Volley, Serie B2 Femminile: esordio super per la Puliservice, vittoria contro Gioia Tauro al tie-break

Inizia con una vittoria emozionante il campionato della Puliservice Reggio Calabria, che inaugura nel migliore dei modi il nuovo corso tecnico affidato a Luciano Azzarà. La formazione amaranto espugna il campo della Metauria Gioia Tauro al termine di una sfida combattutissima, risolta soltanto al tie-break dopo oltre due ore di gioco. Il confronto, caratterizzato da scambi prolungati, continui capovolgimenti e grande equilibrio, si conclude con il successo delle reggine al quinto set, dopo i parziali di 25-22, 22-25, 25-21, 24-26 e 14-16. Un esordio particolarmente significativo per la matricola amaranto, capace di conquistare il primo successo stagionale contro un’avversaria organizzata e determinata, che ha lottato fino all’ultimo pallone. A fare la differenza sono state la capacità di reagire nei momenti più complicati e la forza di un gruppo che ha trovato nelle proprie giocatrici di maggiore esperienza i punti di riferimento necessari per portare a casa una partita rimasta in bilico fino alla conclusione.

Una battaglia di oltre due ore: Metauria e Puliservice si sfidano fino all’ultimo pallone

La partita si rivela fin dalle prime battute particolarmente equilibrata, con la Metauria Gioia Tauro capace di mettere in difficoltà le ospiti grazie a un’organizzazione di gioco efficace e a una fase difensiva di alto livello. La formazione di casa si aggiudica il primo set per 25-22, dimostrando di poter contrastare le ambizioni delle amaranto, che reagiscono nella seconda frazione imponendosi con il medesimo punteggio, 25-22. Nel terzo parziale è ancora la Metauria a trovare le soluzioni migliori, chiudendo sul 25-21 e tornando avanti nel conto dei set. La Puliservice, però, non si arrende e riesce a riportare la sfida in equilibrio conquistando un combattutissimo quarto set per 26-24. Si arriva così al tie-break, nel quale la tensione agonistica resta altissima fino agli ultimi scambi. Le reggine trovano la forza per imporsi 16-14, completando una rimonta che vale la prima vittoria della stagione. Per la Metauria rimane una prestazione di grande carattere, nella quale sono emerse qualità tecniche e capacità difensive che hanno costretto le ospiti a esprimere il massimo delle proprie possibilità.

Nicol Giombini decisiva, Perri e D’Elia trascinano le amaranto

Tra le protagoniste della serata spicca soprattutto Nicol Giombini, eletta MVP dell’incontro grazie a una prestazione determinante nei momenti più delicati della partita. La giocatrice amaranto si conferma il principale punto di riferimento offensivo della squadra, riuscendo a trovare soluzioni preziose quando la Metauria alza il livello della propria difesa e mette sotto pressione la ricezione e l’attacco delle ospiti. Fondamentale anche il contributo del capitano Federica Perri, che guida le compagne con esperienza e leadership, mantenendo alta la concentrazione anche nelle fasi più difficili del confronto. Un ruolo importante viene ricoperto inoltre da Elisa D’Elia, capace di garantire affidabilità e continuità nei passaggi decisivi della gara. Sul fronte opposto, a rendere particolarmente complicata la serata della Puliservice sono soprattutto Natascia Mancuso, protagonista di una prestazione di grande livello, e Katadat, determinata ed efficace in banda. Le due giocatrici rappresentano punti di forza di una Metauria che, nonostante la sconfitta, dimostra di possedere qualità e organizzazione per affrontare con determinazione il nuovo campionato.

Azzarà punta sul gruppo: spazio anche alle giovani Tallariti e Neri

Il successo della Puliservice non si esaurisce nelle prestazioni delle singole protagoniste, ma trova una delle sue principali spiegazioni nel contributo dell’intero collettivo. Nel corso dell’incontro Luciano Azzarà utilizza diverse soluzioni, dando spazio anche alle giocatrici più giovani e mostrando la volontà di costruire una squadra capace di contare su rotazioni ampie. Tra le atlete coinvolte figurano la palleggiatrice Tallariti e Alessia Neri, chiamate a fornire il proprio contributo in una partita particolarmente intensa e impegnativa. La gestione dell’organico rappresenta uno degli aspetti significativi della prima uscita stagionale, perché consente alla formazione amaranto di affrontare le difficoltà della gara facendo affidamento su più elementi. La vittoria nasce così dalla capacità di reagire collettivamente alle iniziative di una Metauria che, soprattutto attraverso la propria organizzazione difensiva, riesce più volte a rimettere in discussione l’esito dell’incontro. Per il nuovo tecnico reggino, il debutto si chiude dunque con un successo che premia la determinazione delle sue giocatrici e offre indicazioni positive sulla tenuta del gruppo.

Sabato 24 ottobre al PalaCalafiore arriva il Melilli: primo grande esame casalingo

Archiviata la combattuta vittoria sul campo della Metauria Gioia Tauro, la Puliservice Reggio Calabria si prepara ad affrontare un altro appuntamento particolarmente impegnativo. Sabato 24 ottobre, alle ore 19, al PalaCalafiore, le ragazze allenate da Luciano Azzarà ospiteranno il Melilli, indicato tra le formazioni più attrezzate del girone. Sarà un confronto importante per valutare il percorso di crescita della matricola amaranto e verificare la capacità della squadra di dare continuità al successo conquistato all’esordio. La società punta anche sul sostegno del pubblico reggino, chiamato ad accompagnare la formazione in una sfida che si preannuncia particolarmente difficile. La prima giornata ha intanto consegnato alla Puliservice una vittoria ottenuta attraverso una vera battaglia sportiva, nella quale entrambe le squadre hanno dimostrato carattere e determinazione. La Metauria esce dal confronto con una prestazione positiva, mentre le amaranto possono festeggiare i primi punti della stagione e guardare al prossimo impegno con maggiore fiducia.