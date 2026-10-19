Volley, buona la prima per la Tonno Callipo: vittoria a Cisterna con un super Lamanec

Comincia con una vittoria sofferta ed entusiasmante il campionato di Serie A3 della Tonno Callipo Vibo Valentia, che espugna il campo di Cisterna dell’Agro Pontino al termine di una maratona durata quasi tre ore. I giallorossi allenati da Nunzio Lanci si impongono per 3-2, con i parziali di 27-25, 21-25, 23-25, 25-23 e 20-18, conquistando un successo costruito soprattutto sulla capacità di reagire nei momenti più difficili dell’incontro. Dopo aver vinto il primo set ed essere finiti sotto per 2-1, i vibonesi hanno trovato la forza di recuperare nel quarto parziale, quando la partita sembrava ormai indirizzata a favore dei padroni di casa, per poi aggiudicarsi un tie-break combattutissimo. Protagonista assoluto l’opposto Lamanec, autore di 30 punti, ma a fare la differenza è stata anche la determinazione di un gruppo giovane, capace di rimanere in partita nonostante le difficoltà e i numerosi errori al servizio. Un esordio che offre indicazioni positive sul carattere della squadra, pur evidenziando alcuni aspetti sui quali sarà necessario lavorare nelle prossime settimane.

Lamanec protagonista con 30 punti, quattro giallorossi in doppia cifra

Il successo della Tonno Callipo porta soprattutto la firma di Lamanec, che non ha fatto rimpiangere Boiko e ha confermato le proprie qualità offensive chiudendo l’incontro da miglior realizzatore. L’opposto mancino ha messo a segno 30 punti, con il 44% in attacco, quattro ace e un muro, vincendo il confronto a distanza con Rocca, miglior marcatore dei padroni di casa con 28 punti. Una prestazione di grande rilievo, soprattutto considerando la durata e l’intensità della partita, nella quale ogni pallone ha assunto un peso crescente. Alle sue spalle si è confermato il vicecapitano Paglialunga, autore di 18 punti e quattro ace, particolarmente efficace nei passaggi più delicati dell’incontro. Positivo anche il contributo di Starace, che ha chiuso con 12 punti, mentre Borgesi ne ha realizzati 11, compresi quattro muri. Quattro giocatori in doppia cifra rappresentano un segnale incoraggiante per la formazione calabrese, che ha mostrato diverse soluzioni offensive e una buona capacità di reagire alle difficoltà. Resta tuttavia un dato sul quale lo staff tecnico dovrà intervenire: le 24 battute sbagliate, un numero elevato che ha contribuito a complicare alcune fasi della gara.

Primo set alla Tonno Callipo, poi Cisterna ribalta la partita

L’avvio dell’incontro è favorevole alla Tonno Callipo, che dopo un primo equilibrio sul 7-7 riesce a prendere progressivamente il controllo del parziale. I giallorossi conducono prima per 19-15 e successivamente per 23-18, mostrando buone soluzioni offensive e una discreta organizzazione di gioco. Quando il set sembra ormai nelle mani della formazione di Lanci, però, arriva la reazione dei padroni di casa, capaci di annullare tre set point e ristabilire la parità sul 24-24. Nel momento decisivo sono Maccarone e Starace a trovare i punti necessari per chiudere il parziale sul 27-25 e portare avanti Vibo Valentia. Il secondo set presenta invece maggiori difficoltà per la squadra calabrese, che fatica a mantenere la stessa continuità e subisce il gioco di Cisterna, capace di imporsi per 25-21. La situazione si ripete anche nel terzo parziale, sebbene con una prestazione migliore da parte dei vibonesi, che restano maggiormente in partita ma non riescono a sfruttare le opportunità nel finale. I laziali si aggiudicano anche questo set per 25-23, completando il sorpasso e portandosi avanti per 2-1 nel computo complessivo dell’incontro.

La rimonta nel quarto set e il tie-break vinto 20-18

Il momento decisivo della partita arriva nel quarto set, quando la Tonno Callipo sembra ormai vicina alla sconfitta. Cisterna riesce infatti a costruire un vantaggio significativo, conducendo prima per 12-8 e successivamente per 17-11. I giallorossi, tuttavia, non si arrendono e continuano a cercare soluzioni per rientrare nel parziale. Sotto 22-18, la formazione di Lanci trova un break di quattro punti consecutivi che ristabilisce la parità sul 22-22, completato da un muro determinante del capitano Maccarone su Rocca. Dopo il nuovo equilibrio sul 23-23, un errore al servizio dei padroni di casa e un punto di Lamanec consentono alla squadra vibonese di conquistare il set per 25-23 e trascinare l’incontro al quinto. Anche il tie-break regala emozioni e continui ribaltamenti, con la Tonno Callipo avanti 8-6 al cambio di campo. Nel finale i calabresi si portano sul 14-12, ma Cisterna riesce a recuperare e a prolungare la sfida. Si arriva così alla parità prima sul 16-16 e poi sul 18-18, prima che i giallorossi trovino i due punti decisivi per il 20-18 conclusivo. Un successo ottenuto al termine di un confronto particolarmente combattuto, con un quinto set durato quasi mezz’ora, in linea con l’intensità degli altri parziali.

