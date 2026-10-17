Volley, Domotek pronta all’esordio. Polimeni: “Pineto insidiosa, ma il nostro popolo ci trascinerà”

La grande emozione della presentazione al Teatro Cilea lascia spazio alla concentrazione per il primo impegno ufficiale della stagione. La Domotek Volley si prepara all’esordio in campionato contro Pineto, una sfida impegnativa che arriva al termine di una preparazione caratterizzata da alcune difficoltà nella gestione del gruppo. A fare il punto della situazione è l’allenatore Antonio Polimeni, che guarda al debutto con fiducia, pur riconoscendo che diversi giocatori non hanno ancora raggiunto la condizione migliore. Il tecnico reggino è tornato anche sulla serata vissuta al Teatro Cilea di Reggio Calabria, dove la società si è presentata davanti a una platea gremita. Un appuntamento particolarmente sentito dall’ambiente amaranto, che ha confermato il forte legame tra la squadra e la città. “Assolutamente sì, è stata una grande emozione – esordisce Polimeni –. Il Teatro Cilea è un luogo quasi sacro per la nostra città, un posto dove tutti noi siamo entrati per vivere momenti indimenticabili. Poterlo vivere in prima persona con la nostra società è qualcosa che ci appaga veramente tanto. Vederlo pieno in quel modo è stato fantastico”.

Archiviato l’entusiasmo della presentazione, l’attenzione è però rivolta alle condizioni della squadra e al lavoro necessario per affrontare il primo ostacolo stagionale. Polimeni non nasconde le difficoltà incontrate durante la preparazione, soprattutto a causa dell’arrivo tardivo di alcuni elementi della rosa, ma individua nello spirito di sacrificio e nella determinazione del gruppo le risorse per compensare le attuali difficoltà. “Arriviamo coscienti della nostra cosizione, seppur non abbiamo ancora al meglio diversi effettivi che, per vari motivi, si sono aggregati al gruppo tardi. Sappiamo però di avere tanta voglia e voglia di sacrificarsi in ciascun elemento di questa squadra. Questo andrà a tappare le situazioni che hanno motivo di esserci, vista la difficoltà in fase preparatoria in termini numerici”. La Domotek si presenta dunque al debutto consapevole di dover ancora perfezionare alcuni aspetti, ma con la volontà di affrontare immediatamente un avversario di livello.

Pineto, le insidie dell’esordio e la voglia di riscatto dopo la Supercoppa

Il primo avversario della formazione reggina sarà Pineto, squadra che Polimeni considera particolarmente temibile sia per il valore dei singoli giocatori sia per la capacità di sfruttare il fattore campo. Il tecnico sottolinea soprattutto l’esperienza maturata dagli avversari nella scorsa stagione, conclusa con la conquista della Coppa Italia e il raggiungimento di una finale. Risultati che, secondo l’allenatore della Domotek, hanno contribuito a costruire una mentalità vincente destinata a rappresentare un elemento importante anche nel nuovo campionato. “Pineto è una squadra che ha nel fattore campo il proprio punto di forza, al di là delle qualità degli effettivi che sono “tanta roba”. Vengono da una stagione fantastica, dove hanno vinto la Coppa Italia e sono arrivati in finale. Hanno sicuramente acquisito una mentalità vincente che, per lunghi tratti di questo campionato, porterà loro giovamento”.

A rendere ancora più delicato il confronto sarà la recente sconfitta subita da Pineto nella finale di Supercoppa contro Brescia. Un risultato che, nell’analisi di Polimeni, potrebbe alimentare la determinazione degli avversari, desiderosi di reagire immediatamente. L’allenatore richiama in particolare il ruolo di alcuni giocatori già presenti nella passata stagione, chiamati a guidare il gruppo in questo momento. “Avranno voglia di rivalsa. Giocatori come Catone e Van Den Dries che sono lì dall’anno scorso, avranno il compito di trascinare i compagni a rialzarsi. È una sconfitta importante, non perché sia l’inizio del campionato, ma perché riguarda la finale di un trofeo prestigioso”. Per la Domotek si prospetta quindi una partita combattuta, contro una formazione che potrà contare sull’entusiasmo del proprio pubblico e sulla volontà di lasciarsi alle spalle la delusione della Supercoppa.

Il sostegno dei tifosi reggini anche in trasferta

Accanto agli aspetti tecnici, Polimeni attribuisce grande importanza al sostegno dei tifosi della Domotek Volley, pronti a seguire la squadra anche lontano da Reggio Calabria. Un legame che si è consolidato nella passata stagione, quando la formazione reggina ha potuto contare sulla presenza di numerosi sostenitori anche nelle gare esterne. In occasione dell’esordio contro Pineto, il calore del pubblico arriverà sia dalla Calabria sia dalle comunità reggine presenti nel Nord Italia. Una partecipazione che rappresenta per l’allenatore un motivo di orgoglio e una spinta ulteriore per affrontare gli impegni del campionato con la massima determinazione. “È una cosa bellissima e motivo di orgoglio. Non dico che ormai sia un’abitudine, ma Reggio Calabria e chi ne fa parte anche fuori ci ha abituato a cose fantastiche. Difficilmente l’anno scorso siamo stati senza tifo o senza un grosso numero di sostenitori al seguito. Ci sarà gente che farà tirare d’appoggio per seguirci: è un ulteriore motivo, forse il più importante, per continuare a fare bene”.

Dalla partecipazione del pubblico al Teatro Cilea alla presenza dei sostenitori in trasferta, la Domotek si avvicina così al nuovo campionato accompagnata dall’entusiasmo dell’ambiente reggino. Per Polimeni e i suoi giocatori, la sfida contro Pineto rappresenterà il primo banco di prova di una stagione da affrontare facendo leva sulla disponibilità al sacrificio, sulla crescita del gruppo e sul sostegno dei tifosi.