta avanti la passione per i veicoli storici e la valorizzazione del territorio. La giornata di Gambarie ha così riunito il fascino delle automobili, l’amicizia tra gli equipaggi, la scoperta delle eccellenze locali e la memoria di chi ha contribuito alla nascita e alla crescita del club. Per l’AReMeS, l’ingresso nel Circuito Tricolore ASI rappresenta un nuovo punto di partenza, con lo sguardo rivolto al 2027 e la volontà di proseguire un percorso costruito attraverso tre decenni di attività, passione e impegno associativo.