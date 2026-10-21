Voucher Cloud e Cybersecurity, fino a 20mila euro a fondo perduto per imprese e professionisti: incontro informativo a Reggio Calabria

Contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per aiutare piccole e medie imprese e lavoratori autonomi a investire nel cloud computing e nella sicurezza informatica. È quanto prevede la misura “Voucher Cloud & Cybersecurity” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che mette a disposizione complessivamente 150 milioni di euro, di cui oltre 71 milioni riservati alle regioni del Mezzogiorno. Per far conoscere le opportunità offerte dall’incentivo e spiegare come accedere ai finanziamenti, la Casa del Made in Italy di Reggio Calabria, struttura territoriale del Ministero, ha organizzato un incontro informativo in programma giovedì 29 ottobre 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30, nella Sala Auditorium del Palazzo di vetro, in via Sant’Anna II tronco, a Reggio Calabria. L’appuntamento sarà rivolto alle imprese e ai professionisti del territorio interessati a rafforzare la propria infrastruttura digitale, migliorare la protezione dei sistemi informatici e conoscere le agevolazioni disponibili per sostenere gli investimenti tecnologici.

Voucher Cloud e Cybersecurity, come funzionano i contributi fino a 20mila euro

La misura, disciplinata dal Decreto Ministeriale del 18 luglio 2025 e dal Decreto Direttoriale del 4 agosto 2026, prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 20.000 euro, per piani di investimento di almeno 4.000 euro. I finanziamenti sono destinati alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi che intendono acquistare servizi di cloud computing e soluzioni di sicurezza informatica. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 150 milioni di euro, con una quota superiore a 71 milioni destinata specificamente alle regioni del Sud Italia. L’obiettivo è accompagnare il sistema produttivo nella transizione digitale, favorendo l’adozione di strumenti tecnologici e di protezione informatica sempre più importanti per la competitività delle attività economiche. Nel corso dell’incontro di Reggio Calabria saranno illustrati nel dettaglio i contenuti dell’agevolazione, consentendo agli operatori economici di approfondire le caratteristiche della misura e le opportunità di finanziamento previste dal Ministero.

Domande dal 10 novembre: le date e le scadenze da conoscere

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle modalità e alle scadenze per la presentazione delle domande, un aspetto fondamentale per le imprese interessate a ottenere i contributi. La compilazione delle richieste è possibile a partire dalle ore 12:00 del 20 ottobre 2026, mentre l’invio delle domande sarà consentito dalle ore 12:00 del 10 novembre 2026 fino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2027. Le richieste saranno gestite secondo l’ordine cronologico di presentazione, rendendo particolarmente importante conoscere per tempo le procedure e predisporre la documentazione necessaria. L’incontro del 29 ottobre rappresenterà quindi un’occasione di informazione per le imprese e i professionisti che intendono valutare l’accesso all’incentivo prima dell’apertura della fase di presentazione delle istanze. La misura punta a sostenere investimenti in servizi digitali e strumenti di cybersecurity, contribuendo a rafforzare la capacità delle attività produttive di utilizzare tecnologie informatiche e proteggere i propri sistemi.

All’incontro anche la Polizia di Stato: focus sui rischi informatici per le imprese

La mattinata non sarà dedicata esclusivamente agli aspetti economici e amministrativi del finanziamento. È previsto anche l’intervento del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (COSC) “Calabria” della Polizia di Stato, che approfondirà i principali rischi informatici ai quali sono esposte le piccole imprese e gli studi professionali. Attraverso la presentazione di casi concreti, saranno illustrate le minacce che possono compromettere la sicurezza delle attività e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Un approfondimento che affiancherà la presentazione dei voucher ministeriali, evidenziando l’importanza di accompagnare gli investimenti tecnologici con una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’utilizzo degli strumenti digitali. La diffusione di una cultura della sicurezza informatica costituisce infatti uno degli obiettivi dell’iniziativa, insieme alla conoscenza delle opportunità di finanziamento e al sostegno della competitività del sistema produttivo territoriale.

Reggio Calabria, il 29 ottobre l’incontro al Palazzo di vetro

L’appuntamento è fissato per giovedì 29 ottobre, dalle ore 9:30 alle 12:30, nella Sala Auditorium del Palazzo di vetro, in via Sant’Anna II tronco a Reggio Calabria. L’iniziativa rientra nelle attività istituzionali della Casa del Made in Italy di Reggio Calabria, impegnata nella promozione degli incentivi ministeriali e nell’orientamento delle imprese del territorio. Attraverso la presentazione del Voucher Cloud & Cybersecurity e il contributo specialistico della Polizia di Stato, l’incontro intende fornire informazioni utili per affrontare la transizione digitale e migliorare la protezione delle attività economiche. La giornata conferma il ruolo della struttura territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy come punto di riferimento per la conoscenza delle agevolazioni pubbliche, con l’obiettivo di favorire l’accesso agli strumenti di sostegno e accompagnare imprese e professionisti nei percorsi di innovazione e rafforzamento della sicurezza informatica.

Di seguito il programma.