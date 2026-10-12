Virtus Messina, il nuovo DS Tirrito annuncia rinforzi: “siamo già operativi sul mercato”

La Virtus Messina è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista dei prossimi impegni nel Girone D del campionato di Prima Categoria. Ad annunciarlo è il nuovo direttore sportivo Maurizio Tirrito, che nelle sue prime dichiarazioni dopo l’arrivo in società illustra le ragioni della scelta, le ambizioni del progetto e le priorità del lavoro da svolgere. Il dirigente conferma che sono già state avviate le attività sul mercato per individuare i profili più adatti a migliorare la rosa, con particolare attenzione non soltanto alle qualità tecniche, ma anche alle caratteristiche umane e caratteriali dei calciatori.

Alla base della nuova esperienza c’è la convinzione di poter contribuire alla crescita di un gruppo che, secondo Tirrito, dispone già di una buona struttura e di un ambiente motivato. Un ruolo importante sarà svolto anche dal rapporto con l’allenatore Nico Scandurra, con il quale il nuovo direttore sportivo dichiara di aver trovato immediatamente una piena condivisione degli obiettivi e delle necessità della squadra.

La scelta di Tirrito: “Un progetto serio e programmi ambiziosi”

Il nuovo direttore sportivo racconta di aver accettato senza esitazioni la proposta della Virtus Messina, convinto dalle prospettive della società e dall’entusiasmo incontrato all’interno dell’ambiente. Una scelta che, nelle sue parole, rappresenta tanto un motivo di soddisfazione personale quanto un impegno nei confronti della squadra e dei tifosi. “Accettare l’incarico di Direttore Sportivo della Virtus Messina è stata una scelta immediata, dettata dal progetto serio, dai programmi ambiziosi e dal forte entusiasmo che ho respirato all’interno della società. Essere qui è per me un grande orgoglio, ma soprattutto una responsabilità che assumo con una carica pazzesca e con l’unico obiettivo di dare il massimo per questi colori”.

Tirrito sottolinea così la volontà di mettere il proprio lavoro al servizio della società, condividendone le aspettative e gli obiettivi. Il suo arrivo si inserisce in un percorso che punta a rafforzare la competitività della formazione messinese, attraverso una programmazione attenta alle esigenze dell’organico e alle difficoltà del campionato. L’entusiasmo manifestato dal dirigente si accompagna alla consapevolezza che i risultati dovranno essere costruiti attraverso il lavoro quotidiano e la collaborazione tra le diverse componenti della società.

La sintonia con Nico Scandurra e le difficoltà del Girone D di Prima Categoria

Uno dei primi aspetti evidenziati da Maurizio Tirrito riguarda il rapporto instaurato con l’allenatore Nico Scandurra, considerato fondamentale per individuare le esigenze della squadra e definire le strategie da seguire. Il nuovo direttore sportivo ha trovato un gruppo che giudica motivato e un ambiente nel quale è forte la volontà di raggiungere risultati importanti. “Al mio arrivo ho trovato un gruppo sano e un ambiente che ha una grande fame di fare bene. Con il mister Nico Scandurra c’è stata fin da subito una totale sintonia e unità d’intenti: sappiamo perfettamente cosa serve a questa squadra per affrontare un girone tosto e battagliero come il Girone D di Prima Categoria. Servono cultura del lavoro, spirito di sacrificio e un profondo rispetto per la maglia; su ogni campo dovremo essere pronti a dare il cento per cento senza regalare nulla a nessuno”.

Il dirigente richiama dunque l’importanza dell’impegno, della disciplina e della determinazione, elementi che considera indispensabili per affrontare un raggruppamento competitivo. La condivisione delle valutazioni tecniche con Scandurra rappresenta il punto di partenza per costruire un percorso comune, nel quale le scelte sul mercato e la gestione della rosa dovranno rispondere alle necessità individuate dallo staff.

Virtus Messina già sul mercato: rinforzi mirati per migliorare la rosa

La novità più importante annunciata dal nuovo direttore sportivo riguarda le operazioni di mercato, sulle quali la società ha già iniziato a lavorare. La Virtus Messina è alla ricerca di nuovi calciatori per rafforzare i reparti che necessitano di interventi, ma l’intenzione è procedere attraverso scelte mirate, evitando acquisti che non rispondano a precise esigenze tecniche e caratteriali. Tirrito chiarisce che il lavoro è cominciato immediatamente dopo la firma e rivolge un messaggio diretto ai tifosi, confermando l’impegno della società nel miglioramento dell’organico.

“Il mio lavoro è iniziato dal primo secondo dopo la firma. Ci tengo a rassicurare i nostri tifosi e tutto l’ambiente: siamo già attivamente operativi sul mercato per rinforzare la squadra. Non faremo acquisti tanto per fare numero; stiamo individuando con cura i profili giusti, cercando uomini prima ancora che calciatori, capaci di alzare il tasso tecnico e caratteriale della rosa. Puntelleremo i reparti necessari per raggiungere i nostri obiettivi. C’è tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta. Forza Virtus Messina!” Le parole del dirigente delineano quindi una strategia orientata alla qualità degli innesti e alla ricerca di giocatori capaci di integrarsi nel gruppo, contribuendo tanto sul piano delle prestazioni quanto sotto il profilo dell’atteggiamento.

Con l’arrivo di Maurizio Tirrito alla direzione sportiva, la Virtus Messina punta dunque a consolidare il proprio progetto attraverso una maggiore attenzione alla programmazione tecnica e al rafforzamento della squadra. La collaborazione con Nico Scandurra, la fiducia nel gruppo già a disposizione e la volontà di intervenire sul mercato costituiscono i principali elementi emersi dalle prime dichiarazioni del nuovo dirigente. Non sono stati ancora indicati i nomi dei possibili rinforzi né i reparti sui quali verranno effettuati gli interventi, ma Tirrito ha confermato che la ricerca dei profili ritenuti necessari è già in corso. L’obiettivo dichiarato è mettere la formazione messinese nelle condizioni di affrontare con competitività gli impegni del Girone D di Prima Categoria, puntando su spirito di sacrificio, qualità tecniche e senso di appartenenza. Un percorso che il nuovo direttore sportivo intende portare avanti attraverso scelte attente e condivise con l’allenatore, per dare continuità alle ambizioni della società e rispondere alle aspettative dell’ambiente.