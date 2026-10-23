Violenza sulle donne, parte da Roma il Progetto “Le Penne Rosse” con la presentazione del libro “Uomini con la coda”: diversi professionisti reggini protagonisti

Da Reggio Calabria a Roma per promuovere una cultura del rispetto e contrastare la violenza sulle donne. Diversi professionisti reggini sono coinvolti nel progetto culturale e sociale “Le Penne Rosse”, che prenderà ufficialmente il via sabato 24 ottobre, alle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Campagnano di Roma. L’iniziativa, ideata da Luciana Crucitti e diretta da Marina Baldi, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere attraverso la cultura, l’informazione e il confronto tra competenze professionali differenti. Al centro dell’appuntamento ci sarà la presentazione del volume “Uomini con la coda – 4 storie e 6 saggi su donne nel mirino degli uomini”, un’opera che affronta il tema della violenza maschile intrecciando vicende di cronaca e approfondimenti scientifici, giuridici, spirituali e professionali. Alla manifestazione parteciperà anche la giornalista Federica Sciarelli, autrice della prefazione del libro, che contribuirà a dare visibilità a un’iniziativa pensata per promuovere la prevenzione e la responsabilità collettiva.

“Uomini con la coda”, il libro con la prefazione di Federica Sciarelli

Il volume, curato da Luciana Crucitti e Consolato Minniti, propone un percorso di approfondimento sul fenomeno della violenza contro le donne attraverso quattro storie e sei saggi, mettendo in relazione il racconto di episodi di cronaca con l’analisi delle dinamiche che possono alimentare comportamenti violenti. Le quattro storie sono firmate dagli stessi curatori, mentre i contributi specialistici sono affidati a professionisti provenienti da ambiti differenti: lo psichiatra Giacomo Romeo, le giuriste Anna Traglia e Ilenia Ruizzo, la biologa Marina Baldi, monsignor Pasqualino Catanese e il veterinario Giuseppe Colapietro. Un lavoro multidisciplinare al quale contribuiscono anche professionalità legate a Reggio Calabria, portando esperienze e competenze all’interno di un progetto che supera i confini territoriali. La prefazione è firmata da Federica Sciarelli, che sarà presente alla presentazione di Campagnano di Roma. L’impostazione del libro punta a offrire ai lettori strumenti di conoscenza e riflessione, affrontando il fenomeno della violenza di genere da prospettive differenti e favorendo una comprensione più approfondita delle sue radici e delle possibili strategie di prevenzione.

Il progetto “Le Penne Rosse”: cultura e prevenzione contro la violenza di genere

L’iniziativa ideata da Luciana Crucitti e diretta da Marina Baldi si propone di andare oltre la semplice presentazione editoriale, dando vita a un percorso di sensibilizzazione fondato sulla conoscenza, sul confronto e sulla partecipazione. Il progetto “Le Penne Rosse” nasce infatti dalla volontà di indagare le dinamiche della violenza maschile e richiamare l’attenzione sulla necessità di riconoscere tempestivamente i segnali di rischio, promuovendo una maggiore consapevolezza individuale e collettiva. Attraverso il contributo di esperti in discipline differenti, l’obiettivo è mettere in dialogo la cronaca criminale con la scienza, il diritto e la riflessione spirituale, offrendo una lettura articolata di un fenomeno complesso che coinvolge l’intera società. La partecipazione di diversi professionisti di Reggio Calabria conferisce all’iniziativa anche un significativo legame con il territorio reggino, inserendo le competenze locali in un progetto di sensibilizzazione che trova nella capitale e nella sua area metropolitana un’occasione di confronto pubblico. L’attenzione è rivolta soprattutto alla prevenzione, alla dignità della persona e alla diffusione di una cultura capace di contrastare ogni forma di sopraffazione e discriminazione.

Un corteo fino alla panchina rossa della Biblioteca Comunale

La giornata di sabato 24 ottobre non si concluderà con la presentazione del volume. Al termine dell’incontro nell’Aula Consiliare, i partecipanti si uniranno infatti in un corteo da Piazza del Comune fino alla panchina rossa della Biblioteca Comunale, dove sarà collocata una targa dedicata al progetto “Le Penne Rosse”. Un gesto simbolico attraverso il quale gli organizzatori intendono lasciare una testimonianza permanente dell’impegno contro la violenza sulle donne all’interno di uno spazio pubblico della comunità. La panchina rossa, simbolo della sensibilizzazione contro la violenza di genere, diventerà così il luogo nel quale il progetto troverà un riferimento visibile e duraturo, collegando il momento della riflessione culturale a un’iniziativa di partecipazione collettiva. La scelta di coinvolgere istituzioni, professionisti, autori e cittadini risponde alla volontà di costruire un percorso condiviso, nel quale la prevenzione della violenza non venga considerata una responsabilità individuale, ma un obiettivo che richiede il contributo di tutte le componenti della società.

Con l’avvio del progetto “Le Penne Rosse”, la presentazione di “Uomini con la coda” e il coinvolgimento di professionisti anche di Reggio Calabria, l’appuntamento di Campagnano di Roma si propone dunque come un’occasione per affrontare il tema della violenza sulle donne attraverso strumenti culturali e scientifici differenti. La presenza di Federica Sciarelli, il contributo degli autori e degli esperti e il momento simbolico della posa della targa alla panchina rossa compongono un programma che mette al centro la consapevolezza, la prevenzione e il rispetto della dignità femminile. L’obiettivo condiviso è promuovere una cultura capace di riconoscere e contrastare la violenza, affermando il valore della libertà e della dignità di ogni donna attraverso l’informazione, la responsabilità collettiva e la partecipazione della comunità.