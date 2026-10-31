Viola, contro Desio caccia alla prima vittoria casalinga: domenica la sfida al PalaCalafiore. La presentazione del match

La Myenergy Viola Reggio Calabria torna al PalaCalafiore con un obiettivo preciso: conquistare la prima vittoria casalinga della stagione e dare continuità al buon momento attraversato lontano dal proprio pubblico. Domenica 1° novembre, alle ore 18, i neroarancio affronteranno la Rimadesio Desio nella sesta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, in un confronto importante per il percorso della formazione guidata da coach Michele Carrea. La Viola arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo ottenuto sul parquet della Paffoni Fulgor Omegna, risultato che ha rappresentato la terza vittoria esterna consecutiva e ha permesso ai reggini di raggiungere quota sei punti in classifica. Un rendimento positivo in trasferta che la squadra cercherà adesso di replicare anche davanti ai propri sostenitori, invertendo l’andamento delle precedenti gare interne. La sfida contro Desio rappresenta dunque un’occasione per confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e trovare quella continuità di risultati necessaria per affrontare al meglio il prosieguo del campionato.

Desio arriva a Reggio Calabria dopo tre sconfitte consecutive

Dall’altra parte del campo ci sarà una Rimadesio Desio determinata a interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive e a ritrovare il successo dopo un avvio di stagione caratterizzato da due vittorie. La formazione lombarda, allenata da coach Daniele Quilici, occupa attualmente quota quattro punti in classifica, conquistati grazie ai successi ottenuti nelle prime due giornate contro Fiorenzuola e Piazza Armerina. Nonostante le recenti difficoltà, Desio dispone di un organico competitivo e di diverse soluzioni offensive che richiederanno particolare attenzione alla difesa reggina. Tra i principali riferimenti della squadra ospite figura Morgan Rashad, affiancato da Riccardo Rota e da giocatori in grado di garantire esperienza e presenza fisica. Il gruppo può infatti contare su Stefano Elli, sull’apporto sotto canestro di Lorenzo Leoni e sul contributo di Kissima Diambo e Giarelli. Per la Myenergy sarà fondamentale mantenere elevata l’intensità difensiva, gestire con lucidità i possessi e garantire continuità di rendimento nell’arco di tutti i quaranta minuti, evitando di concedere spazio alle qualità individuali e alle diverse opzioni offensive degli avversari.

Il ritorno al PalaCalafiore e una sfida che richiama la storia del basket italiano

Quello tra Viola e Desio è anche un confronto che riporta alla memoria pagine significative della pallacanestro italiana, con le due formazioni protagoniste in passato di sfide legate agli anni della massima serie. Un richiamo storico che accompagna un appuntamento particolarmente importante per i neroarancio, intenzionati a trasformare le buone prestazioni offerte lontano da Reggio Calabria in un risultato positivo anche sul parquet amico. Il sostegno del pubblico del PalaCalafiore potrà rappresentare una componente importante per la squadra di coach Carrea, chiamata a confermare quanto di buono espresso nelle ultime trasferte e a compiere un ulteriore passo avanti nel proprio percorso stagionale. La sfida di domenica metterà di fronte due formazioni con esigenze differenti ma accomunate dalla volontà di conquistare punti preziosi: la Myenergy per dare seguito alla vittoria di Omegna e sbloccarsi finalmente in casa, Desio per lasciarsi alle spalle le tre sconfitte consecutive e tornare a muovere la classifica.

La palla a due è fissata per domenica 1° novembre alle ore 18 al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La direzione dell’incontro sarà affidata a Riccardo Spinello di Saronno (VA), designato come primo arbitro, Jacopo Spinelli di Cantù (CO), secondo arbitro, e Vincenzo Luppino di Cucciago (CO), terzo arbitro.