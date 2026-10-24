Volley, Akademia Messina in difficoltà: un solo punto in quattro partite, ma i numeri fanno ben sperare

Un solo punto in classifica, tre set conquistati e quattro partite disputate. È un avvio di campionato decisamente complicato quello della Cosedil F3 Motors Akademia Messina, chiamata a cambiare passo dopo un primo scorcio di stagione che non ha rispettato le aspettative. La formazione allenata da Leo Barbieri ha affrontato Roma, Club Italia, Costa Volpino e Trento, raccogliendo risultati inferiori alle proprie ambizioni, ma mostrando anche qualità tecniche sulle quali costruire una possibile inversione di tendenza. Il bilancio delle prime quattro giornate evidenzia soprattutto una difficoltà: trasformare le buone prestazioni nei singoli fondamentali in un rendimento complessivo costante. Le statistiche raccontano infatti di una squadra capace di esprimere un attacco efficace contro Club Italia e di raggiungere percentuali elevate in ricezione nelle successive trasferte, senza però riuscire a combinare le due qualità nello stesso incontro. È proprio su questo aspetto che si concentra il lavoro dello staff tecnico, con l’obiettivo di trovare maggiore equilibrio e dare continuità alle prestazioni delle SuperGirls.

Akademia Messina, contro Club Italia la migliore prestazione offensiva

Tra le quattro partite disputate, quella casalinga contro Club Italia rappresenta il riferimento più significativo per valutare il potenziale offensivo della formazione messinese. La sfida, conclusa soltanto al tie-break, ha visto Akademia realizzare 70 attacchi vincenti, raggiungendo il 46% di positività e il 32% di efficienza. Si tratta dei migliori dati offensivi registrati dalla squadra in questo avvio di stagione, numeri che confermano la capacità delle atlete di trovare soluzioni efficaci e sostenere il confronto anche sulla lunga distanza. Un rendimento ancora più significativo se rapportato alla qualità della ricezione, che nella stessa partita si è fermata al 34% di positività. Nonostante un primo tocco non sempre preciso, la squadra è riuscita a costruire occasioni offensive e a concretizzarle con buona efficacia, mantenendo aperto il confronto per cinque set. Sempre contro Club Italia è arrivato anche il miglior dato relativo al cambio palla, pari al 58%, un altro indicatore delle potenzialità della formazione di Barbieri quando riesce a sviluppare con efficacia la propria fase offensiva.

Ricezione in crescita contro Costa Volpino e Trento, ma l’attacco perde efficacia

Se contro Club Italia erano emerse soprattutto le qualità offensive, le successive trasferte contro Costa Volpino e Trento hanno offerto indicazioni positive nella gestione della battuta avversaria. A Costa Volpino, Akademia ha fatto registrare il 65% di ricezione positiva e il 45% di ricezione perfetta, mentre nella gara di Trento la percentuale di positività è salita ulteriormente al 67%, con il 44% di palloni perfetti. Sono i valori più elevati ottenuti dalla formazione messinese nelle prime quattro giornate, a dimostrazione della capacità del gruppo di garantire qualità nella fase iniziale della costruzione del gioco. A questi progressi, tuttavia, non è corrisposta un’analoga efficacia nella finalizzazione. L’efficienza offensiva si è infatti attestata al 13% nella partita contro Costa Volpino e al 17% in quella contro Trento, rimanendo sensibilmente distante dal 32% raggiunto contro Club Italia. Il confronto tra le statistiche evidenzia il principale problema da risolvere: Akademia ha già dimostrato di possedere buone qualità sia in attacco sia in ricezione, ma non è ancora riuscita a esprimerle contemporaneamente con la continuità necessaria per ottenere risultati migliori.

Le reazioni contro Costa Volpino e Trento: segnali positivi nonostante le sconfitte

Le difficoltà delle prime giornate emergono anche dall’andamento dei singoli set, ma proprio l’evoluzione delle partite ha mostrato alcuni segnali incoraggianti sul piano della reazione e della tenuta del gruppo. Nella trasferta di Costa Volpino, dopo un primo parziale particolarmente complicato, le SuperGirls sono riuscite a ritrovare progressivamente maggiore equilibrio, fino a contendere alle padrone di casa il terzo set, terminato soltanto sul punteggio di 30-28. Una risposta che, pur senza modificare l’esito dell’incontro, ha evidenziato la volontà della squadra di restare in partita anche dopo un avvio difficile. Un andamento simile si è registrato a Trento, dove Akademia ha ceduto il primo parziale per 25-18, riuscendo però a ridurre il distacco nei due set successivi, conclusi rispettivamente 25-22 e 25-23. Anche in questo caso il risultato finale non ha premiato la formazione messinese, ma il progressivo equilibrio raggiunto nel corso della gara ha offerto indicazioni sulle capacità di adattamento del gruppo. L’obiettivo sarà adesso trasformare queste reazioni in una maggiore solidità complessiva, evitando che i momenti di difficoltà compromettano il rendimento dell’intera partita.

Henderson trascina l’attacco, Bellia e Pegoraro protagoniste al servizio

Accanto ai dati collettivi, i tabellini delle prime quattro giornate consentono di individuare anche le giocatrici che hanno offerto i contributi più significativi nei diversi fondamentali. La miglior realizzatrice della Cosedil F3 Motors Akademia Messina è Payton Henderson, autrice di 60 punti complessivi, distribuiti tra 54 attacchi vincenti, quattro muri e due punti diretti al servizio. Un rendimento che la rende il principale riferimento offensivo della formazione di Barbieri in questo avvio di campionato. Nella produzione di punti si distinguono anche Saana Lindgren e Sara Bellia, ulteriori soluzioni a disposizione del sistema d’attacco messinese. Per quanto riguarda il fondamentale del muro, emerge il contributo di Veronica Quero, mentre al servizio sono Sara Bellia e Martina Pegoraro a condividere il miglior dato della squadra, con quattro ace realizzati ciascuna nelle prime quattro giornate. Si tratta di apporti differenti, che testimoniano la presenza di diverse risorse tecniche all’interno dell’organico e la possibilità di sviluppare più soluzioni di gioco, valorizzando le caratteristiche delle singole atlete in funzione degli equilibri collettivi.

La sfida di Barbieri: trasformare le potenzialità in risultati e risalire la classifica

Il primo bilancio stagionale della Cosedil F3 Motors Akademia Messina restituisce dunque una situazione nella quale le difficoltà di classifica convivono con indicazioni tecniche incoraggianti. Un punto dopo quattro partite rappresenta un rendimento che non può soddisfare le aspettative della squadra, ma le statistiche mostrano anche margini sui quali lavorare per migliorare l’efficacia complessiva del gioco. La produzione offensiva espressa contro Club Italia, le percentuali di ricezione raggiunte nelle trasferte di Costa Volpino e Trento e la capacità di reagire nei momenti complicati costituiscono elementi da cui ripartire. Il compito dello staff tecnico e delle atlete sarà quello di consolidare gli equilibri, valorizzare le diverse opzioni offensive e rendere più efficace e costante il cambio palla, superando le discontinuità che hanno caratterizzato le prime uscite. La crescita passerà dal lavoro quotidiano in palestra e dalla capacità di mettere insieme, all’interno della stessa partita, le qualità già evidenziate nei singoli fondamentali. Per le SuperGirls, il prossimo passo sarà tradurre queste potenzialità in prestazioni più complete e, soprattutto, in risultati capaci di dare una svolta a un avvio di campionato fin qui avaro di soddisfazioni.