Volley, la Puliservice Reggio Calabria cade al Palacalafiore: Melilli vince 3-0

Si interrompe contro una delle formazioni più attrezzate del campionato la corsa della Puliservice Volley Reggio Calabria, sconfitta per 3-0 dalla forte Melilli Volley nella prima gara stagionale al Palacalafiore. La formazione siciliana, considerata una delle principali candidate ad arrivare fino in fondo alla competizione, conferma le aspettative della vigilia e conquista una vittoria netta, imponendosi con i parziali di 17-25, 19-25 e 16-25. Una partita complicata per le amaranto di mister Azzarà, che non riescono a dare continuità alla bella prestazione offerta nella precedente trasferta di Gioia Tauro, dove avevano conquistato una vittoria di carattere e determinazione. Contro Melilli, nonostante alcuni tentativi di rimonta e diversi momenti di equilibrio, la Puliservice fatica a incidere con continuità e deve fare i conti con la maggiore esperienza e solidità delle avversarie. La gara segna anche l’esordio di Fabiana Mucciola, nuova arrivata in casa amaranto, rientrata dopo una lunga esperienza pallavolistica negli Stati Uniti.

Melilli parte forte, la reazione amaranto non basta

Il primo set si apre con una fase combattuta, nella quale le due squadre si confrontano punto a punto, ma prima di raggiungere la doppia cifra sono le ospiti a prendere progressivamente il controllo del gioco. Melilli mette in mostra una prestazione collettiva di grande qualità, caratterizzata da giocate di livello superiore, poche sbavature e una notevole efficacia nelle diverse fasi dell’incontro. Il vantaggio delle siciliane cresce fino all’11-19, lasciando immaginare una rapida conclusione del parziale. La Puliservice, però, trova uno scatto d’orgoglio e prova a rientrare in partita, dimezzando lo svantaggio e tornando a cinque lunghezze dalle avversarie. È Dascola a firmare il punto del 16-20, alimentando le speranze di rimonta delle reggine. Un salvataggio straordinario di Melilli, ancora su un tentativo di Dascola, mette in evidenza la preparazione delle ospiti, ma Dzunik risponde con efficacia sotto rete, portando il punteggio sul 17-20. Tra le siciliane si distingue Riferi, particolarmente incisiva nel corso del set. Nel momento in cui le amaranto sembrano poter riaprire la frazione, Melilli dimostra però tutta la propria concretezza e piazza un nuovo break decisivo, conquistando il primo set con il punteggio di 17-25.

La Puliservice lotta nel secondo set, ma le siciliane allungano

Anche il secondo parziale comincia all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni protagoniste di scambi combattuti e diverse buone giocate individuali. Il punteggio resta in parità fino all’8-8, prima che Melilli trovi un nuovo allungo grazie soprattutto alla determinazione e all’efficacia del proprio gioco sotto rete. In pochi scambi le ospiti si portano sull’8-12, costringendo la Puliservice a inseguire nuovamente. Le amaranto reagiscono affidandosi anche alle iniziative di Giombini e riescono a costruire una rimonta importante, riducendo progressivamente il distacco fino al 15-16. La partita sembra poter tornare in equilibrio, ma la formazione siciliana dimostra ancora una volta grande capacità di gestione dei momenti decisivi. Melilli prova a scappare nuovamente, trovando anche una pregevole giocata sotto rete di Margo Dzunik. Nel corso della frazione mister Azzarà decide di dare spazio anche alle giovanissime Neri, Gatto e Tallariti, insieme alla nuova arrivata Fabiana Mucciola, offrendo ulteriori opportunità di inserimento e crescita all’interno del gruppo. Nonostante l’impegno delle reggine, Melilli mantiene il controllo del finale e conquista anche il secondo set, chiudendo sul 19-25 e portandosi avanti per due parziali a zero.

Melilli chiude i conti, adesso la trasferta di Palermo

Nel terzo set la formazione siciliana riparte con grande determinazione, cercando immediatamente di indirizzare la frazione e mettere al sicuro il risultato. La Puliservice non rinuncia a combattere e prova a ricucire il distacco, ma le ospiti continuano a esprimere una pallavolo efficace, sostenuta dall’esperienza delle proprie giocatrici e da un’organizzazione collettiva di notevole livello. Melilli si dimostra particolarmente solida a muro e riesce a gestire con sicurezza le diverse situazioni di gioco, impedendo alle amaranto di costruire una rimonta significativa. Il parziale si conclude sul 16-25, risultato che sancisce il definitivo 3-0 in favore delle siciliane. Per la Puliservice arriva così una battuta d’arresto contro un’avversaria di grande valore, ma anche una partita dalla quale ricavare indicazioni utili per proseguire il percorso di integrazione delle giocatrici e di crescita collettiva. Dopo la convincente vittoria ottenuta a Gioia Tauro, le amaranto dovranno lavorare per trovare maggiore continuità e migliorare l’intesa del gruppo, anche attraverso l’inserimento della nuova arrivata Mucciola e il coinvolgimento delle più giovani. Archiviato l’esordio casalingo al Palacalafiore, l’attenzione si sposta già sul prossimo appuntamento: sabato 31 ottobre, alle ore 16:30, la Puliservice Volley sarà impegnata in trasferta sul campo del Palermo, con l’obiettivo di reagire alla sconfitta e riprendere il proprio cammino in campionato.

Il tabellino

PULISERVICE REGGIO C.: Mucciola (L), Dascola 5, Alvaro n.e., Dzunik 3, Perri 5, D’Elia, Neri, Romeo, Orecchio n.e., Giombini 7, Pioli 6, Tallarita, Gatto (L2). Allenatore: L. Azzarà

MELILLI VOLLEY: Minervini 1, Asero (L), Angilletta n.e., Gaibotti 4, Ceravolo n.e., Schiappa n.e., Riferi 16, Murri 8, Lo Piccolo n.e., Distefano n.e., Ferrarini 11, Moretti (L2) n.e., La Mattina 10. Allenatore: L. Scandurra.