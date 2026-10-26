Vis Reggio Calabria travolgente, la capolista batte la Sideco Lamezia 105-43

La Vis Reggio Calabria conferma il proprio primato nel campionato di Divisione Regionale 1 (DR1) con una netta vittoria ai danni della Sideco Basketball Lamezia. Nella sfida disputata nella serata di domenica 25 ottobre a Reggio Calabria, valida per la quarta giornata del torneo, la formazione reggina si è imposta con il punteggio di 105-43, dominando l’incontro sin dalle prime battute e lasciando pochissimo spazio agli avversari. Una partita particolarmente complicata per i lametini, tornati sul parquet dopo uno stop forzato di due settimane che aveva determinato il rinvio di due gare. Quella contro la capolista rappresentava infatti soltanto la seconda partita effettivamente disputata dalla Sideco in questa stagione. Nonostante il lavoro di preparazione svolto durante la pausa, la squadra allenata da coach Piccione non è riuscita a trovare la necessaria concentrazione per affrontare un’avversaria giovane, preparata e capace di mantenere ritmi elevati per tutta la durata dell’incontro. Il risultato finale racconta una gara nella quale la Vis ha saputo imporre fin dall’inizio il proprio gioco, conquistando un successo netto e consolidando la propria posizione al vertice.

Vis Reggio Calabria dominante, la Sideco Lamezia non riesce a reagire

L’andamento della partita è stato favorevole alla formazione reggina fin dal primo quarto, chiuso sul 28-10. La Vis ha ulteriormente ampliato il proprio vantaggio nella seconda frazione, conclusa con un parziale di 23-7, arrivando all’intervallo lungo sul 51-17. Anche nella ripresa la situazione non è cambiata, con i padroni di casa capaci di aggiudicarsi il terzo periodo per 27-10 e l’ultimo quarto per 27-16, fino al definitivo 105-43. Per la Sideco Basketball Lamezia si è trattato di una sconfitta pesante, maturata contro una formazione che ha dimostrato sul campo le qualità che l’hanno portata in testa alla classifica. Tra le difficoltà incontrate dai lametini, oltre alla forza dell’avversaria, è emersa soprattutto l’incapacità di entrare in partita con la giusta attenzione, nonostante il lavoro svolto in allenamento. La squadra non è riuscita a reagire allo svantaggio accumulato nei primi minuti, subendo l’iniziativa della Vis per tutto l’arco della sfida. Una prestazione sulla quale lo staff tecnico sarà chiamato a lavorare in vista dei prossimi impegni, a cominciare dai recuperi delle due gare rinviate.

Coach Piccione dopo la sconfitta: “Ci hanno dato una lezione da cui impareremo”

Al termine della gara, coach Piccione ha analizzato con lucidità la prestazione della propria squadra, riconoscendo le difficoltà incontrate e assumendosi la responsabilità del risultato. L’allenatore della Sideco ha sottolineato soprattutto la mancanza di concentrazione dei suoi giocatori, evidenziando al tempo stesso i meriti della formazione reggina e la necessità di trasformare la sconfitta in un’occasione di crescita. “Ci portiamo a casa questa sconfitta e non possiamo fare altro che riflettere su ciò che non abbiamo fatto”, ha detto coach Piccione. “Non siamo entrati in campo. Ci siamo allenati per questa partita, ma non eravamo concentrati. Abbiamo subito dal primo quarto senza riuscire a riagganciarci. Avevamo davanti una squadra giovane, che corre e preparata. Formata da ragazzi che si allenano giustamente ogni giorno e che ci hanno dato una lezione da cui impareremo. Impareremo a non ripetere gli stessi errori, a non entrare in campo senza concentrazione. Ci prendiamo la responsabilità di quello che è successo e andiamo avanti”. Parole che fotografano il momento della formazione lametina, consapevole della necessità di correggere gli errori commessi ma determinata a proseguire un percorso sportivo ancora nelle sue fasi iniziali.

Sideco Lamezia, mercoledì 28 ottobre il recupero contro la Redel Viola

La sconfitta contro la Vis Reggio Calabria non interrompe il cammino della Sideco Basketball Lamezia, chiamata adesso a concentrarsi sui prossimi appuntamenti di campionato. Il percorso della formazione lametina è infatti appena cominciato e lo stop forzato delle ultime due settimane ha reso necessario il recupero delle partite precedentemente rinviate. Il primo dei due impegni è già in programma per mercoledì 28 ottobre alle ore 17:30, quando la Sideco affronterà la Viola presso il Centro Sportivo di Reggio Calabria. Sarà un’altra occasione per tornare sul parquet e provare a mettere in pratica le indicazioni emerse dalla sfida contro la capolista, soprattutto sotto il profilo della concentrazione e dell’approccio alla gara. Per la squadra di coach Piccione l’obiettivo immediato sarà quello di lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta, correggere gli errori evidenziati a Reggio Calabria e proseguire il proprio percorso nel campionato di DR1, affrontando con maggiore attenzione e determinazione i prossimi impegni.

Il tabellino di Vis Reggio Calabria-Sideco Basketball Lamezia

Vis Reggio Calabria-Sideco Basketball Lamezia 105-43

Parziali: 28-10, 23-7, 27-10, 27-16.

Sideco Basketball Lamezia: Cerra 2, Augello 6, Chiarella 10, Molinaro 6, Bova S. 2, Diano 9, Bova L. 2, Verso, Bubba 2, Carchedi, Miscimarra 2, Bosone 2. Allenatore: Piccione. Assistente: Scozzese.

Vis Reggio Calabria: Mgeladze 15, Koridze 12, Mandarà 6, Gabisiani 15, Pensabene 3, Giunta 7, Erdem 12, Bordó 5, Gelovani 6, Janjusevic 14, Fazzari 6, Babovic 4. Allenatore: Bianchi. Assistente: Russo.