Volley, sconfitta per la Puliservice Reggio Calabria a Palermo: le amaranto cedono in tre set

Pesante battuta d’arresto per la Puliservice Volley Reggio Calabria, che esce sconfitta dal PalaMangano contro la Reale Mutua Volley Palermo con un netto 3-0. Una prestazione sottotono per la formazione amaranto, che compie un evidente passo indietro rispetto alle prime due uscite stagionali e non riesce a contrastare la superiorità delle padrone di casa. Dopo la combattuta vittoria nel derby contro la Metauria e la sconfitta casalinga contro la capolista Melilli, le reggine cercavano continuità nel loro percorso, ma la trasferta siciliana si è trasformata in una serata difficile. Il risultato finale, maturato con i parziali di 25-17, 25-14 e 25-10, fotografa una partita nella quale la Puliservice ha faticato soprattutto dopo i primi scambi, subendo progressivamente il gioco e l’intensità delle avversarie.

Palermo prende il controllo della gara, Puliservice in difficoltà

L’inizio dell’incontro aveva lasciato intravedere segnali incoraggianti per la formazione reggina, capace di partire con il giusto atteggiamento e di tenere testa alle padrone di casa nelle battute iniziali del primo set. Con il passare dei punti, però, la Puliservice ha progressivamente perso intensità, consentendo alla Reale Mutua Volley Palermo di prendere il controllo delle operazioni. Sostenute dal pubblico del PalaMangano, le siciliane hanno aumentato l’efficacia del proprio gioco, alzando il livello del muro difensivo e trovando soluzioni vincenti in attacco. Dopo aver conquistato il primo parziale per 25-17, Palermo ha ulteriormente consolidato il proprio dominio, imponendosi per 25-14 nel secondo set e chiudendo definitivamente la partita con un eloquente 25-10 nel terzo. Tra le protagoniste della serata si sono distinte Lea Vujevic e Adriana Kostadinova, rispettivamente opposto e schiacciatrice della formazione palermitana, che hanno messo in mostra tutto il loro repertorio offensivo, risultando particolarmente difficili da contenere per la difesa amaranto nei momenti decisivi dell’incontro.

Le amaranto cercano il riscatto: arriva il derby contro la Lory Volley Pizzo

Per la Puliservice Volley Reggio Calabria la trasferta di Palermo lascia diversi aspetti sui quali riflettere e lavorare, tanto nella fase offensiva quanto in quella difensiva. La squadra amaranto dovrà analizzare le difficoltà emerse al PalaMangano e ritrovare quella determinazione che aveva caratterizzato la combattuta vittoria nel derby contro la Metauria. Il campionato, intanto, non concede pause e propone subito un altro appuntamento importante: il derby contro la Lory Volley Pizzo. La prossima settimana sarà quindi fondamentale per preparare una sfida che rappresenta l’occasione per reagire alla sconfitta e cercare di invertire la rotta. Alle reggine servirà un cambio di passo immediato, prima di tutto sotto il profilo mentale, per recuperare intensità, fiducia e continuità di rendimento. La priorità sarà tornare al lavoro sugli errori commessi a Palermo e presentarsi al prossimo impegno con un atteggiamento diverso, cercando di trasformare questa battuta d’arresto in un’occasione di crescita.