Viola, Manu Fernandez ha trovato squadra: l’ex capitano è pronto al ritorno in campo con un’altra maglia

Manu Fernandez è pronto a tornare sul parquet, lo farà con la maglia della Taurus Jesi. Un’estate lunghissima la sua, passata fra la gioia della promozione e l’attesa di conoscere il proprio destino. Dopo due anni in maglia neroarancio però, è arrivata la separazione. Sul talento argentino è pesato lo status di straniero che, complice una stagione tra luci e ombre, ha fatto propendere la società per interrompere il rapporto professionale fra le parti. Il rapporto che non si interromperà mai è però quello con la tifoseria: Manu, argentino, da Bahia Blanca, parecchi anni dopo Ginobili, ha conquistato i cuori dei tifosi della Viola risultando uno dei giocatori più apprezzati per le sue qualità tecnica e soprattutto per quelle umane.

Se da una parte c’è il dispiacere di averlo visto partire, dall’altra c’è la sincera gioia nel vederlo rimettersi in gioco. Fernandez ripartirà dalla Serie B Interregionale, campionato che conosce ormai molto bene e nel quale ha già dimostrato che, se inserito in un sistema che ne esalta le doti, può fare la differenza. Grande uomo spogliatoio, leader silenzio e tecnico, ha la testa e la fame di vittorie per fare bene.