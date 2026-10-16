Voragini enormi a Villa San Giovanni, la furia di Forza Italia: “il biglietto da visita di chi passa per gli imbarchi non può essere una gimkana”

Buche, avvallamenti e asfalto lesionato lungo le strade di Villa San Giovanni, anche sull’importante collegamento tra l’autostrada A2 e gli imbarchi dei traghetti per la Sicilia. A denunciare le condizioni della viabilità cittadina sono i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco, che richiamano l’attenzione dell’Amministrazione comunale sul deterioramento del manto stradale in diverse zone del territorio. Particolare preoccupazione viene espressa per Viale Italia e la diramazione di Via Enrico Cosenz, arterie interessate quotidianamente dal passaggio di residenti, lavoratori, motociclisti, automobilisti e mezzi pesanti diretti verso gli imbarchi. Le fotografie richiamate dai consiglieri documentano la presenza di buche, avvallamenti e tratti di asfalto danneggiato lungo una direttrice strategica per la mobilità cittadina e per i collegamenti tra Calabria e Sicilia. Una situazione che, secondo gli esponenti di Forza Italia, richiede interventi immediati di messa in sicurezza e una programmazione più efficace della manutenzione stradale.

Buche e asfalto danneggiato: i rischi per automobilisti, motociclisti e pedoni

La principale preoccupazione sollevata dai cinque consiglieri riguarda la sicurezza di chi percorre quotidianamente le strade cittadine, con particolare riferimento alle conseguenze che il deterioramento dell’asfalto può avere sulla circolazione. “Non è una questione di decoro da liquidare con una fotografia: è un problema che riguarda la sicurezza e la vita quotidiana delle persone. Residenti, lavoratori, famiglie, motociclisti e conducenti dei mezzi pesanti percorrono ogni giorno le strade cittadine e, in particolare, questa arteria. Una buca costringe a frenare o a spostarsi all’improvviso; per chi viaggia in moto o in bicicletta il rischio è ancora più concreto. Nei tratti di competenza comunale, spetta al Comune garantire condizioni adeguate di manutenzione e sicurezza”. I consiglieri sottolineano come le criticità della rete viaria incidano anche sulla quotidianità delle famiglie, costrette ad affrontare spostamenti con maggiore apprensione e con il timore di danneggiare pneumatici e sospensioni. Le difficoltà riguardano inoltre le persone con mobilità ridotta e chi accompagna bambini e anziani, per i quali le condizioni delle strade possono rappresentare un ulteriore ostacolo. Da qui la richiesta di interventi tempestivi e risposte verificabili, attraverso una manutenzione capace di garantire condizioni di percorrenza adeguate.

La strada dall’A2 ai traghetti: “Il biglietto da visita non può essere una gimkana”

Le condizioni di Viale Italia e della diramazione di Via Enrico Cosenz assumono, secondo Forza Italia, un’importanza particolare anche per la posizione strategica di Villa San Giovanni nei collegamenti con la Sicilia. La città rappresenta infatti un punto di transito per i viaggiatori che raggiungono gli imbarchi attraverso l’autostrada A2, rendendo la qualità della viabilità un elemento rilevante anche per l’accoglienza e l’immagine del territorio. “A chi arriva dall’A2 e si dirige verso i traghetti non si può chiedere anche di fare lo slalom tra le buche. Villa San Giovanni ha una naturale vocazione all’accoglienza e al turismo, oltre a essere una città di passaggio e di collegamento. Per molti viaggiatori questo tratto è il primo incontro con la città: il biglietto da visita non può essere una gimkana. La cura delle strade è una forma concreta di rispetto per chi vive qui e un investimento nell’immagine e nell’attrattività del territorio”. I consiglieri evidenziano quindi come la manutenzione delle infrastrutture stradali non riguardi soltanto la sicurezza e la mobilità dei residenti, ma anche la capacità della città di presentarsi in condizioni adeguate a chi la attraversa per raggiungere la Sicilia. Il deterioramento del manto stradale lungo una delle direttrici più frequentate viene indicato come una criticità che rischia di incidere negativamente sulla percezione del territorio.

Forza Italia critica le priorità dell’Amministrazione comunale

La segnalazione delle condizioni della viabilità si accompagna a una critica politica nei confronti dell’Amministrazione comunale, chiamata dai consiglieri di Forza Italia a prestare maggiore attenzione ai problemi quotidiani dei cittadini. Secondo Santoro, Lucisano, Siclari, Calderone e De Marco, le politiche di sviluppo e promozione turistica devono essere accompagnate da interventi concreti sulla manutenzione e sulla qualità dei servizi, a partire dalle infrastrutture utilizzate ogni giorno da residenti e viaggiatori. “La qualità della vita non si misura soltanto con gli annunci, ma dalla capacità di risolvere i problemi che i cittadini incontrano sotto casa. Non basta parlare di sviluppo e promozione turistica se poi uno degli accessi più frequentati restituisce un’immagine di trascuratezza. Amministrare significa esserci, ascoltare le segnalazioni e intervenire con continuità”. La questione delle strade diventa così, nella posizione espressa dagli esponenti di Forza Italia, un tema legato alle priorità amministrative e alla capacità di garantire risposte alle esigenze della comunità. L’attenzione viene rivolta non soltanto alle arterie maggiormente trafficate, ma all’intera rete viaria comunale, per la quale viene richiesta una programmazione organica degli interventi di manutenzione.

Le richieste: sopralluogo urgente, messa in sicurezza e manutenzione programmata

Per affrontare le criticità segnalate, i cinque consiglieri comunali chiedono innanzitutto una ricognizione delle condizioni delle strade su tutto il territorio di Villa San Giovanni, così da individuare le situazioni che richiedono interventi prioritari. In particolare, viene sollecitato un sopralluogo urgente in Viale Italia e nella diramazione di Via Enrico Cosenz, seguito dalla messa in sicurezza dei punti maggiormente compromessi e dal ripristino del manto stradale attraverso lavori adeguati. Gli esponenti di Forza Italia ritengono inoltre necessario accompagnare gli interventi immediati con una programmazione della manutenzione estesa all’intera rete viaria comunale, prevedendo tempi chiari e soluzioni capaci di garantire risultati duraturi. “I rattoppi occasionali non bastano se, dopo poco, le buche tornano al loro posto; una continuità che i cittadini conoscono fin troppo bene. Una comunità si rappresenta assumendosi responsabilità e dando risposte concrete. È da qui che si costruiscono fiducia, qualità della vita e una vera vocazione turistica”.

L’appello dei consiglieri si conclude dunque con la richiesta di superare gli interventi occasionali e adottare una strategia di manutenzione continuativa, in grado di migliorare la sicurezza degli spostamenti e le condizioni complessive delle infrastrutture cittadine. Al centro della denuncia rimane la necessità di intervenire sulle strade più danneggiate, a partire da quelle che collegano l’autostrada A2 agli imbarchi per la Sicilia, garantendo maggiore attenzione alle esigenze di residenti, lavoratori e viaggiatori.