Coach Lanci: “Siamo stati bravi a rimanere sempre attaccati alla partita”

Al termine dell’incontro, l’allenatore della Tonno Callipo Nunzio Lanci ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando soprattutto la capacità di non arrendersi nei momenti di maggiore difficoltà. “Siamo stati bravi a rimanere sempre attaccati alla partita”, sottolinea il tecnico, “anche nei momenti in cui loro sembrava avessero preso il sopravvento. Il primo set con qualche errore nostro in più al servizio, che ha permesso loro di rimanere in gara nonostante stessimo giocando una discreta pallavolo. Poi nella parte finale del set siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte nel punto a punto. Secondo e terzo set invece, loro hanno giocato una buona pallavolo ed hanno fatto prevalere quelle che sono le loro capacità, soprattutto nell’organizzazione muro-difesa, non permettendoci di fare cambio-palla con continuità. E quindi sono riusciti a sfruttare tutto ciò nonostante noi, nel terzo set, abbiamo avuto qualche occasione per poter rientrare nel miglior modo possibile in partita, soprattutto nella parte finale ma non siamo stati in grado di sfruttarla. Al contrario ci siamo riusciti nel quarto set quando abbiamo recuperato sotto 22-20. E questo ci fa capire che non dobbiamo mollare mai, ma rimanere sempre attaccati alla partita perché abbiamo le capacità e le caratteristiche per giocare alla pari con tutti e riuscire a fare una buona pallavolo”. Un’analisi che mette in evidenza tanto le difficoltà incontrate nella fase centrale dell’incontro quanto la capacità dei giocatori di ritrovare efficacia nei momenti decisivi.

Lanci elogia la lucidità della squadra e la prestazione di Lamanec

Il tecnico giallorosso si è soffermato anche sulla gestione del tie-break e sugli aspetti da migliorare in vista dei prossimi impegni, sottolineando quanto sia importante trovare maggiore continuità in una categoria impegnativa come la Serie A3. “Poi nell’ultimo gioco si sa che il tie-break è un po’ un terno al lotto. Lì siamo stati bravi a fare il nostro cambio-palla con discreta continuità tranne la parte finale, quando conducevamo 14-12, ma ci sta. Poi i ragazzi sono stati bravissimi a mantenere la lucidità giusta nonostante qualche errore in più, e ciò ha fatto sì che riuscissimo a portare la gara dalla nostra parte. La A3”, spiega il tecnico della Tonno Callipo, “è questa, soprattutto per una squadra giovane come la nostra, con tanti ragazzi all’esordio: dobbiamo lavorare bene durante la settimana in palestra per provare a limitare quegli errori e trovare continuità soprattutto in battuta. Una nota particolare per il nostro opposto Lamanec che ha concluso la gara con 30 punti: è sicuramente un giocatore importante per noi, e ritengo alla fine anche per la categoria. Ieri ha iniziato a far vedere quelle che sono le sue capacità, soprattutto per le caratteristiche tecniche e per la capacità di stare in campo con attenzione, concentrazione e gestire al meglio quelli che sono i palloni che gli vengono affidati”.

La vittoria sul campo di Cisterna consegna quindi alla Tonno Callipo Vibo Valentia un avvio di campionato positivo, ottenuto attraverso una prova di carattere e una prestazione offensiva nella quale sono emerse diverse individualità. La capacità di recuperare situazioni di svantaggio e di mantenere la concentrazione nei momenti più delicati rappresenta uno degli aspetti maggiormente incoraggianti della prima uscita stagionale. Allo stesso tempo, le difficoltà incontrate nel secondo e nel terzo set, insieme al numero elevato di errori in battuta, indicano gli aspetti sui quali la squadra dovrà lavorare per acquisire maggiore continuità. Per il gruppo allenato da Lanci, caratterizzato dalla presenza di numerosi giovani al debutto nella categoria, il successo al tie-break costituisce un primo risultato importante dal quale proseguire il percorso di crescita.

Il tabellino

PLUS VOLLEYBALL AGRO PONTINO – TONNO CALLIPO 2-3 (25-27, 25-21, 25-23, 23-25, 18-20)

AGRO PONTINO: Catinelli, Rocca 28, Orto 15, Gitto 12, Serangeli, Carrera 2, Schettino, Carotti 6, Guerriero 3, Rondoni (L, 40%pos, 13% prf), De Vito, Caccioppola (L), Keckemeti 11. All. Totire

TONNO CALLIPO: Mussari 1, Lamanec 30, Maccarone 7, Borgesi 11, Starace 12, Paglialunga 18, Hristov 1, Pisoni (L, 56% pos, 24% prf), Riga. Ne: Ajazi, Buttarini (L), Smeraldo, Commisso, Halim. All. Lanci

Arbitri: Eleonora Candeloro e Raffaella Ayroldi.

Note: durata set 34’, 36’ 33’, 39’, 29’; tot 2 ore e 51’Agro bv 3, bs 11, muri 13, errori 36; Vibo: bv 10, bs 24, muri 10, errori 39. Attacco 41%-39%; Ricezione 48%-50%.