Viola, Myenergy è il nuovo title sponsor. Foti: “orgoglio e responsabilità verso Reggio Calabria”

Una partnership che si rafforza, un progetto che guarda al futuro con rinnovata energia. La Pallacanestro Viola è lieta di annunciare che Myenergy Spa è il Title Sponsor ufficiale dei neroarancio per la stagione sportiva 2026/2027, che vede il club reggino tra le squadre partecipanti al campionato di basket di Serie B Nazionale. Una collaborazione che si consolida e assume un significato ancora più importante in una stagione che segna una nuova tappa nel percorso di crescita della società. La scelta di Myenergy di legare il proprio nome alla Pallacanestro Viola testimonia la condivisione di valori, obiettivi e ambizioni, nel segno di un progetto sportivo che vuole continuare a crescere, valorizzando il territorio e il forte legame con la città di Reggio Calabria.

Energia, passione, appartenenza e spirito di squadra rappresentano i principi che accomunano le due realtà, unite dalla volontà di affrontare insieme le sfide della nuova stagione. Le dichiarazioni di Simone Foti, CEO di MyEnergy S.p.a: “essere Title Sponsor della Pallacanestro Viola rappresenta per Myenergy motivo di grande orgoglio, ma anche una responsabilità che sentiamo profondamente. Significa legare ancora più saldamente il nostro nome a una società dalla storia prestigiosa, simbolo della tradizione sportiva di Reggio Calabria, e rinnovare il nostro impegno nei confronti della squadra, dei tifosi e dell’intera città. Crediamo fortemente in questo progetto e nelle sue prospettive di crescita. Vogliamo continuare a contribuire al suo sviluppo, condividendo ambizioni, valori e quella straordinaria passione che da sempre accompagna i colori neroarancio“.

La società esprime il proprio ringraziamento a Myenergy per la fiducia e il sostegno, nella convinzione che questa partnership possa rappresentare un ulteriore impulso al percorso intrapreso insieme.

Una nuova stagione. Una nuova sfida. La stessa passione condivisa.