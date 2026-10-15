XVIII Giornata Nazionale Avo a Reggio Calabria: volontari donano la Kalanchoe, la pianta del sorriso

Con lo slogan “Amico oggi, Volontario domani”, sabato 17 ottobre torna anche nella nostra città l’appuntamento per promuovere il volontariato ospedaliero. Alle ore 9 fuori alla loro sede presso il Gom

Giornata Nazionale AVO

Colori per illuminare i momenti grigi della malattia e della permanenza in ospedale. Nel segno della Kalanchoe, nota come la pianta del sorriso, e con lo slogan “Amico oggi, Volontario domani”, l’associazione Volontari Ospedalieri promuove la XVIII Giornata Nazionale dell’Avo, in programma il prossimo 17 ottobre anche a Reggio Calabria. Dalle ore 9 le volontarie e i volontari dell’Avo Reggina saranno fuori alla loro sede presso il Gom, accanto al cup, per donare le piantine e un sorriso e per distribuire volantini informativi.

Desideriamo che questa diventi un’occasione di incontro all’interno dell’ospedale dove quotidianamente siamo impegnati con una presenza discreta ma piena di amore e vicinanza alle persone ricoverate e alle loro famiglie. Un gesto semplice come noi che speriamo possa aiutarci a raccontare quanto bella sia questa esperienza di servizio e quanto sia importante che la cittadinanza si avvicini per conoscerla e sperimentarla. Insieme potremo fare sempre di più per arricchire il nostro contributo alla vita ospedaliera, accanto a chi soffre”. È quanto dichiara Antonella Stirparo, presidente dell’Avo di Reggio Calabria, attiva a Reggio Calabria dal 1987 nel Grande Ospedale Metropolitano, nelle corsie degli Ospedali Riuniti e del Morelli, e in queste settimane impegnata a preparare il prossimo corso di formazione per chi aspira a diventare volontario in ospedale, nel segno della continuità e del radicamento sul territorio.

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