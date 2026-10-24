“Work in progress” al PalaCalafiore: finalmente il palazzetto si rifà il look dopo anni di abbandono | VIDEO

“Work in progress“, lavori in corso. Il PalaCalafiore sarà interessato, per un po’ di tempo, da importanti lavori di riqualificazione interna ed esterna in vista delle Next Gen ATP Finals che si terranno a dicembre. Il palazzetto di Pentimele andrà in diretta in oltre 160 Paesi nel mondo e vuole mostrarsi con il suo vestito migliore. Quest’oggi, il sindaco Cannizzaro ha effettuato un sopralluogo per controllare lo stato dei lavori.

In un video social si possono vedere operai e mezzi all’opera per riqualificare la facciata esterna, ma anche gli interni della struttura, dopo i lavori già effettuati in vista dell’arrivo della Nazionale di volley in estate (fra tutti il grande ritorno dell’aria condizionata). Lavori importanti stanno interessando anche la parte esterna al palazzetto e l’area green del parcheggio interno che con la passata amministrazione era divenuto discarica per i cadaveri delle colonne di Tresoldi. Un’attenzione a problemi atavici che rendevano il palazzetto cittadino vetusto nonostante la bellezza innegabile della struttura.