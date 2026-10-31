Volley, la Nazionale under 16 torna a Messina: secondo raduno azzurro in un anno

Messina si conferma un punto di riferimento per la pallavolo giovanile italiana. Per la seconda volta nell’arco di un solo anno, la Nazionale maschile under 16 ha scelto la città dello Stretto per un collegiale di preparazione, consolidando il rapporto tra la Federazione Italiana Pallavolo e il territorio peloritano. Protagonisti del raduno sono stati i giovani talenti delle annate 2011 e 2012, impegnati in sessioni di allenamento ad alta intensità per perfezionare gli schemi di gioco e favorire l’intesa all’interno di un gruppo di recente formazione. La scelta di tornare a Messina valorizza la qualità degli impianti sportivi della cittadella universitaria, messi a disposizione dalla SSD Unim, la vicinanza delle strutture ricettive e la capacità organizzativa del Comitato Territoriale FIPAV. Elementi che contribuiscono a rafforzare il ruolo della città nell’organizzazione delle attività delle selezioni nazionali e nella formazione dei giovani pallavolisti. Il soggiorno azzurro ha rappresentato anche un’importante occasione di aggiornamento per gli allenatori del territorio, grazie a un corso di formazione che ha registrato la partecipazione di oltre 70 tecnici, chiamati a confrontarsi direttamente con lo staff della Nazionale.

Fanizza: “Ritornare a Messina è il frutto di una precisa programmazione”

A spiegare gli obiettivi del collegiale e le ragioni della scelta di Messina è Vincenzo Fanizza, tecnico delle Nazionali giovanili, che sottolinea l’importanza di garantire continuità al lavoro di preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. “Ritornare a Messina per noi non è un fatto casuale, ma il frutto di una precisa programmazione. Con questo gruppo appartenente alla fascia d’età 2011-2012 abbiamo programmato sei stage complessivi, di cui tre prima delle qualificazioni di gennaio in Portogallo. Parliamo di ragazzi giovanissimi che per la prima volta indossano la maglia azzurra e che, pur mostrando già ottimi parametri fisici, hanno un grande bisogno di stare insieme, giocare ed accumulare esperienza sul campo per farsi trovare pronti al primo turno.

Molti di loro li ho conosciuti durante il giro di selezioni dello scorso anno e attraverso il progetto del Club Italia allargato — che da quest’anno si strutturerà come Club Italia di zona — ma c’è ancora tanto lavoro da svolgere insieme sulle singole dinamiche di gioco. Qui a Messina abbiamo trovato l’ambiente ideale: le strutture sportive sono perfette per le esigenze del settore giovanile, la sala pesi è adiacente alla struttura ricettiva che ci ospita e la qualità dell’organizzazione è impeccabile.

Ciò che colpisce di più è il calore e la costante presenza del territorio. Vedere ogni giorno al palazzetto il Presidente Alessandro Zurro, insieme ai selezionatori regionali e territoriali e a tantissimi allenatori locali, ci fa stare bene e dimostra quanto entusiasmo e passione ci siano in Sicilia. Inserire in questo contesto anche un corso di aggiornamento con oltre 70 allenatori partecipanti è la conferma di un movimento vivo e affamato di crescita.”

Zurro: “Messina pronta a recitare un ruolo di primissimo piano”

Il ritorno della selezione azzurra rappresenta un motivo di soddisfazione anche per il Comitato Territoriale FIPAV di Messina, che vede riconosciuto il lavoro svolto insieme alle società sportive e alle realtà locali coinvolte nell’organizzazione. Il presidente Alessandro Zurro evidenzia soprattutto il valore della collaborazione tra le diverse componenti del territorio e la partecipazione degli allenatori alle iniziative formative, elementi che testimoniano la volontà di continuare a investire nella crescita del movimento pallavolistico. “Ospitare ancora una volta la Nazionale giovanile e un tecnico del calibro di Vincenzo Fanizza è un motivo di immensa gratitudine e orgoglio per tutta la nostra comunità sportiva. Vedere la nostra città scelta per la seconda volta in un anno conferma che il lavoro di squadra tra Comitato, società e strutture ricettive locali sta portando frutti straordinari.La risposta del nostro movimento, testimoniata anche dalla grandissima partecipazione dei tecnici locali ai momenti di formazione, dimostra quanto Messina sia pronta a recitare un ruolo di primissimo piano nel panorama della pallavolo nazionale. Continueremo a lavorare con questo entusiasmo per far sì che la nostra terra si confermi una casa accogliente per i colori azzurri.”

Il collegiale si conclude dunque con un bilancio positivo, sia sotto il profilo della preparazione tecnica dei giovani azzurri sia per le opportunità di confronto offerte agli allenatori locali. La presenza della Nazionale under 16 per la seconda volta nell’arco dell’anno conferma la capacità organizzativa del territorio messinese e l’importanza della collaborazione tra Federazione, Comitato Territoriale, società sportive e strutture ricettive. Un’esperienza che rafforza la posizione della città dello Stretto nella pallavolo giovanile nazionale, valorizzandone gli impianti e le competenze organizzative e contribuendo alla promozione di un movimento sportivo che continua a investire sulla formazione e sulla crescita dei giovani atleti.